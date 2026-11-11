Un grande classico napoletano con radici nel Settecento: cremoso dentro, dorato fuori, con consigli furbi e una variante dal carattere deciso.

Ci sono piatti che raccontano una città più di tante parole. Il gattò di patate — o gateau nella sua forma francese — appartiene a questa categoria: confortante, ricco, capace di mettere d’accordo generazioni attorno alla stessa teglia. Morbido al cuore e croccante in superficie, è una coccola salata che profuma di casa.

Affonda le sue radici nel Settecento, quando l’incontro tra tecniche d’oltralpe e ingredienti campani diede vita a uno sformato goloso e identitario. Da allora, la ricetta è diventata un rito domestico: patate schiacciate, uova e formaggi legano un ripieno filante, mentre il pangrattato crea la sua famosa crosticina dorata. Ogni famiglia ha una mano diversa, ma il risultato migliore nasce da qualche accortezza semplice e precisa.

Origini e struttura di un classico napoletano

Il nome gattò tradisce la sua ascendenza: arriva dal termine francese gâteau, sbarcato a Napoli nel Settecento e rielaborato secondo il gusto locale. La base è un purè asciutto e compatto, ottenuto da patate lessate e poi schiacciate, arricchito con uova, burro fuso e formaggio grattugiato. Nella tradizione più amata, a dare corpo e sapidità ci pensano i cubetti di provola, che in cottura diventano filanti, e il prosciutto cotto a pezzetti, che distribuisce gusto in ogni fetta.

La magia di questo sformato sta nel contrasto: un interno vellutato e filante abbracciato da una superficie dorata. Il pangrattato sul fondo e in superficie crea una barriera asciutta e croccante che sostiene il cuore morbido, mentre i formaggi sciolti disegnano fili irresistibili al taglio. È un equilibrio tanto semplice quanto appagante, perfetto per chi cerca un secondo piatto sostanzioso o un piatto unico completo.

Consigli tecnici: patate, tagli e temperature

Per ottenere un impasto stabile e non acquoso, scegliete patate farinose, ideali da lessare. È fondamentale lessarle intere con la buccia in acqua salata e schiacciarle quando sono ancora calde o tiepide: in questo modo il purè rimane asciutto. Da evitare assolutamente il frullatore, che rende la massa collosa. Il burro fuso andrebbe unito a temperatura ambiente, così da non cuocere le uova durante la miscelazione e mantenere il composto soffice.

La provola va tagliata in cubetti piccoli; se è molto umida, tamponatela su carta assorbente per ridurre l’acqua rilasciata in forno. Una teglia imburrata e spolverata di pangrattato aiuta a sviluppare la crosta desiderata. La cottura ottimale è a 180°C per 40-45 minuti, finché la superficie non appare ben dorata. Se avanza, una breve rigenerazione a 160°C per dieci minuti esalta i sapori, che nel frattempo si sono armonizzati.

Servizio e abbinamenti che valorizzano il gattò

Il gattò dà il meglio di sé caldo o tiepido, quando il ripieno è ancora filante ma la struttura si è assestata. È perfetto come piatto unico per un pranzo in famiglia o come protagonista di un buffet ricco: si porziona facilmente e mantiene il calore a lungo. Una volta raffreddato, guadagna in coesione: riscaldato brevemente, torna morbido al cuore e resta fragrante in superficie, rendendolo ideale anche il giorno dopo senza perdere qualità.

Se amate gli abbinamenti, i vini bianchi campani dal profilo strutturato e con una bella acidità dialogano con la ricchezza di burro e formaggi, rinfrescando il palato e mettendo in risalto le note lattiche e la dolcezza delle patate. Il risultato è un sorso pulito che invita al boccone successivo, senza appesantire.

Variante campana: salame, affumicatura e friarielli

Per una versione dal carattere ancora più deciso, sostituite il prosciutto cotto con 150 g di salame napoletano a cubetti e la provola con scamorza affumicata. L’affumicatura attraversa lo sformato in cottura, regalando un profumo sottile e avvolgente che sposa la speziatura del salame. L’ingrediente distintivo è l’aggiunta dei friarielli — le cime di rapa saltate con aglio e peperoncino — ben strizzati, tritati grossolanamente e incorporati all’impasto per un contrappunto amaro irresistibile.

La procedura non cambia: patate lessate e schiacciate, poi il composto con uova, burro e formaggio; si aggiungono salame, scamorza e friarielli, si versa in teglia imburrata e cosparsa di pangrattato e si cuoce a 180°C per 40-45 minuti fino a ottenere la classica crosticina dorata. La variante è ideale nelle stagioni fredde, quando i friarielli sono saporiti e il desiderio di cibi confortevoli si fa sentire con più forza.

Quando rigenerarlo e con cosa berlo

Questo gattò “robusto” guadagna carattere dopo il riposo: riportarlo in temperatura a 160°C per dieci minuti ravviva la filatura dei formaggi e rinforza la croccantezza della superficie. Per l’abbinamento, i rossi campani dal profilo giovane e fresco valorizzano le note affumicate e la speziatura del salame, ripulendo il sorso e donando equilibrio al piatto.

Che scegliate la versione classica o quella più audace, il gattò di patate resta un manifesto della cucina di casa: pochi elementi, gesti accorti e una cottura precisa. Con patate giuste, tagli curati e attenzione alle temperature, ogni fetta racconterà una storia di tradizione e gusto, dal Settecento a oggi.