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Come preparare polenta perfetta con spezzatino di carne

Una ricetta tradizionale che unisce la morbida polenta al ricco spezzatino, perfetta per le serate in famiglia.

Pubblicato il 03/10/2026 alle 09:25
Come preparare polenta perfetta con spezzatino di carne

La polenta è uno dei piatti simbolo della cucina italiana, capace di scaldare i cuori nelle fredde serate autunnali. Accostata a un spezzatino di carne ben aromatizzato, diventa un vero Comfort food, ideale per riunire la famiglia intorno a tavola. In questo articolo ti guidiamo passo passo nella preparazione di una versione semplice ma gustosa, rispettando la tradizione e senza ricorrere a tecniche complesse.

Seguendo le indicazioni troverai il giusto equilibrio tra la consistenza setosa della polenta e la sapidità intensa del sugo di carne. Il risultato è un piatto completo, nutriente e ricco di sapori, perfetto per quattro commensali. Preparati a scoprire i dettagli di ingredienti, tempi di cottura e qualche trucco da chef casalingo.

Ingredienti per quattro persone

  1. 2 litri d’acqua
  2. 20 g di sale
  3. 500 g di farina di mais tipo Antichi Agrigal
  4. 400 g di carne di manzo a cubetti
  5. 1 cipolla media
  6. 1 carota
  7. 1 costa di sedano
  8. 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
  9. 1 noce di burro
  10. 1 cucchiaio di farina bianca tipo 1
  11. 150 ml di vino rosso secco
  12. 500 ml di brodo di carne caldo
  13. 2 rametti di rosmarino
  14. 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
  15. Sale e pepe q.b.

Preparazione dello spezzatino

Inizia tritando finemente sedano, carota e cipolla; questi tre ortaggi formeranno il soffritto che darà al sugo la sua base aromatica. Scalda un cucchiaio d’olio in una casseruola capiente e, quando è ben caldo, aggiungi le verdure tritate, lasciandole appassire a fuoco medio per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto per evitare che si brucino.

Rosolatura della carne

In un’altra padella, riscalda un cucchiaio d’oliva insieme a una noce di burro e abbassa la fiamma a medio-alto. Versa i cubetti di carne, facendo in modo che siano distribuiti in un unico strato, e rosolali senza muovere subito la casseruola: così otterrai una crosticina dorata. Quando la carne è uniformemente colorita, mescolala regolarmente per sigillare tutti i lati.

Unione di carne e soffritto

Una volta che la carne ha preso colore, aggiungi il soffritto di verdure nella stessa casseruola. Lascia insaporire il tutto per 3-4 minuti, quindi aggiusta di sale e pepe. A questo punto spolvera la farina bianca e mescola vigorosamente, evitando la formazione di grumi; la farina agirà da legante e renderà il sugo più corposo.

Sfumatura e cottura lenta

Versa il vino rosso e alza la fiamma per far evaporare l’alcol, un’operazione che richiede circa un minuto. Quando il liquido si è ridotto, incorpora il brodo di carne caldo, assicurandoti che la carne sia completamente immersa. Aggiungi i rametti di rosmarino e il concentrato di pomodoro, mescolando bene. Copri la pentola e lascia cuocere a fuoco medio-basso per un’ora e trenta minuti, mescolando ogni tanto per evitare che il sugo si attacchi sul fondo.

Cottura della polenta

Nel frattempo, porta a ebollizione i 2 litri d’acqua in una casseruola capiente. Quando l’acqua bolle, aggiungi i 20 g di sale e, a pioggia, versa la farina di mais mescolando rapidamente con una frusta per evitare la formazione di grumi. Mantieni il fuoco medio e prosegui a mescolare energicamente per i primi 2-3 minuti; questa fase è fondamentale per ottenere una polenta liscia e priva di grumoli.

Riduci quindi la fiamma al minimo e continua la cottura per circa un’ora e mezza, mescolando ogni 20 minuti. Durante questo periodo la polenta assorbirà l’acqua, diventando densa e cremosa. Se preferisci una consistenza più fluida, puoi aggiungere un po’ di latte o brodo caldo verso la fine della cottura, sempre mescolando delicatamente.

Impiattamento e consigli finali

Quando sia la polenta che lo spezzatino sono pronti, versa la polenta ancora calda in un piatto fondo o in una scodella di terracotta per mantenere il calore. Adagia sopra il sugo di carne, assicurandoti che ogni cucchiaio raccoglia sia la crema di mais che i pezzi di carne vellutati. Per un tocco finale, spolvera con una grattugiata di parmigiano o un filo d’olio extravergine.

Questo piatto si presta bene a essere accompagnato da un contorno leggero, come un’insalata di radicchio o una semplice bruschetta al pane rustico. Servi subito, così da gustare al meglio la morbidezza della polenta e la ricchezza del spezzatino. Buon appetito!

Scritto da Massimiliano Cardinale

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