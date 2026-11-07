Scopri i 37 ristoranti premiati dal Bib Gourmand e preparati alla cerimonia di Piacenza il 12 novembre.

La Guida Michelin Italia ha appena rivelato la lista dei Nuovi ristoranti insigniti del simbolo del Bib Gourmand per l’edizione 2027. Si tratta di ben 37 strutture che, pur mantenendo un rapporto qualità-prezzo elevato, offrono un’esperienza gastronomica di alto livello, grazie a ricette che oscillano tra tradizione radicata e creatività contemporanea.

I criteri dietro il riconoscimento Bib Gourmand

Il Bib Gourmand è rappresentato dall’icona dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, un segno di approvazione per chi propone un menù completo a prezzi contenuti senza sacrificare la qualità. Gli ispettori hanno percorso l’intero territorio italiano, dalle metropoli alle località meno note, per individuare locali in cui la cucina è curata con passione e il servizio è coerente con l’identità del luogo.

Le 37 nuove realtà premiate

Di seguito l’elenco suddiviso per regione, con la sede esatta di ciascun ristorante. Sono 37 le novità, 25 delle quali già presenti nella Guida nel corso del 2026 e ora elevate a Bib Gourmand.

Piemonte

Ciccio Bistrot – Tortona (AL); Osteria dell’Unione – Treiso (CN); Pesceria San Martino – Ciriè (TO); Antica Trattoria Cirio – Torino (TO).

Liguria

Trattoria Rensin – Campomorone (GE); Toe Drûe – Genova (GE); Il Michelaccio – Genova (GE); Osteria Stella – Masone (GE).

Lombardia

Olio Fishbar – Saronno (VA).

Friuli-Venezia Giulia

Il Favri – San Giorgio della Richinvelda (PN).

Veneto

Antica Osteria Al Forno – Refrontolo (TV); Stella d’Italia – Pastrengo (VR).

Emilia-Romagna

Zivieri – Bologna (BO); Da Noemi – Ferrara (FE); Quel Fantastico Giovedì – Ferrara (FE); Entrà – Finale Emilia (MO); Trattoria Leoni – Barbiano (PR); La Marianna – Rimini (RN).

Toscana

L’Oca Bonda – Impruneta (FI); Il Pozzo – Sant’Angelo in Colle (SI).

Lazio

Elementi – Latina (LT); Tinello Bistrot – Castel Gandolfo (RM); Avus – Marino (RM); Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM); Mamma Orso – Roma (RM); Shiroya – Roma (RM); Trattoria del Cimino dal 1895 – Caprarola (VT); Convivial – Tuscania (VT).

Campania

Casa Scarica Cucina Da Vivere – Gragnano (NA); Luminist Cafè Bistrot – Napoli (NA).

Abruzzo

Entroterra Trattoria Sostenibile – Teramo (TE).

Molise

Ausa – Isernia (IS).

Puglia

Osteria Terra Arsa – Foggia (FG).

Sardegna

Abbamele Osteria – Mamoiada (NU); Origini – Narcao (SU).

Sicilia

Osteria Mercede – Palermo (PA); Trattoria da Pina di Maniaci – Vulcano (ME).

Il palcoscenico della cerimonia

Il grande annuncio avverrà il 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza, dove verranno svelati anche i nuovi ristoranti stellati, i vincitori dei premi speciali Michelin e il riconoscimento Passion Dessert. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della Guida Michelin, permettendo a tutti gli appassionati di partecipare virtualmente.

Quale regione domina la classifica?

Con 39 indirizzi, l’Emilia-Romagna rimane la regione più ricca di Bib Gourmand, seguita dal Piemonte (36), dalla Toscana (24), dalla Lombardia (23) e dal Lazio (21). Questa distribuzione testimonia la capacità della cucina italiana di coniugare tradizione e innovazione in ogni angolo del Paese.

I nuovi 37 Bib Gourmand rappresentano una panoramica della vivacità gastronomica italiana, offrendo ai commensali la possibilità di gustare piatti di alta qualità senza dover spendere cifre astronomiche. La cerimonia di Piacenza sarà l’occasione perfetta per celebrare questi traguardi e per guardare al futuro della cucina nazionale.