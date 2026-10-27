Merluzzo con zucca, risotto nero o rosso barbabietola, salmone marinato e pomodori spaventosi: cinque ricette di pesce per una cena di Halloween che fa scena e sa di mare.

Ad Halloween si parla quasi solo di dolcetti, ma anche la cena può avere la sua parte di spettacolo. Il Norwegian Seafood Council ha pensato a cinque ricette di pesce norvegese che giocano con i colori della serata: l’arancione della zucca, il nero di seppia, il rosso della barbabietola.

Eccole una per una, con ingredienti e procedimento. Le dosi sono per quattro persone.

Merluzzo norvegese in padella con zucca e cavoletti di Bruxelles

La zucca non può mancare, ma qui non si intaglia: diventa protagonista di un gioco di consistenze, tra una crema vellutata e sottili fettine in agrodolce. Il merluzzo, delicato, e il verde brillante dei cavoletti completano un piatto che sa di autunno.

Ingredienti

Merluzzo

600 g di filetti di merluzzo norvegese, senza pelle né lische

1 cucchiaio di burro

olio d’oliva

sale e pepe

Crema di zucca

500 g di zucca

2 cucchiai di olio d’oliva

2 spicchi d’aglio

2 cucchiai di burro

1 cucchiaio di panna fresca

acqua, sale e pepe

Zucca in agrodolce

100 g di zucca

1 dl di aceto di mele

1 dl di acqua

1 dl di zucchero

Salsa

100 g di burro

4 cucchiai di salsa di soia

1 lime

Cavoletti di Bruxelles

cavoletti di Bruxelles

1 noce di burro

sale

Preparazione

Crema di zucca. Sbuccia la zucca e tagliala a cubetti. Rosolala con l’aglio tritato finemente e l’olio d’oliva. Aggiungi un po’ d’acqua e cuoci fino a quando la zucca è morbida. Elimina parte del liquido di cottura e frulla con il burro e la panna fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata. Regola di sale e pepe. Zucca in agrodolce. Sbuccia la zucca e tagliala a fettine sottili. In un pentolino unisci aceto, acqua e zucchero e porta a ebollizione. Versa il liquido caldo sulle fettine e lascia marinare. Salsa. Sciogli il burro in un pentolino e cuocilo fino a ottenere un colore nocciola. Aggiungi la salsa di soia e il succo di lime, mescolando bene. Cavoletti. Lava e pulisci i cavoletti, separa le foglie e saltale rapidamente in padella a fuoco vivace con una noce di burro. Regola di sale. Merluzzo. Taglia i filetti in porzioni da circa 150 g e condisci con sale e pepe. Cuoci in padella a fuoco medio con un filo d’olio per circa 1-2 minuti. Riduci la fiamma, aggiungi il burro e irrora il pesce con il fondo di cottura. Prosegui per un altro minuto. Impiattamento. Distribuisci la crema di zucca sul piatto, adagia il merluzzo sopra e completa con le fettine di zucca in agrodolce, le foglie di cavoletti e la salsa al burro, soia e lime.

Risotto al nero, salmone norvegese e puntarelle

Nero come la notte più misteriosa dell’anno. Il nero di seppia dà al riso una tonalità intensa e scenografica, che contrasta con l’arancione del salmone e il verde delle puntarelle. L’arancia aggiunge note agrumate e freschezza a ogni boccone.

Ingredienti

300 g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische

1 arancia

200 g di puntarelle

320 g di riso carnaroli

100 g di scalogni

1 dl di vino bianco

brodo vegetale

8 g di nero di seppia

40 g di pecorino grattugiato

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Sbuccia lo scalogno e taglialo a julienne. Mettilo in una piccola casseruola, copri con l’olio e cuoci per circa 15 minuti a fuoco basso. Lascia raffreddare, filtra e conserva l’olio. Taglia il salmone a piccoli cubetti e condiscilo con sale, pepe, olio e la scorza grattugiata dell’arancia. Taglia le puntarelle a julienne e condiscile con olio, sale, pepe e succo d’arancia. Tosta il riso in una casseruola con l’olio aromatizzato allo scalogno, sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Copri con il brodo e cuoci per 10 minuti. Aggiungi il nero di seppia, aggiusta di sale e pepe e porta a cottura. Togli dal fuoco e manteca con olio e pecorino. Disponi il risotto nei piatti e completa con il salmone e le puntarelle.

