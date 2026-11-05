In questo hotel le cabine della funivia sono diventate tavoli vista mare

Fino al 6 gennaio 2027 il Falkensteiner Hotel & Spa di Jesolo serve cene degustazione e brunch in tre cabine di funivia svizzere posate sulla spiaggia: ecco formule, menu e prezzi di OroBlu.

Tre cabine di funivia arrivate dalle montagne svizzere e posate sulla spiaggia di Jesolo diventano sale da pranzo private. È OroBlu, il pop up gastronomico del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, aperto dal 28 ottobre al 6 gennaio 2027. L’iniziativa punta ad animare la stagione meno frequentata della costa adriatica e propone due formule: la cena dopo il tramonto e la colazione-brunch del mattino.

Le cabine sono aperte sia agli ospiti dell’albergo sia ai clienti esterni. A cena ciascuna accoglie al massimo tre persone, a colazione una in più. Ogni piccolo gruppo è seguito da maître e camerieri dedicati.

Da impianto di risalita a sala privata

Le tre cabine un tempo erano in servizio sulle montagne della Svizzera. Un’azienda specializzata nel revamping di materiali di montagna le ha ripristinate. L’hotel le ha poi adattate alla ristorazione con i propri fornitori: tavolini in legno, sedute comode e impianto di riscaldamento. Infine sono state sistemate su una pedana costruita davanti alla struttura, con vista sul mare.

Il nome scelto per gli spazi può trarre in inganno chi arriva da fuori, dato che Venezia non è lontana. All’accoglienza il direttore dell’hotel invita gli ospiti così: “Vi facciamo accomodare nelle gondole”. Le barche della laguna però non c’entrano: le gondole sono quelle della funivia.

Sette portate a cena, da 80 a 120 euro

Dopo la prenotazione si sceglie la fascia oraria e poi uno dei percorsi preparati dall’executive chef. Quelli serali contano sette portate e si declinano in tre linee: carne, pesce o interamente vegetale. A ogni piatto si può abbinare un calice. Il prezzo va da 80 a 120 euro a persona a seconda della linea scelta tra vegetariana, carne e pesce.

In menu compaiono, tra gli altri:

cracker di sedano con succo di crostacei e gel di cocco e miele;

tartare di barbabietola con piselli e salsa di pomodoro;

polenta fritta con spuma di Parmigiano e tuorlo d’uovo Parisi confit;

ravioli di castagne e porcini con stufato di cervo;

casoncelli ripieni di carbonara di mare;

bistecca di cavolfiore con nocciole e aglio nero;

astice arrosto con chawanmushi ai porcini.

Fra i dessert ci sono un gelato di castagne, cachi e birra rossa del Brenta e un tiramisù al cacao criollo con sorbetto al bergamotto e vacherin al kefir lime.

OroBlu Journée, la colazione che diventa brunch

La formula del mattino si chiama OroBlu Journée ed è servita dalle 8 alle 14. Si ordina alla carta oppure si attinge al carrello che arriva direttamente dalla cucina. Le uova sono la voce principale: omelette arrotolate (14-17 euro), alla Benedict con waffle e pancetta (14 euro), in camicia con spinacino e finferli (17 euro). Ci sono anche blini al salmone e avocado (14 euro) e French Toast.

Sul versante dolce si trovano il porridge al latte con cereali e frutta (19 euro) e una linea di viennoiserie a 8 euro, con cube croissant a nocciole e cioccolato, crema pasticciera al limone di Sorrento e girella ai frutti di bosco.

Un cinque stelle nel Jesolo Lido Design District

Il Falkensteiner di Jesolo è aperto dal 2015. Si trova nel Jesolo Lido Design District, progetto di rigenerazione urbana e sviluppo immobiliare ideato da Peter Reichegger e firmato in gran parte dall’architetto americano Richard Meier. La struttura appartiene al gruppo altoatesino fondato nel 1957 da Maria e Josef Falkensteiner, oggi presente in Italia, Austria ed Europa dell’Est.

L’albergo conta 152 camere, di cui 51 suite, oltre a spa, piscina e spiaggia privata. La ristorazione si divide tra la cucina italiana di Puro Cucina Autentica, coordinata dallo chef Theodor Falser, e il format di gruppo Artigiani.

Per chi vuole provare OroBlu senza affrontare il percorso serale c’è il full tasting della colazione. Costa 45 euro e comprende pane, burro e confetture assortite, mini sfogliati, un piatto a scelta fra i 18 in carta, caffè, tè e spremuta. Le cabine sono solo tre e i posti per ciascuna sono pochi, quindi conviene prenotare con anticipo, soprattutto a ridosso delle feste.