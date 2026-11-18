Un chilo di pane di grano tenero costa in media 4,15 euro, ma tra Padova e Firenze c'è una differenza del 66%. Un'indagine di Altroconsumo su 161 punti vendita in dieci città mette a confronto prezzi, tipologie di pane e canali d'acquisto.

In Italia un chilo di pane di grano tenero costa in media 4,15 euro. La cifra però cambia molto da una città all’altra e da un negozio all’altro: si va dai 5,16 euro di Padova ai 3,11 di Firenze. Lo rileva un’indagine di Altroconsumo, che nel 2026 ha raccolto 933 prezzi in 161 punti vendita di dieci città italiane, tra supermercati e panetterie tradizionali, per capire quanto costa oggi un alimento di base della spesa quotidiana.

Le città coinvolte sono Padova, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Bari, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Quando sullo stesso scaffale c’erano più varietà della stessa tipologia di pane, l’associazione ha preso come riferimento quella con il prezzo al chilo più basso.

Il dato complessivo mostra due tendenze diverse. Rispetto al 2017 il pane di grano tenero è salito di circa il 32%, da 3,15 a 4,15 euro al chilo. Rispetto al 2023, invece, il confronto omogeneo su nove città indica un leggero calo, pari al 3,2%.

Padova e Bologna le più care, Firenze e Napoli le più economiche

Il pane di grano tenero è la tipologia meno costosa tra quelle esaminate. Il prezzo più alto si registra a Padova, con 5,16 euro al chilo, seguita da vicino da Bologna, con 5,12 euro. Sul fronte opposto ci sono Firenze, con una media di 3,11 euro, e Napoli, con 3,23 euro.

Fra la città più cara e quella più conveniente il divario supera i 2 euro al chilo: a Padova si paga il 66% in più che a Firenze. Nella fascia intermedia Genova e Milano superano i 4,50 euro, mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60.

Anche il tipo di pane incide sul prezzo. Dopo il grano tenero vengono baguette e pagnotte. Il più caro è l’integrale, a 5,13 euro al chilo, circa un quarto in più del grano tenero. I panini di piccolo formato hanno prezzi vicini a quelli dell’integrale.

Dal 2023 rincari a Palermo, Bari e Napoli, cali a Firenze, Roma e Milano

Nel confronto con la rilevazione del 2023, il prezzo medio del pane di grano tenero nelle nove città confrontabili è sceso da 4,18 a 4,05 euro al chilo. La media però nasconde andamenti opposti: in cinque città su nove il pane costa più di tre anni fa.

Gli aumenti più forti riguardano Palermo (+10,5%) e Bari (+7,7%). Anche Napoli, pur restando tra le città più economiche, segna un +5,8%. I cali più netti si registrano a Firenze (−24,3%), Roma (−16%) e Milano (−12,2%). Milano, che nel 2023 era la città più cara, oggi è scesa sotto Padova e Genova.

Dal 2017 rincari ovunque, fino al +67% di Bari

Rispetto al 2017 il prezzo è cresciuto in tutte le città per cui esiste il confronto, ma con intensità molto diverse. In testa c’è Bari con +67%, seguita da Napoli (+58%) e Palermo (+49%). Padova registra +45% e Bologna +37%. Gli aumenti più contenuti sono quelli di Milano (+15%) e Torino (+12%).

Supermercato o panetteria: il 28% di differenza, con l’eccezione di Bari

Il canale d’acquisto pesa quanto la città. Per il grano tenero, nella grande distribuzione si spendono in media 3,61 euro al chilo, contro i 4,70 delle panetterie. Chi compra dal fornaio paga quindi il 28% in più.

Lo scarto varia molto sul territorio. A Torino le panetterie costano in media il 74% in più dei supermercati. A Bologna, Padova e Palermo la differenza è di circa il 50%. Bari va in controtendenza: qui il pane delle panetterie costa mediamente meno di quello della grande distribuzione. Negli ultimi tre anni la distanza fra i due canali si è comunque ridotta.

Il nodo del grano tra guerra in Ucraina e nuove rotte russe

Sullo sfondo restano le tensioni sui mercati dei cereali. La guerra in Ucraina e la situazione nel Mar Nero spingono la Russia a cercare rotte alternative per esportare il grano, con costi logistici in forte aumento. Le spedizioni russe sono in calo nonostante i buoni raccolti, e anche l’Ucraina deve ricorrere a percorsi alternativi meno efficienti.

Il Financial Times ha riportato un caso emblematico. Una nave con 29 mila tonnellate di cereali diretta in Nord Africa è partita dal porto artico di Murmansk, a migliaia di chilometri dalle aziende agricole in cui sono stati coltivati, evitando la tradizionale rotta del Mar Nero.

Per chi fa la spesa, l’indagine suggerisce di guardare il prezzo al chilo e di confrontare i canali di vendita. Nella maggior parte delle città il supermercato resta l’opzione più economica, con il divario massimo a Torino. A Bari conviene invece la panetteria. Chi sceglie l’integrale deve mettere in conto di spendere circa un quarto in più.