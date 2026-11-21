L'osso si distrugge e si ricostruisce di continuo, e il cibo pesa su questo equilibrio. Quanto calcio serve, quali alimenti lo forniscono meglio e quali abitudini lo fanno disperdere.

Lo scheletro non è una struttura statica: è un tessuto vivo in costante rimodellamento. Ogni giorno si svolgono due processi, il riassorbimento osseo, cioè la perdita di tessuto, e la formazione ossea, cioè la nuova costruzione. Finché si bilanciano, la densità resta stabile. Quando il riassorbimento prevale, la massa ossea cala progressivamente fino all’osteoporosi.

Questa condizione è frequente soprattutto nelle donne in post-menopausa e negli anziani, ma l’alimentazione può contribuire a prevenirla e a gestirla. Le indicazioni che seguono sono quelle della dott.ssa Doriana Magliocca, esperta in nutrizione clinica, sportiva e pediatrica.

Come la dieta influisce sulla salute delle ossa

L’alimentazione agisce su tre fronti. Il primo è la disponibilità di calcio, componente strutturale principale dell’osso: se la dieta ne fornisce poco, l’organismo lo preleva dallo scheletro per garantire contrazione muscolare, trasmissione nervosa e coagulazione, e nel tempo questo accelera la perdita di massa ossea. Il secondo è l’assorbimento intestinale, che dipende dalla vitamina D, dallo stato della mucosa intestinale, da cofattori come magnesio e fosforo in equilibrio e dalla composizione complessiva della dieta.

Il terzo fronte è l’equilibrio acido-base con la perdita urinaria di calcio. Un’alimentazione ricca di sale, proteine animali in eccesso e alimenti ultra-processati aumenta l’eliminazione di calcio con le urine, mentre frutta, verdura e legumi favoriscono un ambiente metabolico più adatto alle ossa. Tra i fattori di rischio dietetici rientrano anche scarso apporto di calcio, carenza di vitamina D, eccesso di sodio, alcol in quantità elevate, poche proteine di qualità e pochi vegetali.

La salute ossea si costruisce in tutte le età: in infanzia e adolescenza si forma il picco di massa ossea, nell’età adulta si mantiene la densità, in menopausa e nella terza età si cerca di frenare la perdita accelerata. Per questo una dieta per osteoporosi è uno schema nutrizionale strutturato per il metabolismo osseo, più che un elenco di cibi buoni.

Quanto calcio assumere ogni giorno

Il fabbisogno cambia con l’età e le condizioni fisiologiche. Gli adulti sani hanno bisogno di circa 1000 mg al giorno, le donne in post-menopausa di 1200-1500 mg, mentre in caso di osteoporosi o osteopenia si può arrivare fino a 1500 mg, con valutazione individuale clinico-nutrizionale. Eccedere è inutile: un surplus di calcio senza adeguato supporto di vitamina D non migliora la salute delle ossa.

Conta anche il modo in cui lo si assume. Il calcio viene assorbito meglio se distribuito in più pasti nell’arco della giornata.

Gli alimenti ricchi di calcio

Le fonti non si limitano ai latticini, ma hanno biodisponibilità diversa.

Latticini e verdure

I latticini hanno alta biodisponibilità: latte vaccino, yogurt e formaggi stagionati come Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Tra le verdure con poco ossalato e buona quota di calcio assorbibile ci sono broccoli, cavolo riccio, cavolo cappuccio e rucola. Gli spinaci, invece, contengono molto calcio ma poco assorbibile per la presenza di ossalati.

Legumi, frutta secca e acque

Completano il quadro i legumi (ceci, fagioli, lenticchie) e la soia con i suoi derivati, tofu e tempeh. Anche mandorle, nocciole, semi di sesamo e tahina apportano calcio. Alcune acque minerali ne contengono tra 150 e 500 mg per litro.