Salmone norvegese marinato alle olive nere con avocado al peperoncino

Un piatto con un’anima dark e un carattere tutto da scoprire. Le olive nere danno al salmone sfumature profonde, il verde dell’avocado crea un contrasto che non passa inosservato e il peperoncino dà il tocco finale. Va preparato con un po’ di anticipo, perché la marinatura richiede circa due giorni.

Ingredienti

400 g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische

110 g di sale

105 g di zucchero

qualche bacca di ginepro

pepe in grani

500 g di olive nere (una decina per la marinatura, il resto per l’olio)

200 g di olio extravergine d’oliva

3 avocado

1 cucchiaino di pepe (bianco per la purea)

peperoncino

sale

Preparazione

Marinatura. Marina il salmone con la mistura di sale e zucchero, le bacche di ginepro schiacciate, poco pepe in grani e una decina di olive nere. Lascia in frigorifero per circa due giorni, girando il pesce almeno un paio di volte. Quando è pronto, lava il salmone, privalo della pelle e taglialo a fette di un centimetro di spessore. Olio alle olive nere. Tosta le olive nere in forno a 200 °C per circa 20 minuti, poi frullale con l’olio extravergine. Avocado. Pela gli avocado e frullali al mixer con poco sale, olio, pepe bianco e un cucchiaio d’acqua, fino a ottenere una purea liscia. Taglia mezzo avocado a fettine sottili e condiscilo con sale, olio e peperoncino. Impiattamento. Su un piatto da portata distribuisci poca purea di avocado e adagiaci sopra le fettine condite. Aggiungi il salmone, condisci con l’olio alle olive nere e servi.

Il consiglio dello chef. Una volta marinato, il salmone si conserva in frigorifero per almeno 7 giorni. Si può anche tagliare in orizzontale, ottenendo fette molto lunghe, da farcire con l’avocado e arrotolare in involtini.

Risotto con merluzzo alla barbabietola e ricotta

Un rosso intenso, quasi da film dell’orrore, che nasconde una sorpresa. La barbabietola rende il risotto scenografico, il merluzzo ne arricchisce il sapore e i fiocchi di ricotta aggiungono piccoli tocchi bianchi. È la ricetta giusta per stupire gli ospiti fin dal primo sguardo.

Ingredienti

600 g di merluzzo norvegese

300 g di riso

200 g di ricotta

2 barbabietole

1 cipolla bionda

brodo vegetale

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Usando dei guanti, taglia a pezzetti le barbabietole cotte al vapore. Stufale in padella con un soffritto di cipolla e frulla il tutto. Aggiungi il riso, un mestolo di brodo vegetale, sale e pepe e fai cuocere. A cottura quasi ultimata, unisci il merluzzo. A cottura terminata, servi con fiocchi di ricotta.

Consiglio utile. Se vuoi attenuare la dolcezza della barbabietola e ottenere un colore più tenue, usane una sola e manteca con la ricotta.

Pomodori ripieni di baccalà di Norvegia e gratinati

Chi ha detto che ad Halloween si intagliano solo le zucche? Anche i pomodori possono travestirsi: basta scavare occhi e bocche buffe o spaventose. Dentro, un ripieno saporito di baccalà di Norvegia, olive, capperi e pangrattato. Una ricetta che unisce gusto e creatività ed è perfetta anche per coinvolgere i più piccoli.

Ingredienti

500 g di baccalà di Norvegia, dissalato

6 pomodori ramati

200 g di pomodori ciliegini

50 g di olive nere

30 g di pangrattato

1 manciata di capperi

1 uovo

cipolla bianca

basilico fresco

sale e pepe

Preparazione

Prepara un trito di olive nere, capperi, pangrattato e basilico. In una padella soffriggi la cipolla bianca, unisci i pomodorini e il baccalà e cuoci per qualche minuto. Aggiusta di sale e pepe. Quando è cotto, unisci il trito e l’uovo sbattuto. Svuota i pomodori ramati, intagliali a forma di faccina e farciscili con il composto. Inforna in forno statico a 180-200 °C per 20 minuti, attivando il grill per gli ultimi minuti.

Consiglio utile. Lascia spazio alla fantasia e trasforma i pomodori in faccine: i bambini non sapranno resistere.

Altre informazioni sul pesce norvegese su pescenorvegese.it.