Roma guadagna terreno nell'alta ristorazione con nuove stelle affidate a chef giovani e di origine internazionale.

La Guida Michelin Italia 2027 premia una Roma sempre più vivace nell’alta cucina. Nella classifica delle province la Capitale conferma il primato dello scorso anno, con 28 ristoranti stellati: 1 tre stelle, 5 due stelle e 22 una stella. Milano si ferma al quarto posto con 21 locali stellati, preceduta anche da Napoli e Bolzano.

Roma e le nuove stelle dei giovani chef

Gianfranco Pascucci, il cuoco del mare, sale a due stelle con il suo Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, dove trasforma il pesce più semplice e gli scogli in piatti creativi. Anche Roy Caceres, arrivato dalla Colombia, ottiene la seconda stella con Orma Roma: nel suo menu compare la Fregula, ricci e salsa XOrma, che unisce la fregula sarda, legata alle origini della moglie, al mole messicano e alla salsa XO di Hong Kong.

Tra le new entry romane figurano Quid, guidato dallo chef colombiano Juan Camilo Quintero con la supervisione di Enrico Bartolini, e Nomos Ante, dello chef Giulio Zoli. Quid propone una Gricia Quid con pasta fresca lavorata a Q, pecorino romano e pecorino dei Monti Lattari, con finale di olio di cocco tostato.

I numeri della Rossa 2027 e i cambi di classifica

La guida conta 382 ristoranti stellati: 13 con tre stelle, 40 con due stelle e 329 con una stella. Le novità sono 27, cioè 3 nuovi due stelle e 24 nuove una stella, distribuite in undici regioni. L’edizione risulta più severa della precedente, che contava 394 stellati. Il Piemonte guida le novità con quattro indirizzi, seguito da Lombardia e Sardegna con tre ciascuna.

La retrocessione più discussa riguarda Uliassi a Senigallia, che perde la terza stella e scende a due. Esce anche il Quattro Passi di Nerano, chiuso, e i tristellati italiani passano da 15 a 13. Scende a una stella il San Domenico di Imola.