Donne di ogni nazionalità cucinano insieme a Torrita per creare nuove ricette e amicizie

Dal 6 novembre al 4 dicembre la cittadina toscana di Torrita di Siena accoglie nuovamente Le ricette del dialogo interculturale, un ciclo di cinque laboratori dedicati alle donne residenti, sia italiane che provenienti da Paesi extracomunitari. L’iniziativa nasce dall’impegno congiunto del Comune di Torrita di Siena, della Pubblica Assistenza e dell’associazione Auser, con l’obiettivo di trasformare la cucina in un ponte tra culture diverse.

Il calendario dei laboratori e i temi proposti

Venerdì 6 novembre – “Insalata di sapori”: riso e verdure di stagione

Il primo incontro si apre con un ingrediente fornito da un’azienda agricola locale: riso appena raccolto miscelato a verdure fresche del territorio. Le partecipanti sperimentano abbinamenti ispirati alle tradizioni dei loro Paesi d’origine, creando un’insalata che racchiude profumi mediterranei e spezie esotiche.

Venerdì 13 novembre – “Pasta – il Picio e il nostro condimento”

Il secondo laboratorio ruota attorno alla pasta, simbolo della cucina toscana. Ogni donna porta un ricordo legato a una salsa tipica della propria cultura; insieme, grazie al learn by doing, creano condimenti ibridi che fondono il pesto toscano con aromi orientali o africani.

Venerdì 20 novembre – “Cosa ‘Ribolle’ in pentola?” – viaggio tra zuppe e minestre

Il terzo appuntamento parte dalla tradizionale ribollita toscana, ma l’obiettivo è ampliare il concetto di zuppa. Le partecipanti introducono legumi, spezie e tecniche di cottura proprie delle loro famiglie, trasformando il piatto in una narrazione liquida di migrazioni e incontri.

Venerdì 27 novembre – “Frutta, macedonia sensoriale”

L’ultima sessione prima della chiusura si concentra sul dessert. frutta di stagione – mele, pere, uva – viene tagliata, profumata e accompagnata da marmellate, miele e spezie etniche, dando vita a una macedonia che stimola tutti i sensi.

Metodo “learn by doing” e ruolo della comunità

Il progetto si fonda su una metodologia partecipata che privilegia l’empatia e la condivisione. Come sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità Fabiana Caroni, “grazie a un approccio basato su empatia e inclusione, il progetto riduce l’isolamento sociale e costruisce fiducia reciproca”. La conduttrice Nora Cazzola, dottoressa in Scienze Gastronomiche, guida le donne attraverso attività pratiche, narrative e creative: “Il prodotto locale è il terreno comune su cui si costruisce il dialogo. Da questo confronto nascono nuove ricette, espressione dell’identità del gruppo”.

La festa finale “Taste Adventure” e il nuovo ricettario di comunità

Il ciclo si chiude il venerdì 4 dicembre con l’evento aperto a tutta la cittadinanza, intitolato Taste Adventure. Durante la giornata, i piatti creati nei laboratori vengono degustati dal pubblico, trasformando la cucina in una vera e propria esposizione culturale. Contestualmente, viene presentato il secondo Ricettario di comunità, un volume che raccoglie non solo le ricette innovative ma anche i racconti, le memorie e le esperienze vissute dalle partecipanti durante le sessioni. Per chi fosse interessato a prendere parte alle attività o a conoscere i dettagli organizzativi, è possibile contattare il numero 345 9218366.