Dallo specialty coffee al cold brew: come cambia la tazza, quale caffè scegliere e come estrarlo al meglio con consigli pratici e verificati.

Per chi è cresciuto con la tazzina di espresso estratta in pochi secondi, l’idea di un caffè preparato senza calore sembra un paradosso. Eppure il cold brew ha conquistato baristi e appassionati perché mette in primo piano la materia prima e svela sfumature che l’acqua bollente spesso copre. In questo scenario lo specialty coffee ha riscritto le regole, spostando l’attenzione dal rito all’origine, dalla velocità alla precisione.

Capire come il freddo cambia l’estrazione, quando conviene sceglierlo e quale caffè valorizza di più questo metodo permette di avere in mano uno strumento versatile. Dalle nuove Fine Robusta proposte in single origin al ruolo delle acidità percepite, fino ai consigli pratici per prepararlo in casa: ecco la mappa per orientarsi.

Specialty coffee: punteggi, tracciabilità e identità

La qualifica di specialty ha una definizione rigorosa: per la Specialty Coffee Association un lotto è tale se, in fase di valutazione del chicco verde, raggiunge almeno 80 punti su 100 in un cupping standardizzato condotto da Q Grader certificati. Dietro il numero c’è un approccio: tracciabilità fino alla singola azienda agricola, raccolta selettiva delle ciliegie mature, lavorazione controllata e tostatura calibrata sul profilo specifico di quel caffè. Ogni sacco arriva con una carta d’identità: origine, altitudine, varietà botanica, metodo di lavorazione e note aromatiche.

Per anni questo perimetro ha riguardato soprattutto l’Arabica. Oggi la Canephora (Robusta) sta vivendo una rivalutazione grazie a protocolli dedicati alla Fine Robusta e a produttori capaci di lavorarla con gli stessi standard qualitativi. È un cambio di prospettiva che amplia il ventaglio di profili sensoriali disponibili e apre nuove strade anche per le estrazioni a freddo.

Ham Rong di 1895 a Torino: Fine Robusta per il freddo

Un esempio concreto di questa direzione è Ham Rong, Single Origin in edizione limitata di 1895 Coffee Designers by Lavazza, presentata a Torino durante Buonissima 2026. Si tratta di una 100% Fine Robusta della varietà TR4, coltivata a 750 metri sui suoli vulcanici di Gia Lai e lavorata con fermentazione anaerobica naturale. In tazza racconta cioccolato fondente, foglie di tabacco e melassa, una tavolozza ideale per essere servita proprio in cold brew, dove dolcezza e corpo trovano il loro palcoscenico migliore.

La scelta non è casuale: la Robusta esprime di natura più struttura e meno acidità rispetto all’Arabica. Caratteri che, nell’estrazione a caldo, possono virare verso l’amaro; nel freddo, invece, diventano densità e rotondità, con l’amaro attenuato. Non sorprende che anche l’alta cucina si sia mossa in questa direzione: Yannick Alléno ha ripensato il fine pasto del suo ristorante parigino L’Abysse con un cold brew dalle note di gelsomino, sviluppato in collaborazione con 1895 per rispettare l’equilibrio delicato della sua cucina.

Cosa cambia in tazza con l’estrazione a freddo

Estrarre il caffè significa sciogliere in acqua una parte dei suoi composti: zuccheri, acidi, oli, aromi e caffeina. La temperatura è il motore: l’acqua calda accelera e amplia l’estrazione, quella fredda procede lentamente e in modo più selettivo. Nel cold brew il tempo sostituisce il calore: con una macinatura grossa e molte ore d’infusione, l’acqua preleva facilmente le molecole più solubili e fatica a trascinare in tazza parte degli acidi e dei composti amari che emergono subito con il caldo. Il risultato è una bevanda morbida, rotonda, con acidità percepita bassa e minima astringenza.

Attenzione però ai fraintendimenti: non è vero che il cold brew sia “meno acido” in senso chimico. Un’indagine della Thomas Jefferson University, pubblicata su Scientific Reports nel 2018, ha misurato un pH simile tra infusi caldi e freddi dello stesso caffè. Cambiano la quantità totale di acidi estratti e la loro percezione. Lo stesso studio ha rilevato una presenza maggiore di antiossidanti nell’estrazione a caldo, segno che il freddo lascia più composti nel fondo. Quanto alla caffeina, non c’è una regola unica: dipende dal rapporto caffè/acqua; a parità di volume servito, un cold brew può contenere tanto quanto, o più, di un filtro caldo.

Cold brew, cold drip e caffè freddo italiano

Con “caffè freddo” si indicano tecniche diverse. Il cold brew è una infusione per immersione: caffè e acqua fredda riposano insieme e poi si filtra. Il cold drip (o metodo Kyoto) fa cadere l’acqua goccia a goccia su un letto di caffè per ore: l’estrazione è per percolazione e il profilo tende a essere più pulito e aromatico, con meno corpo. Lo shakerato e l’espresso raffreddato appartengono invece alle estrazioni calde servite a freddo, con amaro e acidità tipici dell’espresso. A metà strada, il flash brew (o Japanese iced coffee) prevede un filtro caldo direttamente sul ghiaccio, utile per preservare note floreali e fruttate che il cold brew spesso smussa.

Fare il cold brew a casa: proporzioni e tempi

Il bello del cold brew domestico è che non richiede attrezzatura avanzata: servono un contenitore pulito, tempo e cura di tre variabili. Prima: la macinatura va grossa (simile alla french press) per evitare sovraestrazione e torbidità. Seconda: il rapporto caffè/acqua. Con circa 100 g/l si ottiene una bevanda pronta; con 150–200 g/l si prepara un concentrato da diluire con acqua, ghiaccio o latte, più pratico da conservare. Terza: il tempo di infusione, tra 6 e 12 ore; a temperatura ambiente si resta sul limite basso, in frigorifero si allunga per un’estrazione più pulita. Dopo, si filtra con carta o un telo fine, si imbottiglia e si tiene in frigo fino a una settimana.

La qualità finale dipende dal punto di partenza: uno specialty coffee fresco fa la differenza, soprattutto se il profilo sensoriale parla di cioccolato, nocciola e spezie dolci, ideali a freddo. Macinare al momento aiuta a preservare gli aromi. Non trascurate l’acqua: un’estrazione lunga amplifica difetti di durezza o cloro; una minerale leggera o filtrata migliora nettamente la tazza. Per il servizio, considerate un bicchiere da vino e abbinate, se vi piace, cioccolato fondente per continuità gustativa.

Oltre al consumo diretto, il cold brew è un ingrediente versatile: addolcisce un tiramisù senza eccessi amari, funziona nella granita al posto del caffè tradizionale e arricchisce una ganache al cioccolato. Nei drink, il mix con acqua tonica regala un lungo rinfrescante, mentre il concentrato sostituisce con efficacia i liquori al caffè in cocktail strutturati.