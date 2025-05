La focaccia degli antichi romani, un tesoro genuino e super saporito: scopri la ricetta originale

Focaccia degli antichi romani, la ricetta originale lascia tutti senza parole: ecco come realizzarla, tutti i dettagli e le curiosità

Moltissimi dei nostri lettori amano scoprire ricette antiche che ricoprono il gusto antico dei sapori dell’Antica Roma e di altri popoli, che nel tempo hanno lasciato tutti senza parole il mondo. Tra queste, proprio in questo articolo, abbiamo deciso di svelarvi la ricetta della focaccia degli antichi romani: andiamo a vedere come si realizza, quali sono gli ingredienti e la storia che c’è dietro.

Sin dall’antichità la focaccia è stata inserita nei piatti più antichi e amati del mondo e non solo; questa la troviamo spesso in alcune citazioni dei grandi poeti e autori come Virgilio, Orazio, Ovidio che assaporavano il gusto di un sapore semplice ma pur sempre gustoso e che potesse fare la differenza.

Proprio durante i racconti, si parla spesso di questa ricetta antica e gustosa che ripercorre storia, tradizione, arte, cultura che potrebbe essere citata ancora oggi. L’autore del libro da noi analizzato, ha anche parlato spesso di una focaccia chiamata libum preparata da una donna anziana e diviso ancora caldo tra i fedeli e il dio, identificato con Bacco e considerato lo scopritore del miele.

Nel corso degli anni, infatti, abbiamo cercato di darvi le migliori ricette antiche ma che hanno fatto la storia e, in questo articolo, vi faremo sapere come realizzare questo libum, che non è altro che una torta al formaggio semplice ma molto profumata grazie alla presenza delle foglie di alloro.

Se sei pronto a metterti in gioco tornando per un attimo indietro nel tempo insieme ai tuoi cari amici, allora nel prossimo paragrafo ti sveliamo la ricetta.

Libum, la ricetta gustosa e semplice che lascia tutti senza parole

Se sei curioso di realizzare la fantastica ricetta del libum, allora sei nel posto giusto: ti bastano pochissimi ingredienti per soddisfare il palato dei tuoi carissimi ospiti.

Hai bisogno di questi ingredienti specifici:

300 grammi di formaggio

150 grammi di farina bianca di grano

mezzo uovo

alloro

Per il procedimento, invece, ti aiutiamo a preparare questa focaccia in pochissimi passaggi: