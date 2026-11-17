La Guida Michelin Italia 2027 premia una Roma sempre più vivace nell’alta cucina. Nella classifica delle province la Capitale conferma il primato dello scorso anno, con 28 ristoranti stellati: 1 tre stelle, 5 due stelle e 22 una stella. Milano si ferma al quarto posto con 21 locali stellati, preceduta anche da Napoli e Bolzano.
Roma e le nuove stelle dei giovani chef
Gianfranco Pascucci, il cuoco del mare, sale a due stelle con il suo Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, dove trasforma il pesce più semplice e gli scogli in piatti creativi. Anche Roy Caceres, arrivato dalla Colombia, ottiene la seconda stella con Orma Roma: nel suo menu compare la Fregula, ricci e salsa XOrma, che unisce la fregula sarda, legata alle origini della moglie, al mole messicano e alla salsa XO di Hong Kong.
Tra le new entry romane figurano Quid, guidato dallo chef colombiano Juan Camilo Quintero con la supervisione di Enrico Bartolini, e Nomos Ante, dello chef Giulio Zoli. Quid propone una Gricia Quid con pasta fresca lavorata a Q, pecorino romano e pecorino dei Monti Lattari, con finale di olio di cocco tostato.
I numeri della Rossa 2027 e i cambi di classifica
La guida conta 382 ristoranti stellati: 13 con tre stelle, 40 con due stelle e 329 con una stella. Le novità sono 27, cioè 3 nuovi due stelle e 24 nuove una stella, distribuite in undici regioni. L’edizione risulta più severa della precedente, che contava 394 stellati. Il Piemonte guida le novità con quattro indirizzi, seguito da Lombardia e Sardegna con tre ciascuna.
La retrocessione più discussa riguarda Uliassi a Senigallia, che perde la terza stella e scende a due. Esce anche il Quattro Passi di Nerano, chiuso, e i tristellati italiani passano da 15 a 13. Scende a una stella il San Domenico di Imola.