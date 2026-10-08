Una purea vegana di zucca, cremosa e pronta in 40 minuti, perfetta per stupire i tuoi ospiti.

Il purè di zucca vegano combina la dolcezza della zucca con la cremosità delle patate, offrendo un contorno versatile sia per i pranzi quotidiani che per le cene più elaborate. Ideale per chi segue una dieta plant-based, questo piatto si prepara in pochissimo tempo, mantenendo sapori intensi e una consistenza vellutata.

La ricetta, ideata da Sonia Maccagnola prevede una tempistica di 20 minuti per la preparazione e altri 20 minuti per la cottura, per un totale di 40 minuti. Le dosi sono pensate per soddisfare quattro-sei persone, perfette per una famiglia numerosa o un piccolo gruppo di amici.

Preparazione delle patate

Inizia pelando le patate e tagliandole a cubetti uniformi, così da garantire una cottura omogenea. Immergile in acqua bollente salata e cuocile finché non risultano tenere, ci vorranno circa dieci minuti. Una volta cotte, scolale con una schiumarola e trasferiscile immediatamente in una ciotola capiente.

Con le patate ancora calde, schiacciale con uno schiacciapatate o uno schiacciatore manuale. Il calore residuo aiuta a ottenere una purea liscia senza granuli, pronto per l’unione con gli altri ingredienti.

Cottura e frullatura della zucca

Nel frattempo, pulisci la zucca rimuovendo buccia, semi e i filamenti interni. Tagliala a cubetti di dimensioni simili a quelli delle patate e lessala nella stessa acqua usata per le patate, così da risparmiare tempo e conservare parte del sapore.

Dopo circa dieci minuti, quando la polpa è tenera, scolala e trasferiscila in un frullatore. Aziona fino a ottenere una crema setosa senza grumi. Questa purea di zucca sarà la base aromatica del tuo piatto.

Unione degli ingredienti e cottura finale

Unisci nella ciotola delle patate la crema di zucca, aggiungendo lievito alimentare per un tocco di sapidità simile al formaggio, una noce di margarina vegana e una spolverata di pepe noir. Mescola energicamente fino a che la margarina si scioglie completamente.

Regola di sale a piacere e, se desideri una consistenza più fluida, incorpora lentamente del latte vegetale, continuando a mescolare. Il risultato sarà una purea vellutata, pronta per essere servita calda.

Varianti consigliate da

Se sei amante dei purè, suggerisce di sperimentare con altri ortaggi: il sedano rapa il broccolo romanesco o addirittura il tradizionale purè irlandese. Queste alternative offrono nuovi profili gustativi senza rinunciare alla filosofia vegana.

Una volta pronta, la purea di zucca può accompagnare piatti di legumi, burger vegetali o semplicemente essere gustata da sola, accompagnata da un filo di olio extravergine d’oliva.