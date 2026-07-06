Corso di cucina toscana: imparare le ricette tradizionali con esperti

La Toscana è una regione italiana famosa per la sua ricca tradizione culinaria. Il nostro corso di cucina toscana offre un’esperienza unica per chi desidera imparare a preparare piatti tradizionali in un ambiente autentico e accogliente.

Durante il corso, avrai l’opportunità di imparare a preparare pasta fatta in casa, come tagliatellepappardelle e pici utilizzando ingredienti freschi e locali.

Sotto la guida di esperti chef, scoprirai i segreti delle ricette tradizionali toscane e imparerai a preparare salse deliziose come il ragù e il cinghiale.

L’esperienza culinaria toscana

Il nostro corso di cucina toscana è un’esperienza completa che ti permetterà di immergerti nella cultura e nella tradizione culinaria della regione. Oltre a imparare a preparare piatti tradizionali, avrai l’opportunità di gustare i frutti del tuo lavoro durante un pranzo o una cena deliziosa.

Il menu include una varietà di antipasti, Primi piatti, secondi piatti e dessert, tutti preparati con ingredienti freschi e locali. Tra i piatti che potrai gustare ci sono bruschettacrostini con patépanzanellafiletto di manzo al pepe verde e tiramisù.

Degustazione di vini e oli d’oliva

Per completare l’esperienza culinaria, il nostro corso include una degustazione di vini e oli d’oliva toscani. Potrai assaporare una selezione di vini premium come il Brunello di Montalcino il Chianti Classico e il Morellino di Scansano abbinati ai piatti che hai preparato.

Inoltre, avrai l’opportunità di degustare oli d’oliva di alta qualità, tra cui olio extra vergine d’olivaolio al tartufo e olio piccante al peperoncino. La degustazione è guidata da esperti che ti aiuteranno a scoprire i sapori e le caratteristiche di ogni prodotto.

Servizi aggiuntivi

Per rendere la tua esperienza ancora più indimenticabile, offriamo una serie di servizi aggiuntivi. Puoi prenotare un servizio navetta per raggiungere la tenuta, fare un tour del vigneto o addirittura un giro in elicottero per ammirare la bellezza della campagna toscana.

Se desideri prolungare la tua esperienza, puoi prenotare un pernottamento nel nostro hotel nelle vicinanze, con camere che offrono viste panoramiche sui vigneti e sulla campagna circostante.

Informazioni pratiche

Il corso di cucina toscana è disponibile tutto l’anno e la durata è di circa 180 minuti. Gli orari di inizio sono alle 9:00, 12:00, 15:00 e 17:00. Il prezzo per adulti è da € 185,00 e per ragazzi (4-17 anni) è da € 145,00.

Per prenotazioni e informazioni aggiuntive, puoi contattarci ai seguenti numeri: +39 0577 988134, +39 366 2324058, +39 0577 950055, +39 335 6390782.

Non perdere l’opportunità di scoprire l’arte culinaria toscana con il nostro corso di cucina. Unisciti a noi per un’esperienza indimenticabile!