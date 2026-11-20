Dalla cucina con bancone in marmo al giardino privato nel quartiere CityLife, ecco come vive lo chef Alessandro Borghese, che oggi compie cinquant'anni.

Lo chef Alessandro Borghese vive a Milano con la moglie Wilma Oliverio e le loro due figlie, in una casa che unisce design contemporaneo e arredi vintage. Chi conosce il suo lavoro in televisione ritrova nell’abitazione lo stesso carattere eclettico, fatto di oggetti curiosi e scelte fuori dal comune. Oggi, 19 novembre 2026, lo chef festeggia il suo cinquantesimo compleanno, nato a San Francisco il 19 novembre 1976.

Figlio dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese, Alessandro ha girato molte città e lavorato in cucine importanti prima di scegliere Milano come base. La città gli ha permesso anche di sviluppare il suo progetto professionale: nel 2017 ha aperto il ristorante AB – Il lusso della semplicità, a cui nel 2022 si è aggiunta una sede a Venezia.

Una casa su più livelli nel quartiere CityLife

L’abitazione si sviluppa su più piani e si trova nel quartiere CityLife, zona moderna e centrale. Gli ambienti sono ampi e luminosi, e la presenza di un giardino privato rappresenta un lusso raro per chi vive in città. Le immagini mostrate negli anni, tra servizi fotografici e foto condivise sui social, descrivono interni lontani dal minimalismo impersonale. Qui convivono mobili moderni, pezzi dal sapore vintage e dettagli che attirano subito lo sguardo.

Il soggiorno è un open space luminoso arredato con una libreria bianca, fotografie, quadri e un divano comodo. Il punto focale è un camino rosso, che dà carattere all’intero ambiente. Tra gli oggetti più insoliti spicca una raccolta di teschi decorativi, scelta coerente con il gusto poco convenzionale dello chef. Ogni angolo sembra avere una storia precisa da raccontare.

La cucina come luogo di lavoro e di famiglia

In una casa di questo tipo la cucina occupa un ruolo centrale. Lo spazio è collegato direttamente al soggiorno e alla zona pranzo, e il protagonista è un bancone in marmo scuro. Attorno ci sono sgabelli rivestiti in pelle, utili per una colazione veloce o per parlare mentre si cucina. Il mobilio in legno si alterna a una credenza dalle tonalità scure, con un contrasto tra materiali naturali e superfici più contemporanee. Un grande tavolo da pranzo con sedie verdi completa l’ambiente.

Per Borghese la cucina è da sempre una passione. Ha iniziato lavorando sulle navi da crociera e si è poi perfezionato a Londra, Parigi, New York e San Francisco. La stessa passione è diventata la base della sua popolarità in tv, con programmi come Cortesie per gli ospiti, Junior MasterChef Italia, Kitchen Sound e soprattutto 4 Ristoranti.

Camera da letto, stanza dei giochi e giardino

La zona notte cambia atmosfera. La camera da letto usa toni chiari e rilassanti, con il bianco protagonista tra tende leggere e tessuti. Una testiera in velluto marrone scuro crea un contrasto deciso, mentre coperte fantasia e alcuni complementi mantengono lo stile personale dello chef. Sulle mensole trovano posto libri, quadri pop e una cassa per la musica, altra grande passione di Borghese.

La stanza dei giochi delle figlie è invece pensata per colori vivaci, con case delle bambole, costruzioni, sgabelli e giocattoli. È uno spazio dedicato alla fantasia e alla creatività delle bambine.

All’esterno si trova il giardino privato, circondato dal verde e protetto dagli sguardi. Qui la famiglia può rilassarsi e organizzare pranzi all’aperto con amici e parenti. Non manca un barbecue attrezzato per grigliate e cene in compagnia, in linea con la passione dello chef per la convivialità.

Il maritozzo salato per il cinquantesimo

Per festeggiare il compleanno, le brigate dei ristoranti AB – Il lusso della semplicità hanno preparato un maritozzo salato, omaggio alle origini romane della famiglia di Borghese. Il dolce tradizionale diventa salato e include un ripieno di carciofo in tre consistenze, panna di baccalà, guanciale, menta e limone.

Il piatto resterà in menu dal 19 novembre fino a Natale. A Milano, nel ristorante di viale Belisario 3, è disponibile alla carta. A Venezia, nella sede di Ca’ Vendramin Calergi affacciata sul Canal Grande, fa parte del percorso degustazione. Le brigate hanno scelto questa ricetta per legare il gioco e la golosità al legame di Borghese con la famiglia e con Roma.