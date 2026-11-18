La catena discount Normal richiama il Kinder Bueno White da 43 grammi: in etichetta non sono evidenziati farina e amido di frumento. Celiaci e allergici al frumento non devono consumarlo e possono chiedere il rimborso.

La catena di negozi discount Normal ha richiamato il Kinder Bueno White venduto nei suoi punti vendita. Il motivo è un errore di etichettatura: nell’elenco degli ingredienti il fornitore non ha evidenziato due allergeni, la “farina di frumento” e l'”amido di frumento”. Il richiamo riguarda le persone celiache e chi è allergico alle proteine del frumento.

Il prodotto non è contaminato e la ricetta non è cambiata. Il problema riguarda le informazioni in etichetta, che devono permettere a chi soffre di allergie o intolleranze di riconoscere subito le sostanze da evitare.

Il prodotto coinvolto: monoporzione da 43 grammi

Lo snack richiamato è venduto in confezioni monoporzione da 43 grammi e ha il codice EAN 80761761. Il codice è stampato sotto il codice a barre e consente di identificare con certezza il prodotto.

L’avviso diffuso da Normal non indica i numeri di lotto interessati. Per questo il codice EAN è l’unico riferimento per capire se una confezione acquistata nella catena rientra nel richiamo.

Secondo le ipotesi più accreditate, i prodotti coinvolti sono stati con buona probabilità importati dall’estero. L’errore riguarderebbe quindi l’etichetta adesiva in italiano applicata sulla confezione, non l’imballaggio originale. È un passaggio delicato della filiera: quando la traduzione degli ingredienti viene applicata in un secondo momento, basta un’omissione per far perdere un’informazione decisiva per la sicurezza di alcuni consumatori.

Chi deve evitare lo snack e chi può consumarlo

Per precauzione, le persone celiache e quelle allergiche alle proteine del frumento non devono consumare il Kinder Bueno White comprato da Normal. Per loro il rischio è concreto: sull’etichetta in italiano la presenza del frumento non risulta messa in risalto come dovrebbe.

Chi non è celiaco né allergico al frumento può invece mangiare lo snack senza problemi. Il richiamo non dipende da un difetto di qualità o da un pericolo per la generalità dei consumatori. Riguarda solo la corretta comunicazione degli allergeni.

La distinzione conta anche per le famiglie in cui convivono persone con esigenze alimentari diverse. Una confezione già in dispensa può essere consumata da chi non ha restrizioni, ma va tenuta lontana da chi deve escludere il frumento dalla dieta.

Restituzione e rimborso nei negozi Normal

Chi ha in casa il prodotto richiamato può riportarlo nel punto vendita Normal in cui l’ha acquistato, dove riceverà il rimborso.

Il richiamo vale solo per il Kinder Bueno White venduto da Normal. Lo stesso snack acquistato in altri negozi non è coinvolto in questo avviso.

Prima di andare in negozio conviene controllare il codice EAN sulla confezione, e il formato da 43 grammi. Poiché l’avviso non indica i lotti, tutte le confezioni con codice 80761761 comprate da Normal vanno considerate parte del richiamo, a prescindere dalla data di acquisto. Se uno snack è già stato consumato da una persona celiaca o allergica e compaiono sintomi, è opportuno rivolgersi al proprio medico.