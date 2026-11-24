La Società italiana di andrologia smonta il mito dei cibi afrodisiaci e indica otto regole alimentari, dalla dieta mediterranea al pesce azzurro, per proteggere funzione erettile e fertilità.

Ostriche, peperoncino e cioccolato non migliorano le prestazioni sessuali. Lo ribadisce la Società italiana di andrologia (Sia), che in occasione del mese della prevenzione andrologica ha diffuso otto regole alimentari utili alla salute sessuale maschile. L’obiettivo è smontare i falsi miti sui cibi afrodisiaci e spostare l’attenzione su quello che conta davvero: una dieta equilibrata, che secondo gli specialisti incide sia sulla funzione erettile sia sulla fertilità.

Per gli andrologi non esiste un alimento miracoloso. Esiste invece un modello alimentare complessivo, che va seguito con costanza e accompagnato da un’attività fisica regolare.

Lo studio campano sugli uomini obesi con disfunzione erettile

A sostegno di questa posizione la Sia richiama le evidenze scientifiche internazionali sul legame tra abitudini alimentari e sfera riproduttiva. Tra queste c’è uno studio condotto dall’Università degli Studi della Campania su uomini obesi con disfunzione erettile.

I partecipanti hanno seguito per 2 anni una dieta ipocalorica abbinata a regolare attività fisica. Al termine del periodo, quasi un uomo su tre, cioè il 31% del campione, aveva recuperato una funzione erettile nella norma.

Il dato sposta il discorso dal singolo ingrediente allo stile di vita. Non è il piatto della serata a fare la differenza, ma ciò che si mangia ogni giorno per mesi e anni.

Dalla bistecca all’alcol, i falsi miti smontati dagli andrologi

Il primo mito preso di mira è il più radicato. A spiegarlo è il presidente della Sia, Alessandro Palmieri: «Ostriche, peperoncino e cioccolato, da sempre considerati nell’immaginario collettivo come alimenti afrodisiaci, non aumentano il desiderio né curano un deficit erettile».

Lo stesso vale per un’idea molto diffusa a tavola, quella della carne rossa come alleata della virilità. «Altro falso mito da sfatare è quello della bistecca che fa aumentare il testosterone: l’idea che un consumo elevato di carne rossa potenzi la virilità è infondata», osserva Palmieri.

Anzi, l’effetto rischia di essere opposto. Secondo il presidente della Sia, un eccesso di grassi saturi e di carni lavorate danneggia l’endotelio vascolare e ostacola proprio l’afflusso di sangue necessario all’erezione.

Discorso analogo per gli alcolici. Possono allentare per qualche ora i freni inibitori, ma se consumati in eccesso danneggiano i vasi sanguigni e riducono la produzione di testosterone.

Le otto regole della Sia per la salute sessuale

Al posto dei rimedi della tradizione popolare, la Società italiana di andrologia propone otto comportamenti da adottare a tavola:

Seguire la dieta mediterranea, privilegiando cibi freschi e non raffinati. Consumare alimenti ricchi di flavonoidi, come frutti di bosco, agrumi e frutta di stagione. Mangiare regolarmente verdura e ortaggi, fonti di antiossidanti contro lo stress ossidativo. Aggiungere ogni giorno una manciata di frutta secca: noci, mandorle, nocciole. Preferire i legumi alle carni rosse e lavorate. Scegliere il pesce azzurro, ricco di Omega-3. Ridurre cibi ultraprocessati e zuccheri. Limitare gli alcolici.

Si tratta di indicazioni familiari a chi segue il modello mediterraneo. La novità sta nel collegamento esplicito con la salute sessuale e nella sostituzione delle proteine animali più grasse con legumi e pesce azzurro.

Quando la camera da letto segnala uno squilibrio a tavola

C’è un aspetto che, secondo gli andrologi, pochi conoscono: quando l’alimentazione è sbilanciata, i primi segnali compaiono spesso proprio nella sfera sessuale. Un calo delle prestazioni può quindi essere letto anche come un campanello d’allarme sulle proprie abitudini alimentari, più che come un problema da risolvere con un presunto cibo afrodisiaco. Il mese della prevenzione andrologica è l’occasione indicata dalla Sia per rivedere il proprio menu quotidiano.