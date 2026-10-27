Ad Halloween si parla quasi solo di dolcetti, ma anche la cena può avere la sua parte di spettacolo. Il Norwegian Seafood Council ha pensato a cinque ricette di pesce norvegese che giocano con i colori della serata: l’arancione della zucca, il nero di seppia, il rosso della barbabietola.
Eccole una per una, con ingredienti e procedimento. Le dosi sono per quattro persone.
Merluzzo norvegese in padella con zucca e cavoletti di Bruxelles
La zucca non può mancare, ma qui non si intaglia: diventa protagonista di un gioco di consistenze, tra una crema vellutata e sottili fettine in agrodolce. Il merluzzo, delicato, e il verde brillante dei cavoletti completano un piatto che sa di autunno.
Ingredienti
Merluzzo
- 600 g di filetti di merluzzo norvegese, senza pelle né lische
- 1 cucchiaio di burro
- olio d’oliva
- sale e pepe
Crema di zucca
- 500 g di zucca
- 2 cucchiai di olio d’oliva
- 2 spicchi d’aglio
- 2 cucchiai di burro
- 1 cucchiaio di panna fresca
- acqua, sale e pepe
Zucca in agrodolce
- 100 g di zucca
- 1 dl di aceto di mele
- 1 dl di acqua
- 1 dl di zucchero
Salsa
- 100 g di burro
- 4 cucchiai di salsa di soia
- 1 lime
Cavoletti di Bruxelles
- cavoletti di Bruxelles
- 1 noce di burro
- sale
Preparazione
- Crema di zucca. Sbuccia la zucca e tagliala a cubetti. Rosolala con l’aglio tritato finemente e l’olio d’oliva. Aggiungi un po’ d’acqua e cuoci fino a quando la zucca è morbida. Elimina parte del liquido di cottura e frulla con il burro e la panna fino a ottenere una consistenza liscia e vellutata. Regola di sale e pepe.
- Zucca in agrodolce. Sbuccia la zucca e tagliala a fettine sottili. In un pentolino unisci aceto, acqua e zucchero e porta a ebollizione. Versa il liquido caldo sulle fettine e lascia marinare.
- Salsa. Sciogli il burro in un pentolino e cuocilo fino a ottenere un colore nocciola. Aggiungi la salsa di soia e il succo di lime, mescolando bene.
- Cavoletti. Lava e pulisci i cavoletti, separa le foglie e saltale rapidamente in padella a fuoco vivace con una noce di burro. Regola di sale.
- Merluzzo. Taglia i filetti in porzioni da circa 150 g e condisci con sale e pepe. Cuoci in padella a fuoco medio con un filo d’olio per circa 1-2 minuti. Riduci la fiamma, aggiungi il burro e irrora il pesce con il fondo di cottura. Prosegui per un altro minuto.
- Impiattamento. Distribuisci la crema di zucca sul piatto, adagia il merluzzo sopra e completa con le fettine di zucca in agrodolce, le foglie di cavoletti e la salsa al burro, soia e lime.
Risotto al nero, salmone norvegese e puntarelle
Nero come la notte più misteriosa dell’anno. Il nero di seppia dà al riso una tonalità intensa e scenografica, che contrasta con l’arancione del salmone e il verde delle puntarelle. L’arancia aggiunge note agrumate e freschezza a ogni boccone.
Ingredienti
- 300 g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische
- 1 arancia
- 200 g di puntarelle
- 320 g di riso carnaroli
- 100 g di scalogni
- 1 dl di vino bianco
- brodo vegetale
- 8 g di nero di seppia
- 40 g di pecorino grattugiato
- olio extravergine d’oliva
- sale e pepe
Preparazione
- Sbuccia lo scalogno e taglialo a julienne. Mettilo in una piccola casseruola, copri con l’olio e cuoci per circa 15 minuti a fuoco basso. Lascia raffreddare, filtra e conserva l’olio.
- Taglia il salmone a piccoli cubetti e condiscilo con sale, pepe, olio e la scorza grattugiata dell’arancia.
- Taglia le puntarelle a julienne e condiscile con olio, sale, pepe e succo d’arancia.
- Tosta il riso in una casseruola con l’olio aromatizzato allo scalogno, sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Copri con il brodo e cuoci per 10 minuti.
- Aggiungi il nero di seppia, aggiusta di sale e pepe e porta a cottura. Togli dal fuoco e manteca con olio e pecorino.
- Disponi il risotto nei piatti e completa con il salmone e le puntarelle.
