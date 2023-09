Biscotti caramellati Lotus: ingredienti e ricetta originale

Descrizione

I Lotus sono tra i biscotti più amati di sempre: si contraddistinguono per il loro infonfondibile sentore di cannella e il loro sapore caramellato, nonché per la loro consistenza friabile e zuccherosa. Se vi piacerebbe provare a ricreare i Lotus in casa, seguite passo dopo la ricetta: vi spieghiamo come preparare questi deliziosi biscotti caramellati con ingredienti semplici e vegani, come gli originali.