La paella non è un piatto unico solo per tradizione: è un mosaico di consistenze, aromi e sapori. Per questo l’abbinamento con il vino richiede attenzione ai dettagli, dalla sapidità al profilo aromatico, fino alla struttura. Una scelta azzeccata valorizza il riso, sostiene le proteine e lascia spazio alle spezie, senza mai andare in contrasto con le note di mare o con la componente carnivora.

Due sono i cardini da tenere a mente: freschezza e misura. Con la paella di mare funzionano vini bianchi dal carattere salino e profumi non invadenti, capaci di abbracciare cozze, vongole, gamberi e calamari senza coprirne l’iodio. Nelle versioni valenciane e miste, invece, servono rossi giovani o rosati di sostanza, con acidità viva e legno assente, per dialogare con paprika affumicatazafferano e un brodo di cottura ricco.

Paella di mare: freschezza, sapidità e bollicine

Pochi bianchi sono più centrati dell’Albariño di Galizia per una paella di pesce. La sua freschezza nervosa, la mineralità quasi salmastra e i richiami a frutta bianca e agrumi accolgono il carattere iodato del piatto con naturalezza. È un abbinamento che unisce coerenza gastronomica e risonanza territoriale: la costa atlantica in un bicchiere che accompagna il mare nel piatto, senza sovrapporsi né sfumare i contrasti.

Restando nel Mediterraneo, un Vermentino sardo o una Falanghina campana offrono la giusta sapidità e uno spettro aromatico misurato. Entrambi accompagnano i frutti di mare con ritmo e discrezione, sostenendo la dolcezza dei crostacei e la succosità dei molluschi. Per chi cerca una vena più tagliente, il Txakoli dei Paesi Baschi – leggero, talvolta appena frizzante – taglia il boccone con una freschezza affilata e una salinità che sembra nata per stare accanto alle note marine.

Capitolo bollicine il Cava è la scelta territoriale per eccellenza quando si vuole restare in Spagna. In alternativa, un Franciacorta Brut o un Trento DOC offrono cremosa finezza e un dosaggio misurato, perfetti per accogliere la paprika affumicata senza appesantire. Se si preferisce un profilo più snello, un Vinho Verde in versione secca porta energia e scorrevolezza. Per le interpretazioni più pregiate, un Etna Bianco di media struttura – con la sua mineralità vulcanica – unisce ampiezza e tensione, senza mai risultare invadente.

Paella valenciana e versioni miste: rossi leggeri e rosati

Con la paella valenciana tradizionale – pollo, coniglio e verdure – o con le varianti miste, l’equilibrio cambia. Qui serve un vino più strutturato ma sempre dinamico, capace di attraversare la complessità del brodo e la profondità di paprika e zafferano. I rossi marcati dal legno coprono e appesantiscono; i bianchi aromatici spingono su profumi che entrano in collisione con le spezie. Un rosato di carattere, spagnolo o provenzale, spesso è la chiave più versatile: colore deciso, frutto netto, acidità vivace.

Tra i rossi, una Garnacha giovane e succosa è complice ideale per la paella mista: frutto rosso croccante, tannino soffice, spinta rinfrescante. Anche un Tempranillo di media struttura – in versione giovane da Rioja o Ribera del Duero – sostiene le parti di carne senza mettere in ombra eventuali elementi marini. Per preparazioni più ricche, soprattutto con coniglio e pollo insaporiti da aglio generoso, un Monastrell di Jumilla o Yecla porta calore e concentrazione, pur mantenendo un nucleo fresco che evita la pesantezza.

L’Italia risponde con eleganza mediterranea. Un Nero d’Avola giovane, succoso e dal tannino docile, si inserisce senza fatica tra zafferanopaprika e verdure, dando ritmo al piatto senza sovrastarlo. Quando si desidera restare sul rosato ma con più sostanza, un Rosato di Negroamaro pugliese – strutturato e intenso – tiene testa alle versioni con carne, là dove rosati più esili si perdono. La regola resta la stessa: scegliere vini con freschezza chiara, profilo aromatico controllato e una struttura tanto quanto basta per illuminare il riso senza spegnerne i contrasti.