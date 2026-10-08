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Come preparare una crema di zucca vegana in 40 minuti

Una purea vegana di zucca, cremosa e pronta in 40 minuti, perfetta per stupire i tuoi ospiti.

Pubblicato il 08/10/2026 alle 09:27
Come preparare una crema di zucca vegana in 40 minuti

Il purè di zucca vegano combina la dolcezza della zucca con la cremosità delle patate, offrendo un contorno versatile sia per i pranzi quotidiani che per le cene più elaborate. Ideale per chi segue una dieta plant-based, questo piatto si prepara in pochissimo tempo, mantenendo sapori intensi e una consistenza vellutata.

La ricetta, ideata da Sonia Maccagnola prevede una tempistica di 20 minuti per la preparazione e altri 20 minuti per la cottura, per un totale di 40 minuti. Le dosi sono pensate per soddisfare quattro-sei persone, perfette per una famiglia numerosa o un piccolo gruppo di amici.

Preparazione delle patate

Inizia pelando le patate e tagliandole a cubetti uniformi, così da garantire una cottura omogenea. Immergile in acqua bollente salata e cuocile finché non risultano tenere, ci vorranno circa dieci minuti. Una volta cotte, scolale con una schiumarola e trasferiscile immediatamente in una ciotola capiente.

Con le patate ancora calde, schiacciale con uno schiacciapatate o uno schiacciatore manuale. Il calore residuo aiuta a ottenere una purea liscia senza granuli, pronto per l’unione con gli altri ingredienti.

Cottura e frullatura della zucca

Nel frattempo, pulisci la zucca rimuovendo buccia, semi e i filamenti interni. Tagliala a cubetti di dimensioni simili a quelli delle patate e lessala nella stessa acqua usata per le patate, così da risparmiare tempo e conservare parte del sapore.

Dopo circa dieci minuti, quando la polpa è tenera, scolala e trasferiscila in un frullatore. Aziona fino a ottenere una crema setosa senza grumi. Questa purea di zucca sarà la base aromatica del tuo piatto.

Unione degli ingredienti e cottura finale

Unisci nella ciotola delle patate la crema di zucca, aggiungendo lievito alimentare per un tocco di sapidità simile al formaggio, una noce di margarina vegana e una spolverata di pepe noir. Mescola energicamente fino a che la margarina si scioglie completamente.

Regola di sale a piacere e, se desideri una consistenza più fluida, incorpora lentamente del latte vegetale, continuando a mescolare. Il risultato sarà una purea vellutata, pronta per essere servita calda.

Varianti consigliate da

Se sei amante dei purè, suggerisce di sperimentare con altri ortaggi: il sedano rapa il broccolo romanesco o addirittura il tradizionale purè irlandese. Queste alternative offrono nuovi profili gustativi senza rinunciare alla filosofia vegana.

Una volta pronta, la purea di zucca può accompagnare piatti di legumi, burger vegetali o semplicemente essere gustata da sola, accompagnata da un filo di olio extravergine d’oliva.

Scritto da Luca Bellini

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