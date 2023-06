Descrizione

I plumcake sono un classico dolce per la colazione che puà essere ricreato in mille varianti diverse. La ricetta che vi proponiamo oggi è senza glutine, leggera e ricca di fibre, perfetta da abbinare a della confettura fatta in casa o della crema di nocciole. Il nostro plumcake al grano saraceno e yogurt è un dolce casereccio dal sapore rustico e dal profumo delicato di vaniglia, ideale da gustare anche a merenda. Scoprite come prepararlo in pochi e semplici passaggi.