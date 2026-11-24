Le kofte sono le polpette speziate della cucina turca: ecco dosi precise, procedimento, la versione al forno più leggera e come conservarle o congelarle.

Le kofte sono polpette speziate tipiche della cucina turca e mediorientale, fatte con carne macinata, spezie e aromi. Il nome viene dal persiano kufteh, che significa «carne pestata», e ricorda l’antica abitudine di lavorare la carne fino a una consistenza omogenea. Le trovi in tutto il Medio Oriente, nei Balcani e nel subcontinente indiano.

Io le adoro perché l’impasto è semplice e si prepara in una ciotola sola. In Turchia le varianti regionali sono oltre 200: cambiano la carne (agnello, manzo o un mix) e la cottura, che può essere alla griglia, al forno o in padella.

Le İnegöl köfte e le varianti regionali

Tra le più famose ci sono le İnegöl Köftesi, nate a İnegöl, nella provincia di Bursa. La città è celebre per le sue köfte grazie alle influenze di viaggiatori arrivati dai Balcani, che hanno portato sapori nuovi, fusi bene con la cucina locale.

Di solito si servono con riso pilaf, insalate fresche o dentro il pane pita, con salse come lo yogurt o l’hummus.

Ingredienti e procedimento delle kofte classiche

Dosi per 4-6 persone:

500 g di carne macinata di agnello o manzo (va bene anche un mix, con 70% di agnello e 30% di manzo)

1 cipolla media, tritata finemente

2 spicchi d’aglio, tritati

1 fetta di pane raffermo, ammollata nel latte e strizzata

1 uovo

2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

1 cucchiaino di cumino macinato

1 cucchiaino di paprika dolce

½ cucchiaino di pepe nero macinato

sale q.b.

olio d’oliva per la cottura

Impasto: in una ciotola capiente unisci carne, cipolla, aglio, pane strizzato, uovo, prezzemolo e spezie. Mescola con le mani fino a un composto omogeneo. Riposo: copri con pellicola e lascia in frigorifero almeno 30 minuti, così i sapori si amalgamano e l’impasto si modella meglio. Formatura: con le mani umide prendi piccole quantità e dai una forma ovale o cilindrica, lunga circa 5-7 cm. Cottura: scalda una griglia o una padella antiaderente con un filo d’olio a fuoco medio-alto e cuoci 3-4 minuti per lato, finché sono dorate fuori e cotte dentro. Servizio: porta in tavola calde, con riso pilaf, insalata fresca e salsa allo yogurt.

Versione light, piccante e conservazione

Per una versione più leggera cuoci le kofte al forno a 180°C per circa 20 minuti, girandole a metà cottura. Verranno più pallide, ma più sane. Se ami il piccante, aggiungi all’impasto un po’ di peperoncino tritato.

Puoi preparare le polpette in anticipo e tenerle in frigorifero fino al momento della cottura, oppure cuocerle e congelarle. Quando non sai che cucinare per cena, una decina in forno ti salva la serata.

Per 100 g, i valori nutrizionali indicati sono: 240 kcal, 16 g di proteine, 18 g di grassi, 3 g di carboidrati e 0,5 g di fibre.

Essendo facili da preparare in anticipo, le kofte funzionano anche come finger food: formale più piccole e servile a buffet, così non devi stare ai fornelli mentre gli ospiti arrivano.