Il Ministero della Salute richiama un lotto di salsiccia veneta Sant'Orso per possibile Salmonella e due gelatine di frutta cinesi contenenti l'additivo vietato E425 (konjac), che espone al rischio di soffocamento.

Il Ministero della Salute ha pubblicato tre nuovi richiami alimentari. Il primo riguarda un lotto di salsiccia veneta del Salumificio Sant’Orso di Caltrano, in provincia di Vicenza, per la possibile presenza di Salmonella spp. Gli altri due interessano altrettante gelatine di frutta importate dalla Cina, che contengono l’additivo E425 (konjac). In questi prodotti l’E425 non è autorizzato perché espone al rischio di soffocamento.

Si tratta di due problemi di natura diversa. Per la salsiccia il rischio è microbiologico. Per le gelatine il pericolo è fisico e riguarda la consistenza del prodotto, che il konjac rende difficile da deglutire in sicurezza. In tutti e tre i casi l’indicazione è la stessa: a titolo precauzionale, i lotti segnalati non vanno consumati.

Salsiccia Sant’Orso, lotto 32814M con tutte le scadenze

Il richiamo della salsiccia è stato disposto in via precauzionale. Il prodotto è venduto in confezioni da 4 pezzi a peso variabile e riguarda il lotto 32814M. Il dettaglio da non trascurare è che il provvedimento vale per tutte le date di scadenza associate a quel lotto. Per individuare le confezioni interessate conta quindi soltanto il numero di lotto, a prescindere dalla data stampata.

La salsiccia è prodotta dal Salumificio Sant’Orso nello stabilimento di via Leonardo da Vinci 18 a Caltrano (Vicenza). Il marchio di identificazione è ITQOR79, la sigla che compare sull’etichetta e permette di risalire all’impianto di produzione.

Non è un caso isolato: negli avvisi ministeriali compare ancora una volta una salsiccia richiamata per un rischio di tipo microbiologico.

Gelatine con E425: perché il konjac è vietato in questi prodotti

Il konjac, identificato in etichetta con la sigla E425, è un additivo il cui impiego nelle gelatine non è consentito. Il motivo è il rischio di soffocamento, legato al modo in cui il prodotto viene assunto. Le due referenze richiamate arrivano entrambe dalla Cina e sono state distribuite in Italia da importatori diversi.

I prodotti interessati

Gelatina gusto uva verde e gelatina gusto pesca Hello Kitty YanJinPuZi : buste con beccuccio da 125 grammi, lotti LE82K43 e LE82K42, termini minimi di conservazione (TMC) 18/01/2027 e 19/01/2027.

: buste con beccuccio da 125 grammi, lotti LE82K43 e LE82K42, termini minimi di conservazione (TMC) 18/01/2027 e 19/01/2027. Gelatine di frutta Xi Zhi Lang: confezioni da 24 coppette da 200 grammi, lotto CM20260245, TMC 25/11/2026.

Produttori e distributori delle gelatine richiamate

Le gelatine a marchio YanJinPuZi sono prodotte dall’azienda YanJinPuZi Food Co. Ltd. Lo stabilimento si trova in via Jian’an 8, nella Zona Economica e Tecnologica di Liuyang, a Changsha, nella provincia cinese dello Hunan. In Italia il prodotto è commercializzato da L’Elite Alimentare di Cheng Yunping.

Per le gelatine Xi Zhi Lang il quadro è meno completo: l’avviso non indica il produttore. Nel nostro Paese la distribuzione è stata curata da CAI Market Srl.

Come riconoscere le confezioni e restituirle

Chi ha in casa uno di questi prodotti può verificarlo confrontando il numero di lotto riportato sulla confezione con quelli indicati negli avvisi. Per le gelatine conviene controllare anche il TMC, mentre per la salsiccia è sufficiente il lotto 32814M, dato che il richiamo copre ogni data di scadenza. Le confezioni che corrispondono possono essere riportate al punto vendita in cui sono state acquistate, senza consumarle.