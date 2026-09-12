Ristorante ravennate tra i 48 finalisti dei TheFork Awards con MasterCard

Il ristorante Alto di Cervia, guidato dallo chef Leonardo D’Ingeo, è stato selezionato tra i 48 finalisti dei TheFork Awards 2026. Scopri come partecipare alle votazioni e vivere l'esperienza della serata di gala.

In un panorama gastronomico sempre più competitivo, il ristorante Alto di Cervia si è distinto tra i 48 finalisti dei TheFork Awards 2026 il prestigioso riconoscimento che premia le migliori nuove aperture e gestioni della ristorazione italiana. Questo traguardo è il risultato di una selezione rigorosa da parte di una giuria di 74 chef di fama nazionale e internazionale, che hanno individuato i locali più promettenti dell’anno.

Il ristorante, situato sul lungomare Grazia Deledda, è guidato dallo chef Leonardo D’Ingeo e rappresenta un punto di riferimento per la cucina innovativa e di qualità nella provincia di Ravenna. Insieme ad Alto, anche altri tre ristoranti dell’Emilia-Romagna sono stati selezionati: Zivieri di Bologna, Fuba di Rimini e il ristorante Sant’Agostino di Piacenza.

Votazioni aperte per il People’s Choice Award

Fino al 20 settembre i cittadini e gli appassionati di cucina possono esprimere la loro preferenza sul sito ufficiale dei TheFork Awards, contribuendo a scegliere il vincitore del People’s Choice Award. I votanti avranno anche la possibilità di partecipare all’estrazione per accedere alla serata di gala del 27 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, condotta da Cristina Parodi.

Durante l’evento, verranno assegnati altri riconoscimenti, tra cui il Mastercard Impact Award dedicato al ristorante che si è distinto per il suo impatto positivo sulla comunità locale, il turismo autentico e la valorizzazione dei giovani talenti. Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per quei locali che non solo offrono un’esperienza gastronomica di eccellenza, ma che contribuiscono anche al benessere sociale e culturale del territorio.

La rassegna gastronomica Valli & Pinete

Mentre il ristorante Alto di Cervia brilla sui palcoscenici nazionali, la provincia di Ravenna continua a celebrare le sue tradizioni culinarie con la storica rassegna gastronomica Valli & Pinete giunta alla sua 29esima edizione. Promossa dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna questa manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare le specialità locali attraverso menù stagionali che mettono in risalto i sapori autentici delle valli e delle pinete ravennati.

Per circa due mesi e mezzo, i 10 ristoranti aderenti proporranno 70 occasioni per assaporare piatti di terra e di mare, abbinati ai migliori vini del territorio. La collaborazione con la rivista il Romagnolo dedicata alla storia locale, arricchisce ulteriormente l’offerta culturale della manifestazione, rendendola un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione.

Il Trentino-Alto Adige tra le regioni più dinamiche

Non solo l’Emilia-Romagna brilla nel panorama gastronomico italiano. Anche il Trentino-Alto Adige si conferma una delle destinazioni più dinamiche, con 4 ristoranti tra i 48 finalisti dei TheFork Awards 2026. I locali selezionati sono Pramol Alto di Appiano, Fuoripista di Madonna di Campiglio, Yera di Bressanone e Kallmunz di Merano.

Questi ristoranti rappresentano un esempio di come la montagna contemporanea possa diventare un linguaggio riconoscibile, intrecciando tecnica, prodotto e paesaggio. La selezione conferma alcune tendenze chiave della nuova ristorazione italiana, come il forte presidio del fine dining la crescita delle osterie contemporanee e dei format ibridi tra bistrot, wine & meat, cocktail bar e pizzerie d’autore.

Per sostenere la crescita di queste nuove imprese, TheFork offrirà a tutti i ristoranti nominati un anno di utilizzo gratuito del software gestionale TheFork Manager un ulteriore riconoscimento del valore e del potenziale di questi locali.