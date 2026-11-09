Nuove insegne Bib Gourmand svelate: 37 locali dove la buona tavola incontra il conto equilibrato.

La Guida Michelin ha appena rivelato la lista dei 37 nuovi ristoranti insigniti del marchio Bib Gourmand per l’edizione 2027. Si tratta di una classifica che valorizza l’eccellenza culinaria unita a un rapporto qualità-prezzo sostenibile, ideale per chi vuole gustare piatti curati senza spendere cifre proibitive. L’annuncio è arrivato in anteprima rispetto alla presentazione ufficiale, prevista per il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza, e conferma la vivacità della scena gastronomica nazionale.

Le regioni più ricche di Bib Gourmand

Nel totale della Guida, l’Emilia-Romagna rimane al primo posto con 39 ristoranti riconosciuti, seguita dal Piemonte (36), Toscana (24), Lombardia (23) e Lazio (21). La distribuzione geografica dimostra come la tradizione culinaria italiana sia capace di rinnovarsi in ogni micro-territorio, dal cuore delle Langhe alle coste dell’Abruzzo, passando per le terre aride della Barbagia. Quest’anno il Lazio ha registrato il maggior numero di nuove incursioni, con otto insegne aggiunte, a testimonianza di una dinamica locale in forte espansione.

I nuovi ingressi, regione per regione

Porte del Nord

Nel Piemonte si aggiungono quattro locali: Ciccio Bistrot a Tortona, Osteria Dell’Unione a Treiso, la Pesceria San Martino di Ciriè e l’Antica Trattoria Cirio di Torino. La Liguria vanta quattro candidature, tra cui Trattoria Rensin a Campomorone e Osteria Stella a Masone, più le due nuove proposte genovesi Toe Drûe e Il Michelaccio. Nell’Emilia-Romagna compaiono Zivieri a Bologna, Da Noemi e Quel Fantastico Giovedì a Ferrara, Entrà a Finale Emilia, Trattoria Leoni a Barbiano e La Marianna a Rimini.

Centro e Sud

Quattro nuove proposte arrivano dalla Toscana: L’Oca Bonda a Impruneta e Il Pozzo a Sant’Angelo in Colla. Il Lazio registra otto aggiunte, tra cui Elementi a Latina, Tinello Bistrot a Castel Gandolfo, AVUS a Marino, Mamma Orso a Roma, Shiroya a Roma, Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, Convivial a Tuscania e la storica Trattoria del Cimino dal 1895 a Caprarola. In Campania spiccano Casa Scarica Cucina da Vivere a Gragnano e Luminist Cafè Bistrot a Napoli, mentre in Abruzzo il premio è andato a Entroterra Trattoria Sostenibile di Teramo.

Isole e Mezzogiorno

Il Molise è rappresentato da Ausa a Isernia; la Puglia aggiunge Osteria Terra Arsa a Foggia; la Sardegna vanta Abbamele Osteria a Mamoiada e ORIGINI a Narcao. In Sicilia, i due nuovi riconoscimenti sono andati a Osteria Mercede a Palermo e Trattoria da Pina di Maniaci sull’Isola di Vulcano. Ognuno di questi locali ha già comparso online nella Guida durante il 2026, ma ha ottenuto il simbolo dell’omini Michelin solo con l’edizione 2027.

Il contesto della premiazione

Il 12 novembre, la capitale dell’Emilia-Romagna accoglierà la cerimonia di presentazione della 72ª edizione della Guida Michelin Italia. L’evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube dedicato, non solo svelerà i nuovi ristoranti stellati, ma anche i Premi Speciali per i mestieri della ristorazione e il riconoscimento Passion Dessert. L’inclusione di 37 nuove insegne nella categoria Bib Gourmand sottolinea l’impegno della Guida a mettere in luce la cucina di qualità che resta alla portata di tutti, promuovendo un modello sostenibile di gastronomia italiana.