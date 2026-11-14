Un chef tre stelle Michelin in cucina con i giovani autistici di PizzAut, per raccogliere fondi per un nuovo ristorante a Milano.

Martedì 1 dicembre, a partire dalle 19.45, lo chef tre stelle Michelin Bobo Cerea si metterà il grembiule rosso di PizzAut e lavorerà ai fornelli della sede di Monza, in via Philips 12. La serata è una cena di raccolta fondi destinata a sostenere l’apertura del terzo locale del progetto, all’interno dell’università Iulm di Milano.

L’annuncio coincide con la conferma, per il 2027, delle tre stelle Michelin al ristorante Da Vittorio, guidato da Cerea e dalla sua famiglia. Il programma prevede che lo chef affianchi pizzaioli e cuochi del progetto, senza alcun compenso.

Una cena per il nuovo ristorante alla Iulm

L’intero ricavato della serata andrà al terzo ristorante PizzAut, che sorgerà nell’ateneo milanese. Il locale creerà venti nuovi posti di lavoro per altrettanti giovani autistici. Per partecipare è previsto un contributo di 150 euro a persona, con la possibilità di versare una cifra più alta a sostegno dell’iniziativa.

Nico Acampora, fondatore di PizzAut, ha definito la serata una cena “stellare”. Secondo le sue parole, la presenza di Cerea è la rivincita verso chi sosteneva che i ragazzi non avrebbero potuto lavorare, e unisce l’eccellenza delle tre stelle alla professionalità della squadra.

Chi è Bobo Cerea

Roberto Cerea, detto Bobo, è cresciuto tra le pentole del ristorante Da Vittorio di Bergamo, avviato dai genitori Vittorio e Bruna. Ha sviluppo una predilezione per i primi piatti, ancora oggi il suo cavallo di battaglia. Lavora insieme al fratello Chicco e continua a viaggiare per conoscere nuove tecniche e cucine.

Il ristorante ha ricevuto le tre stelle Michelin dal 2010 e, per il 2027, le ha confermate. La famiglia Cerea, che nel prossimo anno festeggerà i 60 anni dell’attività, ha commentato il riconoscimento come un traguardo costruito insieme a collaboratori e clienti.