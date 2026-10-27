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27 Ottobre 2026

Cinque ricette di pesce per una cena di Halloween da paura

Merluzzo con zucca, risotto nero o rosso barbabietola, salmone marinato e pomodori spaventosi: cinque ricette di pesce per una cena di Halloween che fa scena e sa di mare.

· · 7 min
Cinque ricette di pesce per una cena di Halloween da paura

Ad Halloween si parla quasi solo di dolcetti, ma anche la cena può avere la sua parte di spettacolo. Il Norwegian Seafood Council ha pensato a cinque ricette di pesce norvegese che giocano con i colori della serata: l’arancione della zucca, il nero di seppia, il rosso della barbabietola.
Eccole una per una, con ingredienti e procedimento. Le dosi sono per quattro persone.

Merluzzo norvegese in padella con zucca e cavoletti di Bruxelles

MERLUZZO NORVEGESE IN PADELLA CON ZUCCA E CAVOLETTI DI BRUXELLES

La zucca non può mancare, ma qui non si intaglia: diventa protagonista di un gioco di consistenze, tra una crema vellutata e sottili fettine in agrodolce. Il merluzzo, delicato, e il verde brillante dei cavoletti completano un piatto che sa di autunno.

Ingredienti

Merluzzo

  • 600 g di filetti di merluzzo norvegese, senza pelle né lische
  • 1 cucchiaio di burro
  • olio d’oliva
  • sale e pepe

Crema di zucca

  • 500 g di zucca
  • 2 cucchiai di olio d’oliva
  • 2 spicchi d’aglio
  • 2 cucchiai di burro
  • 1 cucchiaio di panna fresca
  • acqua, sale e pepe

Zucca in agrodolce

  • 100 g di zucca
  • 1 dl di aceto di mele
  • 1 dl di acqua
  • 1 dl di zucchero

Salsa

  • 100 g di burro
  • 4 cucchiai di salsa di soia
  • 1 lime

Cavoletti di Bruxelles

  • cavoletti di Bruxelles
  • 1 noce di burro
  • sale

Preparazione

  1. Crema di zucca. Sbuccia la zucca e tagliala a cubetti. Rosolala con l’aglio tritato finemente e l’olio d’oliva. Aggiungi un po’ d’acqua e cuoci fino a quando la zucca è morbida. Elimina parte del liquido di cottura e frulla con il burro e la panna fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata. Regola di sale e pepe.
  2. Zucca in agrodolce. Sbuccia la zucca e tagliala a fettine sottili. In un pentolino unisci aceto, acqua e zucchero e porta a ebollizione. Versa il liquido caldo sulle fettine e lascia marinare.
  3. Salsa. Sciogli il burro in un pentolino e cuocilo fino a ottenere un colore nocciola. Aggiungi la salsa di soia e il succo di lime, mescolando bene.
  4. Cavoletti. Lava e pulisci i cavoletti, separa le foglie e saltale rapidamente in padella a fuoco vivace con una noce di burro. Regola di sale.
  5. Merluzzo. Taglia i filetti in porzioni da circa 150 g e condisci con sale e pepe. Cuoci in padella a fuoco medio con un filo d’olio per circa 1-2 minuti. Riduci la fiamma, aggiungi il burro e irrora il pesce con il fondo di cottura. Prosegui per un altro minuto.
  6. Impiattamento. Distribuisci la crema di zucca sul piatto, adagia il merluzzo sopra e completa con le fettine di zucca in agrodolce, le foglie di cavoletti e la salsa al burro, soia e lime.

Risotto al nero, salmone norvegese e puntarelle

RISOTTO AL NERO, SALMONE NORVEGESE E PUNTARELLE

Nero come la notte più misteriosa dell’anno. Il nero di seppia dà al riso una tonalità intensa e scenografica, che contrasta con l’arancione del salmone e il verde delle puntarelle. L’arancia aggiunge note agrumate e freschezza a ogni boccone.

Ingredienti

  • 300 g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische
  • 1 arancia
  • 200 g di puntarelle
  • 320 g di riso carnaroli
  • 100 g di scalogni
  • 1 dl di vino bianco
  • brodo vegetale
  • 8 g di nero di seppia
  • 40 g di pecorino grattugiato
  • olio extravergine d’oliva
  • sale e pepe

Preparazione

  1. Sbuccia lo scalogno e taglialo a julienne. Mettilo in una piccola casseruola, copri con l’olio e cuoci per circa 15 minuti a fuoco basso. Lascia raffreddare, filtra e conserva l’olio.
  2. Taglia il salmone a piccoli cubetti e condiscilo con sale, pepe, olio e la scorza grattugiata dell’arancia.
  3. Taglia le puntarelle a julienne e condiscile con olio, sale, pepe e succo d’arancia.
  4. Tosta il riso in una casseruola con l’olio aromatizzato allo scalogno, sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Copri con il brodo e cuoci per 10 minuti.
  5. Aggiungi il nero di seppia, aggiusta di sale e pepe e porta a cottura. Togli dal fuoco e manteca con olio e pecorino.
  6. Disponi il risotto nei piatti e completa con il salmone e le puntarelle.

