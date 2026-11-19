Gli chef bistellati di Verso aprono Ora nella Galleria dei Mosaici di Milano Centrale, un hub gastronomico di 700 metri quadrati. Intanto le pagelle delle principali stazioni italiane mostrano un'offerta spesso appena sufficiente.

Remo e Mario Capitaneo, gli chef bistellati di Verso, firmano Ora, il nuovo spazio di ristorazione nella Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano. Il progetto nasce per portare qualità gastronomica in un luogo dove chi viaggia ha spesso pochi minuti. Arriva in un settore, quello del cibo nelle stazioni ferroviarie, che resta mediamente poco curato rispetto agli aeroporti.

Ora è stato sviluppato da Glamore Group insieme a Grandi Stazioni Retail. Occupa un open space multifunzionale di circa 700 metri quadrati, pensato come un hub per i viaggiatori. L’offerta cambia a seconda dell’orario e del tempo che ciascuno ha a disposizione.

Colazione, panino da treno e bistrot: come funziona Ora

Lo spazio è aperto sette giorni su sette, dalle 7 alle 22. Comprende una caffetteria, un servizio take away e una proposta al tavolo in formato bistrot. Remo Capitaneo spiega così l’idea:

«Ora è nato con un obiettivo preciso: portare la qualità anche in un luogo in cui il tempo è spesso limitato. Qualità delle materie prime, attenzione nella preparazione e un servizio capace di adattarsi ai ritmi di chi viaggia, senza rinunciare al piacere. Dal croissant della colazione al panino da portare sul treno, fino ai piatti serviti al tavolo nel bistrot, ogni proposta è pensata per offrire un’esperienza gastronomica di alto livello»

Il menu guarda alla tradizione italiana. Gli chef lo descrivono come un viaggio che, proprio come un treno, attraversa le regioni attraverso alcuni dei loro piatti più riconoscibili. Ci sono tartare di carne e di pesce e insalate, disponibili anche da asporto. Accanto compaiono classici come lasagne, spaghetti al pomodoro e risotto allo zafferano con ossobuco.

Tra i secondi figurano guancia di vitello brasata, seppie arrostite al limone, polletto arrosto con patate al rosmarino e i mondeghili milanesi.

Milioni di passeggeri e un’offerta spesso standardizzata

Il tema dei numeri pesa. Secondo i dati di RFI, nelle nove stazioni principali transitano oltre 45mila persone al giorno, mentre altre 19 stazioni ne gestiscono fra 20mila e 45mila. Nel 2025 la rete ferroviaria ha registrato complessivamente 844 milioni di passaggi.

Negli aeroporti le lunghe attese spingono il successo dei locali interni, dove sono arrivati anche format firmati da chef come Cerea, Davide Oldani e Antonino Cannavacciuolo. In stazione il tempo prima della partenza o di un cambio è di solito ridotto. Non per questo, però, il livello della ristorazione deve accontentarsi della sufficienza. Servirebbe più attenzione alle specialità locali, utili anche per intercettare la curiosità dei turisti stranieri.

Le pagelle delle sette stazioni principali

Una recente ricognizione giornalistica ha assegnato un voto all’offerta gastronomica dei principali scali italiani. Il quadro è disomogeneo:

Milano Centrale – 8 : una trentina di spazi, con insegne amate in città come Il Panino Giusto, Spontini, Princi, Bar Motta e The Meatball Family. Il Mercato Centrale conta una trentina di banchi, fra cui Davide Longoni, Agie Zhou, i Pedol, l’enoteca di Motelombroso e Joe Bastianich. Ora, secondo la valutazione, vale da solo da mezzo punto a un punto in più.

: una trentina di spazi, con insegne amate in città come Il Panino Giusto, Spontini, Princi, Bar Motta e The Meatball Family. Il Mercato Centrale conta una trentina di banchi, fra cui Davide Longoni, Agie Zhou, i Pedol, l’enoteca di Motelombroso e Joe Bastianich. Ora, secondo la valutazione, vale da solo da mezzo punto a un punto in più. Roma Termini – 7,5 : oltre 40 spazi fra binari e food hall. Spiccano Eataly, Comptoir Libanais, Antica Pizzeria da Michele, Bonci, Mancini la Porchetta di Ariccia e il temporary store di Iginio Massari. Il Mercato Centrale occupa circa 2mila metri quadrati con una ventina di botteghe. Il giudizio complessivo: più quantità che qualità.

: oltre 40 spazi fra binari e food hall. Spiccano Eataly, Comptoir Libanais, Antica Pizzeria da Michele, Bonci, Mancini la Porchetta di Ariccia e il temporary store di Iginio Massari. Il Mercato Centrale occupa circa 2mila metri quadrati con una ventina di botteghe. Il giudizio complessivo: più quantità che qualità. Firenze Santa Maria Novella – 6,5 : una quindicina di proposte. Il mezzo punto in più arriva da All’Antico Vinaio, presente con due punti vendita.

: una quindicina di proposte. Il mezzo punto in più arriva da All’Antico Vinaio, presente con due punti vendita. Torino Porta Nuova – 6 : una quindicina di spazi di grandi marchi, da Venchi a Five Guys. È un risultato modesto per la città di Terra Madre e del Salone del Gusto.

: una quindicina di spazi di grandi marchi, da Venchi a Five Guys. È un risultato modesto per la città di Terra Madre e del Salone del Gusto. Napoli Centrale – 6 : quasi trenta spazi, con poca valorizzazione delle specialità campane. Si salvano la sfogliatella e la pastiera di Scaturchio.

: quasi trenta spazi, con poca valorizzazione delle specialità campane. Si salvano la sfogliatella e la pastiera di Scaturchio. Bologna Centrale – 5,5 : una decina di spazi. La gastronomia locale è rappresentata da Dispensa Emilia, Vecchia Bologna e Vecchia Malga.

: una decina di spazi. La gastronomia locale è rappresentata da Dispensa Emilia, Vecchia Bologna e Vecchia Malga. Venezia Santa Lucia – 5,5: una decina di punti vendita dei soliti marchi. L’unica particolarità è il dehors di KFC affacciato sul Canal Grande.

Chi parte da Venezia con un po’ di margine trova un’alternativa a pochi metri dalla stazione: i bacari del sestiere di Cannaregio, spesso di buon livello. A Milano, invece, la proposta di Ora sarà messa alla prova dai flussi quotidiani della Centrale. Se funzionerà, potrà diventare un modello replicabile negli altri grandi scali.