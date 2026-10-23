Quattro proposte vegane, dal salato al dolce, pronte per il weekend di fine ottobre.

Il fine settimana del 24-25 ottobre è alle porte e, come di consueto, la chef Sonia Maccagnola ha selezionato quattro piatti vegani che meritano un posto in tavola. Si tratta di ricette mai pubblicate prima, pensate per chi vuole sperimentare sapori nuovi senza rinunciare alla praticità. Dalla colazione al dessert, ogni proposta è studiata per soddisfare un diverso momento della giornata, mantenendo al centro la cucina a base vegetale e un occhio attento al gusto.

Muffin salati: snack croccante per una serata leggera

Il muffin salato combina farina integrale, lievito alimentare, e un trito di verdure di stagione. Dopo aver mescolato gli ingredienti secchi, si incorpora un mix di latte vegetale e olio extravergine d’oliva, quindi si aggiungono zucchine grattugiate e pomodorini secchi. L’impasto si versa in stampi da muffin e si inforna a 180 °C per 20 minuti, finché la superficie non diventa dorata e fragrante. Servito tiepido, è ideale per accompagnare un bicchiere di vino bianco o una birra leggera. Per chi ama il tocco di formaggio, una spolverata di nutritional yeast aggiunge un sapore quasi caseario.

Linguine alla paprica: il primo piatto che profuma di estate

Le linguine alla paprica sono un omaggio al gusto intenso del peperone dolce. Si parte facendo rosolare aglio e scalogno tritati finemente in olio d’oliva, poi si aggiunge la paprica affumicata e le linguine, tostandole per due minuti. Si sfuma con vino bianco vegano e si completa con brodo vegetale, lasciando le paste assorbire il sugo. A cottura ultimata, una manciata di prezzemolo fresco e una grattugiata di margarina vegana arricchiscono il piatto, garantendo una texture vellutata. Questo primo è perfetto per una cena informale, poiché si prepara in meno di 35 minuti per quattro persone.

Risotto alle mele, speck vegano e birra: comfort vegano al coperto

Il risotto alle mele unisce la dolcezza della frutta a un lieve amaro della birra e il tocco affumicato dello speck vegano. Si inizia tritando finemente lo scalogno e facendolo appassire con rosmarino in un filo d’olio. Dopo aver tostato il riso, si sfuma con birra e lo si cuoce aggiungendo gradualmente brodo vegetale caldo. A metà cottura, si incorpora la mela a cubetti, così da ammorbidirla. Nel frattempo, il seitan tagliato a cubetti viene saltato con paprica, salsa di soia e fumo liquido, poi si sfuma con un altro tocco di salsa di soia. Quando il riso è al dente, si manteca con margarina vegana e lievito alimentare, infine si aggiunge lo speck croccante. Il risultato è un piatto cremoso, profumato e sorprendentemente saporito, da servire immediatamente con rametti di rosmarino fresco.

Ciambelline soffici: dolce conclusione per il weekend

Le ciambelline rappresentano il tocco finale della serata. L’impasto, a base di farina di riso, sciroppo d’acero e olio di cocco, è arricchito da scorza di limone grattugiata e un pizzico di cannella. Dopo aver mescolato fino a ottenere una consistenza omogenea, si versa nei 4 stampi da ciambella e si cuoce a 170 °C per 15-20 minuti. Una volta raffreddate, si possono spolverare con zucchero a velo vegano o una leggera glassa di succo d’arancia. Queste piccole delizie sono perfette per concludere il weekend in dolcezza, accompagnando una tazza di tè o un caffè d’orzo.

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