Salmone norvegese marinato alle olive nere con avocado al peperoncino

SALMONE NORVEGESE MARINATO ALLE OLIVE NERE CON AVOCADO AL PEPERONCINO

Un piatto con un’anima dark e un carattere tutto da scoprire. Le olive nere danno al salmone sfumature profonde, il verde dell’avocado crea un contrasto che non passa inosservato e il peperoncino dà il tocco finale. Va preparato con un po’ di anticipo, perché la marinatura richiede circa due giorni.

Ingredienti

  • 400 g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische
  • 110 g di sale
  • 105 g di zucchero
  • qualche bacca di ginepro
  • pepe in grani
  • 500 g di olive nere (una decina per la marinatura, il resto per l’olio)
  • 200 g di olio extravergine d’oliva
  • 3 avocado
  • 1 cucchiaino di pepe (bianco per la purea)
  • peperoncino
  • sale

Preparazione

  1. Marinatura. Marina il salmone con la mistura di sale e zucchero, le bacche di ginepro schiacciate, poco pepe in grani e una decina di olive nere. Lascia in frigorifero per circa due giorni, girando il pesce almeno un paio di volte.
  2. Quando è pronto, lava il salmone, privalo della pelle e taglialo a fette di un centimetro di spessore.
  3. Olio alle olive nere. Tosta le olive nere in forno a 200 °C per circa 20 minuti, poi frullale con l’olio extravergine.
  4. Avocado. Pela gli avocado e frullali al mixer con poco sale, olio, pepe bianco e un cucchiaio d’acqua, fino a ottenere una purea liscia. Taglia mezzo avocado a fettine sottili e condiscilo con sale, olio e peperoncino.
  5. Impiattamento. Su un piatto da portata distribuisci poca purea di avocado e adagiaci sopra le fettine condite. Aggiungi il salmone, condisci con l’olio alle olive nere e servi.

Il consiglio dello chef. Una volta marinato, il salmone si conserva in frigorifero per almeno 7 giorni. Si può anche tagliare in orizzontale, ottenendo fette molto lunghe, da farcire con l’avocado e arrotolare in involtini.

Risotto con merluzzo alla barbabietola e ricotta

RISOTTO CON MERLUZZO ALLA BARBABIETOLA E RICOTTA

Un rosso intenso, quasi da film dell’orrore, che nasconde una sorpresa. La barbabietola rende il risotto scenografico, il merluzzo ne arricchisce il sapore e i fiocchi di ricotta aggiungono piccoli tocchi bianchi. È la ricetta giusta per stupire gli ospiti fin dal primo sguardo.

Ingredienti

  • 600 g di merluzzo norvegese
  • 300 g di riso
  • 200 g di ricotta
  • 2 barbabietole
  • 1 cipolla bionda
  • brodo vegetale
  • olio extravergine d’oliva
  • sale e pepe

Preparazione

  1. Usando dei guanti, taglia a pezzetti le barbabietole cotte al vapore. Stufale in padella con un soffritto di cipolla e frulla il tutto.
  2. Aggiungi il riso, un mestolo di brodo vegetale, sale e pepe e fai cuocere.
  3. A cottura quasi ultimata, unisci il merluzzo.
  4. A cottura terminata, servi con fiocchi di ricotta.

Consiglio utile. Se vuoi attenuare la dolcezza della barbabietola e ottenere un colore più tenue, usane una sola e manteca con la ricotta.

Pomodori ripieni di baccalà di Norvegia e gratinati

POMODORI RIPIENI DI BACCALÀ DI NORVEGIA E GRATINATI

Chi ha detto che ad Halloween si intagliano solo le zucche? Anche i pomodori possono travestirsi: basta scavare occhi e bocche buffe o spaventose. Dentro, un ripieno saporito di baccalà di Norvegia, olive, capperi e pangrattato. Una ricetta che unisce gusto e creatività ed è perfetta anche per coinvolgere i più piccoli.

Ingredienti

  • 500 g di baccalà di Norvegia, dissalato
  • 6 pomodori ramati
  • 200 g di pomodori ciliegini
  • 50 g di olive nere
  • 30 g di pangrattato
  • 1 manciata di capperi
  • 1 uovo
  • cipolla bianca
  • basilico fresco
  • sale e pepe

Preparazione

  1. Prepara un trito di olive nere, capperi, pangrattato e basilico.
  2. In una padella soffriggi la cipolla bianca, unisci i pomodorini e il baccalà e cuoci per qualche minuto. Aggiusta di sale e pepe.
  3. Quando è cotto, unisci il trito e l’uovo sbattuto.
  4. Svuota i pomodori ramati, intagliali a forma di faccina e farciscili con il composto.
  5. Inforna in forno statico a 180-200 °C per 20 minuti, attivando il grill per gli ultimi minuti.

Consiglio utile. Lascia spazio alla fantasia e trasforma i pomodori in faccine: i bambini non sapranno resistere.

Altre informazioni sul pesce norvegese su pescenorvegese.it.