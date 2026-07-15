Federica Russo premiata come Maestro dell’arte della pasticceria italiana

Federica Russo, pasticcera di talento, ha ricevuto il prestigioso premio Maestro dell'arte della pasticceria italiana. La sua storia è un esempio di determinazione e passione.

Federica Russo, una delle pasticcere più talentuose d’Italia, ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera. A soli trentun anni, ha ricevuto il prestigioso premio Maestro dell’arte della pasticceria italiana un riconoscimento che celebra la sua eccellenza e il suo contributo al mondo dolciario.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Questo premio non solo riconosce il suo talento, ma anche il suo impegno nel promuovere la pasticceria italiana in tutto il mondo.

Un percorso di successo e determinazione

Federica Russo ha iniziato il suo percorso alla Scuola Alma di Colorno dopo aver frequentato l’Alberghiero ad Acqui Terme e Finale Ligure. La sua passione per la pasticceria l’ha portata a lavorare duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Oggi, insieme al marito Fabrizio Galla, gestisce una rinomata pasticceria a San Sebastiano da Po, in provincia di Torino.

Il suo talento è stato riconosciuto in numerose competizioni, tra cui il primo premio assoluto al Concorso Delifrance nel 2018 e il primo posto al World Pastry Stars come miglior pasticcera donna. Questi riconoscimenti hanno consolidato la sua reputazione nel settore e l’hanno spinta a continuare a innovare e migliorare.

Il messaggio di Federica Russo

Federica Russo non è solo una pasticcera di successo, ma anche una voce importante per le donne nel mondo della pasticceria. Ha sempre cercato di essere un punto di riferimento per le altre donne, incoraggiandole a intraprendere questa carriera e a superare le sfide che possono incontrare.

“La donna che vuole diventare mamma non deve rinunciare alla propria carriera”, afferma Federica Russo. Il suo messaggio è chiaro: le donne possono avere successo nella pasticceria e nella vita personale, bilanciando le due sfere con determinazione e passione.

Il futuro della pasticceria italiana

Federica Russo è convinta che il futuro della pasticceria italiana sia nelle mani delle nuove generazioni. Il suo laboratorio è un esempio di come le donne possano eccellere in questo campo, e lei continua a ispirare molte giovani pasticcere.

“Di non aver paura di uscire dal guscio, di essere determinate”, dice alle sue colleghe. Il suo consiglio è quello di credere nelle proprie capacità e di non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà.

Con l’arrivo del suo primo figlio a ottobre, Federica Russo è pronta a affrontare una nuova sfida, continuando a lavorare con passione e dedizione. Il suo esempio dimostra che è possibile conciliare carriera e famiglia, e che le donne possono raggiungere grandi traguardi nel mondo della pasticceria.