Salmone norvegese marinato alle olive nere con avocado al peperoncino
Un piatto con un’anima dark e un carattere tutto da scoprire. Le olive nere danno al salmone sfumature profonde, il verde dell’avocado crea un contrasto che non passa inosservato e il peperoncino dà il tocco finale. Va preparato con un po’ di anticipo, perché la marinatura richiede circa due giorni.
Ingredienti
- 400 g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische
- 110 g di sale
- 105 g di zucchero
- qualche bacca di ginepro
- pepe in grani
- 500 g di olive nere (una decina per la marinatura, il resto per l’olio)
- 200 g di olio extravergine d’oliva
- 3 avocado
- 1 cucchiaino di pepe (bianco per la purea)
- peperoncino
- sale
Preparazione
- Marinatura. Marina il salmone con la mistura di sale e zucchero, le bacche di ginepro schiacciate, poco pepe in grani e una decina di olive nere. Lascia in frigorifero per circa due giorni, girando il pesce almeno un paio di volte.
- Quando è pronto, lava il salmone, privalo della pelle e taglialo a fette di un centimetro di spessore.
- Olio alle olive nere. Tosta le olive nere in forno a 200 °C per circa 20 minuti, poi frullale con l’olio extravergine.
- Avocado. Pela gli avocado e frullali al mixer con poco sale, olio, pepe bianco e un cucchiaio d’acqua, fino a ottenere una purea liscia. Taglia mezzo avocado a fettine sottili e condiscilo con sale, olio e peperoncino.
- Impiattamento. Su un piatto da portata distribuisci poca purea di avocado e adagiaci sopra le fettine condite. Aggiungi il salmone, condisci con l’olio alle olive nere e servi.
Il consiglio dello chef. Una volta marinato, il salmone si conserva in frigorifero per almeno 7 giorni. Si può anche tagliare in orizzontale, ottenendo fette molto lunghe, da farcire con l’avocado e arrotolare in involtini.
Risotto con merluzzo alla barbabietola e ricotta
Un rosso intenso, quasi da film dell’orrore, che nasconde una sorpresa. La barbabietola rende il risotto scenografico, il merluzzo ne arricchisce il sapore e i fiocchi di ricotta aggiungono piccoli tocchi bianchi. È la ricetta giusta per stupire gli ospiti fin dal primo sguardo.
Ingredienti
- 600 g di merluzzo norvegese
- 300 g di riso
- 200 g di ricotta
- 2 barbabietole
- 1 cipolla bionda
- brodo vegetale
- olio extravergine d’oliva
- sale e pepe
Preparazione
- Usando dei guanti, taglia a pezzetti le barbabietole cotte al vapore. Stufale in padella con un soffritto di cipolla e frulla il tutto.
- Aggiungi il riso, un mestolo di brodo vegetale, sale e pepe e fai cuocere.
- A cottura quasi ultimata, unisci il merluzzo.
- A cottura terminata, servi con fiocchi di ricotta.
Consiglio utile. Se vuoi attenuare la dolcezza della barbabietola e ottenere un colore più tenue, usane una sola e manteca con la ricotta.
Pomodori ripieni di baccalà di Norvegia e gratinati
Chi ha detto che ad Halloween si intagliano solo le zucche? Anche i pomodori possono travestirsi: basta scavare occhi e bocche buffe o spaventose. Dentro, un ripieno saporito di baccalà di Norvegia, olive, capperi e pangrattato. Una ricetta che unisce gusto e creatività ed è perfetta anche per coinvolgere i più piccoli.
Ingredienti
- 500 g di baccalà di Norvegia, dissalato
- 6 pomodori ramati
- 200 g di pomodori ciliegini
- 50 g di olive nere
- 30 g di pangrattato
- 1 manciata di capperi
- 1 uovo
- cipolla bianca
- basilico fresco
- sale e pepe
Preparazione
- Prepara un trito di olive nere, capperi, pangrattato e basilico.
- In una padella soffriggi la cipolla bianca, unisci i pomodorini e il baccalà e cuoci per qualche minuto. Aggiusta di sale e pepe.
- Quando è cotto, unisci il trito e l’uovo sbattuto.
- Svuota i pomodori ramati, intagliali a forma di faccina e farciscili con il composto.
- Inforna in forno statico a 180-200 °C per 20 minuti, attivando il grill per gli ultimi minuti.
Consiglio utile. Lascia spazio alla fantasia e trasforma i pomodori in faccine: i bambini non sapranno resistere.
Altre informazioni sul pesce norvegese su pescenorvegese.it.