Dove mangiare pesce a Milano: ristoranti e pescherie da non perdere

Milano, nonostante la sua distanza dal mare, è una città che sa apprezzare e valorizzare il pesce. Scopri i migliori indirizzi dove acquistare e gustare prodotti ittici di qualità.

Milano, nonostante la sua distanza dal mare, è una città che sa apprezzare e valorizzare il pesce. La sua ristorazione e i consumi cittadini riflettono una passione autentica per i prodotti ittici, sostenuta da una filiera complessa e ben organizzata. Dal Mercato Ittico alle pescherie fino ai ristoranti più rinomati, la città offre un’ampia gamma di opzioni per gli amanti del pesce.

Il Mercato Ittico di Milano: il cuore della filiera ittica

Il punto di partenza per comprendere l’importanza del pesce a Milano è il Mercato Ittico. Questo luogo, spesso nascosto agli occhi del consumatore, è il fulcro di un sistema che coinvolge grossisti, controlli sanitari, distribuzione e professionisti dedicati. La guida “Il Pesce a Milano 2026”, curata da Mario Cucci, approfondisce il funzionamento di questa struttura, evidenziando l’importanza dei controlli rigorosi e delle procedure di conservazione necessarie per garantire la qualità del prodotto.

Testimonianze degli operatori

Il volume include anche le testimonianze degli operatori del mercato, offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro quotidiano e il ruolo cruciale del Mercato Ittico nell’approvvigionamento di Milano e del territorio circostante. Un approfondimento dedicato alla Food Policy del Comune di Milano arricchisce ulteriormente il quadro, esplorando il rapporto tra politiche alimentari, salute, sostenibilità ed educazione.

Le pescherie: un punto di riferimento per i consumatori

Dal mercato all’ingrosso, la guida si sposta nelle pescherie della città. Questi negozi, spesso gestiti da esperti del settore, sono un punto di riferimento per i consumatori che cercano conoscenza delle specie, freschezza e qualità. Le pescherie non solo vendono il pesce, ma offrono anche preziosi consigli sulla preparazione, rendendole un elemento fondamentale della filiera ittica milanese.

I mercati comunali coperti

La guida non trascura neanche i mercati comunali coperti che negli ultimi anni hanno ampliato la loro offerta oltre la vendita alimentare, accogliendo attività di ristorazione e altre occasioni di frequentazione. Questi mercati rappresentano un ulteriore tassello nel mosaico della filiera ittica milanese, offrendo ai cittadini un’esperienza di acquisto e consumo sempre più variegata.

50 ristoranti dove gustare il meglio del pesce

La sezione più consistente della guida è dedicata ai 50 ristoranti di Milano e provincia selezionati per la loro eccellenza nel servire piatti a base di pesce. Ogni scheda non si limita a una semplice recensione, ma include anche una ricetta proposta dallo chef offrendo ai lettori uno sguardo concreto su come pesci, molluschi e crostacei vengono utilizzati nelle cucine dei locali selezionati. La qualità editoriale è impeccabile, con un apparato fotografico particolarmente curato che rende la guida un vero e proprio viaggio nel mondo del pesce a Milano.

Tra i ristoranti consigliati, spiccano nomi come Trattoria Lu MareJacopo SalviBaja SardiniaLa Risacca BluSea Signora MilanoPremiata Pescheria Spadari RistoranteTrattoria del PescatoreRistorante BiancaDa GiuliaOsteria da Zio Ninì e Ristorante Delfino. Ogni locale offre un’esperienza unica, dalla cucina tradizionale a quella più creativa e raffinata.

Milano, con la sua ricca offerta di ristoranti e pescherie, dimostra che il mare non è una condizione indispensabile per apprezzare il pesce. Grazie a una filiera ben organizzata e a professionisti dedicati, la città riesce a portare sulle tavole dei suoi cittadini prodotti ittici di alta qualità, rendendola una meta imperdibile per gli amanti del buon cibo.