Un viaggio gastronomico tra Milano, Lecco, Roma e Salerno, con piatti sorprendenti e un Bib Gourmand da non perdere.

Novembre è il mese ideale per sperimentare nuovi sapori: le aperture più recenti nei grandi centri e le eccellenze confermate nei luoghi più tradizionali offrono un ventaglio di esperienze culinarie a cui è impossibile resistere. Dalla frizzante eleganza di Brera alle atmosfere intime dei laghi lombardi, fino alle proposte audaci di Roma e al riconoscimento Michelin di Salerno, il panorama gastronomico italiano si rinnova costantemente.

Milano: le nuove proposte di Brera

Nel cuore di Brera, Salotto Orsini ha trasformato una tradizione architettonica in un ambiento contemporaneo. Curato dall’architetto Pietro Fantozzi, il locale propone una cucina italiana leggera con piatti firmati come gli gnocchi alla romana e il crostone di pane con porchetta e maionese alle olive nere. Il prezzo medio si aggira sui 40-50 €, bevande escluse. Poco distante, Sea Signora accoglie gli ospiti in un salotto di velluto porpora e lampadari di cristallo, dove lo chef Antonio Fresa, dopo un lungo percorso all’estero, mette al centro il pesce. Dalle plateaux de fruits de mer agli spaghetti al burro, acciughe e caviale, fino al polpo alla brace con melanzane affumicate, la proposta è un vero viaggio tra sapori marini.

Piatti firmati di Brera

Tra le specialità di Salotto Orsini, spiccano le zucchine con yogurt greco, le polpette di carne e i gnocchi alla romana, mentre Sea Signora sorprende con gli spaghetti al burro e acciughe impreziositi da caviale, una combinazione che suggerisce una cucina di alto livello senza perdere la spontaneità.

Lecco e il lago: tradizione reinventata

Nel centro storico di Lecco, L EK Bistrot accoglie i clienti in una sala dal soffitto in pietra, creando un’atmosfera intima ma al tempo stesso moderna. Lo chef-patron Luca Dell’Orto propone una cucina tradizionale con tocchi di originalità: calamaretti scottati su un letto di polenta infusa al prezzemolo, filetti alla Rossini con foie gras, e la classica tartare di fassona. Il menù, con prezzi intorno ai 50 € (bevande escluse), è supportato da una ricca carta dei vini. A pochi chilometri, nel borgo di Montrigiasco, Strattoria fonde design e accoglienza, con lo chef Alessio Rossi che sperimenta abbinamenti come ravioli di lepre con ostriche e caviale, o terrina di foie gras con scampi e lamponi fermentati.

Innovazione nei piatti di lago

Il punto forte di L EK Bistrot è la capacità di reinterpretare i classici: i calamaretti, ad esempio, sono serviti con polenta al prezzemolo, offrendo una nota erbacea che bilancia la sapidità del mare. Strattoria, invece, porta la cucina locale a livelli “gourmet” con ravioli di lepre accostati a ostriche, dimostrando come il territorio possa ispirare creazioni audaci senza perdere la sua identità.

Roma: l’intimità di Futura Ristorante

Nel Rione Monti, Futura Ristorante si distingue per la sua cucina a vista e lo chef’s table che coinvolge direttamente i commensali. La chef Anastasia Paris, insieme a Flavia Ercoli e al sommelier Luigi Carofilis, propone un percorso incentrato su carni e frattaglie con accostamenti sorprendentemente creativi: lingua di manzo con tonno, animella al miso con uva arrosto, tartare di pecora con yogurt affumicato e albicocca. I primi, come i risoni al fondo di pollo, si accompagnano a secondi di pesce, diaframma e agnello. Il menù degustazione, a partire da 80 € (bevande escluse), culmina con dolci insoliti, tra cui il celebre “Non tre cioccolati, tre fegati”, una reinterpretazione della classica Sacher.

Esperienze di gusto a Roma

Il valore distintivo di Futura Ristorante è la capacità di trasformare ingredienti tradizionali in creazioni sorprendenti. La tartare di pecora con yogurt affumicato è un esempio di come la chef Paris giochi con contrasti di gusto e consistenza, mentre il dolce “Non tre cioccolati, tre fegati” sfida le convenzioni, dimostrando una cucina coraggiosa che non teme di sperimentare.

Salerno: il Bistrot di Pescheria premiato da Michelin

Il ristorante di pesce Bistrot di Pescheria, situato in Via Luigi Guercio, ha conquistato il riconoscimento Bib Gourmand della Guida Michelin 2026, grazie a una filosofia che valorizza il pesce povero con preparazioni leggere e innovative. Lo chef Marco Scognamiglio, che in estate si trova al Borgo di Acciaroli, ha introdotto due voci stagionali: “La spesa del mattino” (20 €) e “Dall’asta di oggi” (24 €), che cambiano ogni giorno in base alla disponibilità del pescato.

Piatti simbolo del Bib Gourmand

Tra le proposte più amate troviamo l’orata alla mediterranea (14 €) e la zuppetta di totani (12 €), mentre la lampuga viene rivalutata sia in versione tartare autunnale con spuma di provola affumicata e pomodorini del piennolo confit (14 €), sia in versione cotta alla pizzaiola (12 €). Lo sgombro, proposto con funghi cardoncelli arrostiti e spuma, dimostra come lo chef Scognamiglio utilizzi le spume come “acceleratori del sapore”, creando strati gustativi senza appesantire il piatto.

Il menù include anche una pasta mista che combina totanetti, pomodoro del piennolo, salsa al nero e cacioricotta di bufala affumicato in forma liquida (17 €), dimostrando l’audacia di abbinare formaggio e pesce. Il Bistrot offre inoltre un business lunch con due portate a 20 € (25 € con secondo) e tre portate a 35 €, includendo acqua, coperto e calice di vino.