La riforma della PAC 2028-2034 e le critiche di FederBio, Greenpeace e WWF

Quando si parla di agricoltura e sostenibilità, non puoi non notare quanto sia scottante la questione della riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) per il periodo 2028-2034. Le nuove proposte hanno lasciato perplessi i principali attori del settore e acceso un vivace dibattito tra organizzazioni di tutela ambientale e agricoltori. Ti sei mai chiesto perché ci sia così tanta preoccupazione? Le parole di FederBio, Greenpeace e WWF parlano chiaro: questa riforma potrebbe spingere l’Europa in una direzione sbagliata.

Le perplessità sulla riforma della PAC

La proposta di riforma della PAC, recentemente presentata alla Commissione Europea, ha già sollevato un coro di critiche. FederBio, insieme a Greenpeace e WWF, ha fatto sapere che l’assegnazione di maggiori poteri decisionali agli Stati membri rappresenta un rischio serio per la sostenibilità. La Presidente di FederBio, Maria Grazia Mammuccini, ha messo in guardia: questa scelta potrebbe aprire la strada a una “corsia preferenziale” per pratiche agricole che non rispettano l’ambiente. E non è solo una questione di potere, perché il budget ridotto del 21% significa meno fondi per le iniziative agroambientali. Non è sorprendente?

La PAC, che dovrebbe garantire un sostegno all’agricoltura europea, rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Immagina che gli Stati membri possano decidere liberamente come allocare i fondi: la paura è che vengano privilegiati i pagamenti diretti, a scapito delle misure ecologiche. Questo non è solo un problema per gli ambientalisti, ma potrebbe avere ripercussioni negative anche per quegli agricoltori che vogliono investire in pratiche sostenibili. Che ne pensi? È giusto sacrificare il futuro del nostro ambiente per il profitto immediato?

Le voci del dissenso

“La numero 4 ti sconvolgerà”, avverte Mammuccini, riferendosi a come la proposta possa compromettere la sovranità alimentare e disimpegnare le politiche ambientali. È un messaggio forte, che si allinea alle preoccupazioni di Greenpeace. Attualmente, la PAC destina circa un terzo dei suoi fondi a iniziative ambientali; con la nuova proposta, questa sicurezza è in pericolo. Gli Stati membri potrebbero avere il potere di azzerare i contributi per l’agricoltura verde, minacciando così la biodiversità e il nostro territorio. Non pensi che sia un rischio troppo grande?

Il WWF aggiunge un ulteriore tassello alla critica, sottolineando come la riforma ignori l’urgenza delle crisi ambientali. Senza azioni concrete contro l’inquinamento delle acque e la perdita di biodiversità, la nuova PAC rischia di diventare un semplice invito a perpetuare pratiche agricole dannose per l’ambiente. È davvero questa la direzione in cui vogliamo andare?

Un futuro incerto per l’agricoltura europea

La riforma della PAC non è solo una questione di numeri e poteri: è una questione di futuro. Decidere di lasciare ai singoli Stati la gestione dei fondi potrebbe portare a una frammentazione delle politiche agricole in Europa, dove alcuni paesi potrebbero puntare su modelli non sostenibili. La paura è che, senza un orientamento chiaro verso la sostenibilità, l’agricoltura biologica e le pratiche ecologiche possano essere messe all’angolo, sacrificando la salute del pianeta e il benessere delle generazioni future. Ti immagini un’Europa dove l’agricoltura sostenibile è solo un lontano ricordo?

Questa situazione solleva una domanda cruciale: riuscirà l’Europa a trovare un equilibrio tra competitività e sostenibilità? La risposta, al momento, rimane in sospeso, lasciando aperto un dibattito che coinvolge tutti noi. E tu, da che parte stai in questa battaglia per il futuro dell’agricoltura?