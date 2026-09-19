Una ciambella soffice, una crostata ai fichi e i migliori negozi senza glutine di Napoli: tutto per rendere felici i piccoli e gli adulti.

Quando nella famiglia è presente un bambino celiaco o soggetto a intolleranze, ogni pasto può trasformarsi in una corsa contro il tempo per trovare un’opzione sicura. La buona notizia è che dolci senza glutine non devono per forza sacrificare gusto o morbidezza: con qualche accorgimento è possibile creare dessert che piacciono a tutti, senza far sentire nessuno diverso.

Ciambella soffice senza glutine: ingredienti e segreti

La ciambella senza glutine ideale nasce dalla scelta attenta delle farine e dalla tecnica di montatura. Si parte da una base di farina di riso o da un blend di farina di riso, fecola di patate e amido di mais, che garantisce leggerezza e capacità di assorbire i liquidi. È fondamentale utilizzare un lievito per dolci certificato senza glutine altrimenti si rischia la contaminazione. Per chi vuole ridurre il lattosio, l’olio di semi (girasole o mais) può sostituire il burro, mantenendo la morbidezza più a lungo.

Scelta della farina e degli agenti lievitanti

Le farine a base di riso conferiscono un sapore neutro, lasciando spazio agli aromi di limone o vaniglia. L’aggiunta di fecola di patate o di amido di mais aumenta l’elasticità dell’impasto, evitando la sensazione di secchezza tipica di alcune ricette gluten free. Un piccolo quantitativo di xantano (1 g) può essere inserito per migliorare la struttura, soprattutto se si usa solo farina di riso.

Trucchi per ottenere una consistenza vellutata

Il segreto della leggerezza sta nel montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso, in modo da incorporare aria. L’aggiunta graduale dell’olio liquido (80 ml) e del liquido vegetale (acqua, latte di mandorla o di avena) crea un impasto cremoso, non acquoso. Una volta versata la pastella nello stampo, è consigliabile lasciarla riposare per 10-15 minuti: la farina assorbirà i liquidi e la ciambella cuocerà in modo più uniforme.

Adattamenti per intolleranze comuni

Se nella famiglia è presente un’allergia alle uova, la ciambella può essere preparata con purea di mela (1 cucchiaio) o con semi di lino macinati mescolati a acqua (1 cucchiaio + 3 cucchiai d’acqua, lasciati riposare 5 min). Per chi evita il lattosio, si può sostituire il latte vaccino con bevande vegetali fortificate in calcio, mantenendo però l’equilibrio di grassi usando l’olio di semi. Queste varianti non alterano la consistenza, ma garantiscono un prodotto sicuro per tutti.

Crostata ai fichi fresca: ricetta passo passo

La crostata ai fichi è un’alternativa rustica e veloce a molti dolci da forno, perfetta per la colazione o la merenda. La sua particolarità sta nella frolla realizzata con farine naturali prive di glutine, senza ricorrere a miscele commerciali. Si utilizza una combinazione di farina di riso fine fecola di patate e farina di sorgo, che conferisce alla base un aspetto semi-integrale e una friabilità sorprendente.

Impasto frolla rustica con farine alternative

In una ciotola si setacciano 110 g di farina di riso, 45 g di fecola di patate e 45 g di farina di sorgo. Si aggiunge 100 g di burro freddo a cubetti e, con la punta delle dita, si sfrega il burro con le farine fino a ottenere una consistenza simile a sabbia umida. L’aggiunta di 1 uovo medio e 40 g di zucchero consente di legare l’impasto, che deve risultare liscio e compatto. Dopo aver formato una palla, si avvolge in pellicola e si riposa in frigo (20 min o 10 min in freezer se fa caldo).

Ripieno di fichi e leganti

I fichi freschi (500-600 g) vanno lavati, privati del picciolo e tagliati a pezzetti. Si mescolano con 6 g di maizena e qualche goccia di succo di limone, in modo da evitare l’ossa dei frutti e conferire al ripieno una leggera densità. La maizena agisce da legante naturale evitando che il composto si disperda durante la cottura.

Cottura, conservazione e variazioni

Si stende tre quarti della frolla a uno spessore di circa 5 mm e si fodera uno stampo da 16 cm con bordi alti 4 cm. Dopo aver versato i fichi, si copre con le strisce di pasta rimaste, creando la classica griglia della nonna. La crostata cuoce a 180 °C per 30-35 minuti, finché la pasta non è dorata e il ripieno bolle delicatamente. Una volta raffreddata, può essere conservata in frigorifero per 2-3 giorni; una spolverata di zucchero a velo prima di servire aggiunge una nota finale di dolcezza.

Dove trovare prodotti senza glutine a Napoli Nord

Nel territorio di Napoli Nord, soprattutto ad Arzano e Casoria, la ricerca di prodotti freschi senza glutine è diventata più semplice grazie a punti vendita specializzati. La Farmacia Micillo con il suo reparto Farma Free raccoglie una selezione ampia di pane, rosette, cornetti, pizzette e persino sfogliatelle certificati senza glutine. Tutti gli articoli sono contrassegnati dalla spiga barrata, garanzia di assenza di contaminazioni crociate.

Il supermercato offre anche farine di sorgo, riso e altri cereali alternativi, indispensabili per chi vuole sperimentare in casa le ricette presentate sopra. Per le famiglie che desiderano una soluzione pronta, le pizzette e i cornetti del reparto sono disponibili in diverse varianti, dalla classica semplice a versioni farcite, tutte realizzate con impasti certificati. Inoltre, la zona è servita da panetterie artigianali che propongono filoni di pane senza glutine, ideali per accompagnare la colazione o la cena.

Chi vive nella zona può usufruire di un servizio di convenzione per le famiglie con diagnosi di celiachia, che prevede sconti su tutti i prodotti del reparto Farma Free. Consultare il sito della farmacia o recarsi direttamente in negozio permette di verificare la disponibilità giornaliera e di ricevere consigli personalizzati da personale esperto.