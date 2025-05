Il flan di spinaci: un piatto versatile e raffinato

Il flan di spinaci è una preparazione culinaria che unisce eleganza e sapore, perfetta per chi desidera sorprendere i propri ospiti con un piatto originale. Questo flan salato, a differenza delle tradizionali versioni dolci, offre un’esperienza gustativa unica, grazie all’uso di ingredienti freschi e nutrienti. La base di questo piatto è costituita da spinaci, uova e formaggio, il che lo rende non solo delizioso, ma anche ricco di proprietà nutritive.

Ingredienti e preparazione del flan di spinaci

Per preparare il flan di spinaci, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Gli spinaci devono essere freschi e teneri, mentre il formaggio, come il pecorino o il parmigiano, aggiunge un tocco di sapidità. La ricetta è semplice e richiede pochi passaggi. Iniziate lessando gli spinaci in acqua salata per qualche minuto, quindi strizzateli per eliminare l’acqua in eccesso. In una ciotola, sbattete le uova con il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Aggiungete il latte e la ricotta, amalgamando bene il tutto. Infine, incorporate gli spinaci tritati grossolanamente.

Cottura a bagnomaria: il segreto per un flan perfetto

La cottura a bagnomaria è essenziale per ottenere un flan dalla consistenza vellutata e leggera. Imburrate degli stampini monoporzione e distribuite il composto all’interno. Posizionate gli stampini in una teglia dai bordi alti e versate acqua calda fino a coprire metà degli stampini. Cuocete in forno preriscaldato a 180 °C per circa 30 minuti, fino a quando il flan risulterà gonfio e leggermente dorato in superficie. Una volta sfornati, lasciateli intiepidire prima di rovesciarli delicatamente sui piatti da portata.

Servire il flan di spinaci con una salsa gustosa

Per completare il piatto, potete preparare una salsa al pecorino da versare sopra il flan. Portate a bollore del latte e unite il pecorino, mescolando finché il formaggio non si scioglie completamente. Questa salsa arricchirà ulteriormente il sapore del flan, rendendolo ancora più appetitoso. Un giro d’olio extravergine d’oliva prima di servire darà un tocco finale di freschezza e aroma. Il flan di spinaci è ideale come antipasto o secondo piatto, perfetto per cene eleganti o pranzi in famiglia.