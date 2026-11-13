Scopri come esaltare l’astice in chiave cremosa allo scalogno e in stile catalano, con passaggi chiari, ingredienti misurati e idee di servizio.

L’astice offre possibilità di cucina molto diverse tra loro: può vestire un abito cremoso e avvolgente oppure presentarsi in una veste fresca e mediterranea. In questa guida trovi due percorsi affidabili per metterlo in tavola con eleganza: una preparazione con salsa di panna e scalogni, e una versione di ispirazione catalana con olio e limone. Entrambe puntano su cotture brevi, ingredienti mirati e una presentazione pulita.

Il primo metodo si concentra su una base vellutata di scalogni stufati, vino bianco e panna, che accoglie la dolcezza dell’astice e la ravviva con erbe fresche e una finitura marina. Il secondo propone l’astice lessato e condito con pomodorini, cipolla rossa e un’emulsione agrumata. Due strade, un obiettivo: valorizzare la polpa con precisione, rispettando tempi e dosi.

Astice con salsa di panna e scalogno: elementi chiave e passaggi

Per creare una base cremosa stabile e profumata, affetta 4 scalogni e falli rosolare dolcemente in casseruola con un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Sfuma con 250 g di vino bianco e unisci 250 g di panna. Lascia cuocere a fuoco moderato per 15-18 minuti, così da ridurre i liquidi e concentrare i sapori. A fuoco spento frulla con un mixer a immersione, aggiungendo qualche fogliolina di timo per un tono balsamico. Otterrai una vellutata liscia, lucida e coerente con la delicatezza dell’astice.

Intanto prepara i crostacei. Stecca 2 astici con uno spiedo, in modo che restino diritti durante la cottura. Calali in acqua bollente profumata con 1 gambo di sedano a pezzetti e 3 rametti di maggiorana. Dal ritorno del bollore conta 4 minuti, quindi scolali. Questo tempo rapido tutela la succosità della polpa. Raffredda quel tanto che basta per maneggiarli, poi elimina il carapace e ricava i tranci della coda e delle chele, mantenendo porzioni regolari per l’impiattamento.

Per dare freschezza e colore, scotta in acqua bollente salata 100 g di spinacini per 1 minuto. Scola e condisci con un filo di olio extravergine di oliva e sale. Al momento del servizio, vela il piatto con la salsa di scalogni, adagia l’astice ricomposto in evidenza e completa con gli spinacini. Rifinisci con uova di salmone, che aggiungono un tocco iodato, e erba cipollina finemente tritata per una nota vegetale pungente. La combinazione tra la salsa cremosa, l’astice tenero e le erbe garantisce un equilibrio pulito e persistente.

Astice alla catalana: la lettura mediterranea

Per chi preferisce un profilo più leggero, la variante catalana segue un’impostazione essenziale. Porta a bollore abbondante acqua salata e immergi l’astice intero; cuoci per circa 10–12 minuti, poi scolalo e lascialo intiepidire. Intanto prepara il condimento: taglia 250 g di pomodorini, affetta finemente la cipolla rossa e, se desideri un gusto più gentile, lasciala alcuni minuti in acqua fredda, quindi scola. Pulisci l’astice, aprilo a metà, estrai la polpa da coda e chele, tagliala a pezzi regolari e raccogli i succhi che si formano nel carapace, utili a rafforzare il sapore.

Emulsiona olio extravergine di oliva con succo di limone, sale, pepe e una manciata di prezzemolo tritato. Unisci la polpa di astice, i pomodori e la cipolla, quindi condisci con delicatezza in modo uniforme. Il riposo di circa 15 minuti in frigorifero compatta i profumi e assesta l’acidità. Servi fresco, anche utilizzando il carapace pulito come guscio scenografico. Il risultato è un piatto elegante e leggero, che mette in primo piano la dolcezza naturale dell’astice, sostenuta da agrumi e vegetali croccanti.

Dettagli d’autore e stile

La versione con panna e scalogni è curata da Antonino Cannavacciuolo, con ricetta di Giovanni Ruggieri raccolta da Laura Forti, immagini di Giacomo Bretzel e styling di Beatrice Prada. L’impostazione privilegia una salsa vellutata ben strutturata, tempi brevi per l’astice e rifiniture nette con maggiorana, timo, erba cipollina e uova di salmone. La variante catalana, con cottura indicata in 10–12 minuti e condimento a base di olio e limone, offre un contrasto interessante: stessa materia prima, due strade operative, entrambe centrate sulla precisione delle tecniche, la pulizia dei sapori e un servizio essenziale.