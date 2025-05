Scopri come preparare una torta soffice e golosa con il Bimby, perfetta per ogni festa.

Ingredienti per la torta al cioccolato fondente

Per realizzare questa torta deliziosa, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di cioccolato fondente

150 g di zucchero

3 uova

100 g di burro

150 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

300 ml di panna fresca

Un pizzico di sale

Codette colorate per decorare

Preparazione della base della torta

Inizia sciogliendo il cioccolato fondente e il burro nel Bimby, impostando la temperatura a 50°C per 5 minuti, velocità 2. Una volta sciolti, aggiungi le uova e lo zucchero, mescolando per 30 secondi a velocità 4. A questo punto, unisci la farina, il lievito e il sale, mescolando per altri 30 secondi a velocità 4. Versa il composto in una tortiera imburrata e infarinata e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti. Fai la prova stecchino per verificare la cottura.

Preparazione della crema al cioccolato e panna montata

Per la crema al cioccolato, utilizza il Bimby per frullare il cioccolato fondente con un po’ di panna. Imposta a velocità 3 per 1 minuto. Monta la restante panna in una ciotola a parte e incorporala delicatamente alla crema di cioccolato, facendo attenzione a non smontarla. Questa crema sarà la farcitura perfetta per la tua torta.

Assemblaggio e decorazione della torta

Una volta che la base della torta si è raffreddata, tagliala a metà e farciscila con la crema al cioccolato. Ricopri la superficie con la panna montata e decora con le codette colorate. Se desideri un tocco di freschezza, puoi aggiungere frutta fresca come lamponi o fragole. Per una variante estiva, prova a sostituire la panna montata con una mousse di lamponi e yogurt, seguendo la ricetta suggerita in precedenza.

Questa torta non è solo un dolce, ma un vero e proprio capolavoro da servire in occasioni speciali. Con il Bimby, la preparazione diventa un gioco da ragazzi, permettendoti di ottenere risultati da pasticceria senza sforzi eccessivi. Provala e lasciati conquistare dalla sua bontà!