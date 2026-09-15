Ex Ilva: proteste e timori per il futuro di Taranto dopo la chiusura dell’area a caldo

La decisione di chiudere l'area a caldo dell'ex Ilva a Taranto ha innescato una serie di proteste e preoccupazioni per il futuro della città.

La decisione di chiudere l’area a caldo dell’ex Ilva a Taranto ha scatenato una serie di reazioni contrastanti e preoccupazioni per il futuro della città. La chiusura dello stabilimento, che ha rappresentato per decenni un pilastro economico e occupazionale, solleva interrogativi sul destino di migliaia di lavoratori e sull’impatto ambientale.

Le proteste dei lavoratori e le diverse posizioni politiche riflettono la complessità di una situazione che richiede soluzioni urgenti e coordinate. In questo contesto, emergono proposte per la riconversione industriale, la bonifica delle aree e la creazione di nuove opportunità lavorative.

Le proteste dei lavoratori e le richieste sindacali

I lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto hanno organizzato scioperi e manifestazioni per protestare contro la decisione di chiudere l’area a caldo. Le organizzazioni sindacali, tra cui Fim, Fiom, Uilm e Usb, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore e bloccato strade principali, chiedendo il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori.

Il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, ha lanciato un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo un provvedimento d’urgenza per bloccare i licenziamenti. “La nostra Costituzione riconosce il fondamento del lavoro, la salute e l’ambiente: i lavoratori tutti, dall’indotto all’ex Ilva, non possano essere licenziati o messi in cassa integrazione a zero ore”, ha dichiarato De Palma.

Le proposte per la riconversione industriale

Diverse forze politiche e associazioni hanno avanzato proposte per la riconversione industriale di Taranto. Rifondazione Comunista ha chiesto la nazionalizzazione dello stabilimento e un piano di reindustrializzazione capace di creare occupazione stabile. “Nessun lavoratore deve essere lasciato indietro”, è la posizione espressa dal partito, che sollecita il Governo ad assumersi la responsabilità delle scelte sul futuro della fabbrica e del territorio.

Il Partito Comunista ha proposto un piano di bonifiche come strumento di occupazione e trasformazione del sito industriale. “Le bonifiche non sono una spesa passiva a carico dello Stato, ma l’ossatura di un piano straordinario di lavoro stabile, sicuro e qualificato”, sostiene il documento del partito.

Le critiche delle istituzioni e le proposte per il futuro

Taranto Think Tank ha criticato la mancanza di programmazione delle istituzioni nel gestire il dopo Ilva. “Se uno scenario era conoscibile e concretamente anticipabile, il compito delle istituzioni non poteva essere soltanto quello di intervenire quando il rischio si fosse trasformato in emergenza”, afferma Angelo Fanelli, referente del Think Tank.

Le Acli di Taranto hanno espresso preoccupazione per la mancanza di un piano di riqualificazione delle aree dismesse e di ricollocazione dei lavoratori. “Tutti, lavoratori e cittadini, siamo in egual modo vittime”, sostengono, chiedendo che Taranto faccia sentire una voce unitaria per rivendicare un futuro che non sia fondato né sulle conseguenze dell’inquinamento né su una lunga prospettiva di assistenzialismo.

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha ribadito la necessità di un tavolo interministeriale per affrontare la questione. “La questione Taranto non può riguardare soltanto il Mimit. Devono contribuire anche gli altri ministeri, perché la città non può essere lasciata sola”, ha dichiarato Bitetti.