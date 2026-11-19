Una piccola bottiglia da 200 ml pensata per conservare salse, confetture e succhi, utile anche come idea regalo originale.

La bottiglietta Quattro Stagioni è un contenitore di piccolo formato da 200 ml, dotato di capsula a vite per la conservazione sottovuoto. Il formato ridotto la rende adatta a salse particolari, confetture e succhi di frutta, ma anche a chi cerca un regalo originale per la cucina.

Forma e graduazione pensate per la dispensa

La forma squadrata permette di sistemare i vasi in dispensa senza sprecare spazio, anche quando sono disposti in fila. Sul lato è presente una graduazione che indica il livello del contenuto, così si può controllare a colpo d’occhio quanto prodotto resta. Il corpo misura 6,2 x 6,5 x 11,5 cm e la capsula a vite ha un diametro di 56 mm.

Il vasetto viene fornito completo di tappo, quindi è pronto all’uso appena arriva.

Usi in cucina e per la casa

Il contenitore serve principalmente per la conservazione sottovuoto di marmellate, salse e condimenti e per la pastorizzazione di succhi di frutta. Può essere impiegato anche per servire frullati, smoothies e centrifugati, oppure per presentare stuzzichini o come elemento decorativo in casa.

Vasi con manico, la novità della linea

Accanto a questo modello, Quattro Stagioni propone i vasi con manico, pensati per le nuove abitudini di bere e mangiare direttamente nel vaso.

Spedizione e acquisto

Il prezzo è di 7,30 €. L’ordine effettuato entro 1 ora e 11 minuti viene spedito con Corriere Espresso e consegnato tra lunedì 23 e mercoledì 25. La spedizione è tracciata in tutta Italia e l’imballo è protetto. I pagamenti accettati sono carta, PayPal, bonifico e contrassegno, con reso entro 30 giorni.