Ricette vegetariane con melanzane: tre idee per un secondo piatto sfizioso

Tre ricette vegetariane con melanzane per un pasto gustoso: cotoletta impanata, ripiene e al forno con pomodoro e formaggio. Scopri come prepararle in modo semplice e veloce.

Le melanzane sono un ortaggio versatile e ricco di sapore, perfetto per preparare piatti vegetariani gustosi e nutrienti. In questo articolo, esploreremo tre ricette diverse per trasformare le melanzane in secondi piatti irresistibili: la cotoletta di melanzana impanata le melanzane ripiene vegetariane e le melanzane al forno con pomodoro e formaggio.

Cotoletta di melanzana impanata: un classico rivisitato

La cotoletta di melanzana impanata è un piatto semplice ma ricco di sapore. Per prepararla, inizia lavando bene le melanzane e avvolgendole in un foglio di alluminio. Cuocile in forno a 190°C per 30 minuti, poi lasciale intiepidire prima di spellarle.

Nel frattempo, prepara una pastella mescolando farina, sale, paprica e aromi, poi incorpora la birra ben fredda. Sbriciolate i corn flakes in un piatto ampio e passate le melanzane prima nella pastella e poi nei corn flakes. Disponete le cotolette sulla teglia rivestita di carta forno e cuocetele in forno ventilato a 200°C per 15-20 minuti.

Per servire, accompagna le cotolette con un letto di sugo di pomodoro e olive. Questo piatto è perfetto per un pranzo veloce o una cena leggera, ma altrettanto soddisfacente.

Melanzane ripiene vegetariane: un piatto ricco e gratinato

Le melanzane ripiene vegetariane sono un secondo piatto facile e gustoso. Per prepararle, lava gli ortaggi, tagliali a metà nel senso della lunghezza e scava la polpa. Condisci l’interno delle melanzane con un pizzico di sale e sistemale su una griglia capovolte per far perdere parte dell’acqua di vegetazione.

Nel frattempo, trita la polpa delle melanzane e cuocila in una padella con sale e olio per circa 10 minuti. Aggiungi i pomodorini tagliati a dadini e il basilico fresco spezzettato, poi lascia insaporire per qualche minuto. Trasferisci il composto in una ciotola, unisci il pangrattato, il formaggio grattugiato e la mozzarella a pezzetti, quindi aggiusta di sale e mescola per bene.

Versa un filo d’olio sul fondo di una pirofila e sistema le melanzane, poi riempile con il composto preparato. Cuoci in forno ventilato a 170°C per circa 40 minuti, finché le melanzane non saranno ben cotte e dorate in superficie. Questo piatto è ottimo caldo, freddo o a temperatura ambiente, perfetto per un pranzo in famiglia o una cena estiva in terrazza.

Melanzane al forno con pomodoro e formaggio: morbide e saporite

Le melanzane al forno con pomodoro e formaggio sono una ricetta semplice, colorata e molto saporita. Lava la melanzana, elimina le estremità e tagliala per il lungo a fette non troppo sottili. Disponi le fette su un tagliere, salale su entrambi i lati e lasciale riposare per 15 minuti per far perdere un po’ di acqua di vegetazione.

Nel frattempo, prepara il condimento. Versa un filo di olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente, aggiungi la cipolla tritata e falla rosolare per circa 2 minuti. Unisci il peperone tagliato a dadini, mescola e lascia cuocere altri 2-3 minuti. Tampona le fette di melanzana con carta assorbente e rivesti una teglia con carta forno. Spennella il fondo con un po’ di olio aromatizzato e sistema sopra le fette di melanzana.

Spennella anche la superficie delle melanzane e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti. Intanto completa il sughetto. Aggiungi in padella il pomodoro tagliato a dadini, sale e pepe. Lascia ammorbidire per qualche minuto, poi unisci l’aglio tritato, il concentrato di pomodoro e, se vuoi, lo zucchero. Mescola bene e lascia cuocere finché il condimento sarà più denso. Aggiungi il prezzemolo tritato, mescola e spegni il fuoco.

Sforna le fette di melanzana e distribuisci sopra ogni fetta una cucchiaiata di sugo con peperone e pomodoro. Livella leggermente e completa con il formaggio grattugiato. Rimetti in forno a 180°C per altri 15 minuti, finché il formaggio sarà sciolto e leggermente gratinato. Lascia assestare le melanzane per qualche minuto prima di servirle.

Queste tre ricette con melanzane sono perfette per chi cerca piatti vegetariani gustosi e nutrienti. Provale tutte e scopri quale ti piace di più!