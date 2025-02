Un progetto innovativo per celebrare un decennio di successi

Il gin VertiGINe nasce dall’ispirazione di Hubert Aquin e rappresenta un omaggio al decimo anniversario del Viniles, un locale iconico situato lungo il lungomare di San Benedetto del Tronto. Questo cocktail bar, fondato da Martina Morichetti e Giovanni D’Angelo, noto come Gianni Schiuma, ha saputo unire l’arte del bere, la gastronomia e la musica, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Un gin che racconta il territorio

La creazione di VertiGINe è stata motivata dal desiderio di offrire qualcosa di speciale durante il periodo della pandemia. Gianni Schiuma, con oltre 40 anni di esperienza nel settore, ha deciso di omaggiare il suo locale con un gin che potesse rappresentare l’essenza del Piceno. Distillato dall’azienda Ngricca Agridistilleria di Pagliare del Tronto, questo gin si distingue per la sua complessità e per la freschezza degli ingredienti utilizzati, come il cardamomo, il lemongrass e lo zenzero, bilanciati dalla nota secca dell’arancia amara.

Un’esperienza gustativa unica

VertiGINe non è solo un gin, ma un’esperienza sensoriale che porta con sé i sapori e i profumi del territorio. Al palato, si presenta fresco e ben equilibrato, rendendolo ideale per la preparazione di cocktail classici come il gin tonic. Questo distillato è perfetto per chi desidera portare a casa un pezzo della riviera delle palme, un ricordo dei momenti trascorsi in questo angolo di paradiso.

Un legame con la tradizione

Il progetto VertiGINe non si limita alla creazione di un prodotto di alta qualità, ma si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio. L’Agridistilleria Ngricca si dedica alla coltivazione di erbe officinali e fiori, utilizzando metodi artigianali per garantire un distillato che esprima al meglio le caratteristiche del Piceno. Ogni sorso di VertiGINe è un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni locali, un modo per celebrare la cultura e l’identità di questa regione.