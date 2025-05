Un dolce che racconta una storia

La torta al limone e ricotta è molto più di un semplice dessert; è un simbolo di convivialità e affetto, un dolce che racchiude in sé la storia di un grande poeta e regista italiano, Pier Paolo Pasolini. La sua casa a Roma era un rifugio per amici, allievi e ammiratori, un luogo dove la condivisione e l’amore per la cultura si manifestavano anche attraverso la cucina. Sua madre, Susanna, preparava con cura questa torta, creando momenti di leggerezza e calore umano.

Ingredienti e preparazione della torta

Immaginare la torta al limone e ricotta significa immergersi in un’epoca in cui ogni famiglia custodiva gelosamente la propria ricetta. La ricotta, ingrediente fondamentale, è un richiamo alla tradizione culinaria italiana, ricca di significati e simbolismi. Per preparare questa torta, avrai bisogno di:

250 g di ricotta fresca

200 g di zucchero

3 uova

150 g di farina

1 limone (succo e scorza)

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Inizia mescolando la ricotta con lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungi le uova, il succo e la scorza di limone, mescolando bene. In un’altra ciotola, setaccia la farina con il lievito e il sale, quindi unisci gli ingredienti secchi a quelli umidi. Versa il composto in una tortiera imburrata e infarinata e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 40 minuti. Lascia raffreddare e servi con una spolverata di zucchero a velo.

Un dolce di amore e inclusione

La torta al limone e ricotta non è solo un dessert, ma un vero e proprio atto d’amore. Pasolini, attraverso la sua arte, ha sempre cercato di rompere i tabù e promuovere l’inclusione. La sua opera Comizi d’amore, un lungometraggio innovativo, affrontava temi scottanti come l’omosessualità e la libertà di espressione, invitando a riflettere su questioni sociali e culturali. La torta, quindi, diventa un simbolo di questo messaggio: un dolce che unisce le persone, che invita alla condivisione e alla tolleranza.

In un mondo che spesso sembra diviso, la cucina e i dolci come la torta al limone e ricotta possono rappresentare un ponte tra le persone, un modo per celebrare la diversità e l’amore in tutte le sue forme. Preparare e condividere questa torta è un gesto che continua a portare avanti l’eredità di Pasolini, un invito a vivere con passione e apertura verso gli altri.