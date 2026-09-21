La torta di pesche rovesciata è un dolce che combina la delicatezza dell’impasto soffice con la caramellizzazione delle fette di frutta. Perfetta per le cene estive o per una merenda golosa, questa ricetta non richiede attrezzature particolari e si basa su ingredienti semplici, molti dei quali già presenti in dispensa.

Preparare il latticello aromatizzato

Inizia mescolando latte intero con yogurt alle pesche e il succo di mezzo limone. La combinazione di questi tre elementi crea un latticello naturale che conferirà al dolce una mollica umida e un profumo intenso. Copri la ciotola e lascia riposare in frigorifero per almeno trenta minuti; questo passo è fondamentale perché la miscela si addensi leggermente.

Disporre le pesche e la base caramellata

Lava accuratamente le pesche, tagliale a fette sottili senza rimuovere la buccia e mettile da parte. Rivesti una tortiera da 24 cm con carta da forno, imburrala e spolverala di farina. Spargi sul fondo dei fiocchetti di burro a cubetti e lo zucchero semolato; la loro fusione in forno darà origine a una superficie dorata e lucida. Disponi le fette di pesca a raggiera, creando un motivo ordinato che, una volta capovolto, costituirà la décorazione principale.

Consigli per la scelta della frutta

Scegli pesche mature ma ancora sode: una frutta troppo tenera rischia di disfarsi durante la cottura, mentre una troppo acerba non rilascerà il sapore desiderato. Se non trovi lo yogurt alle pesche, un yogurt bianco intero è un valido sostituto.

Impasto, cottura e fissaggio finale

In una ciotola capiente monta il burro morbido con lo zucchero e un pizzico di sale, fino a ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungi le uova una alla volta, incorporandole bene prima di procedere. Unisci metà della farina (circa 200 g) e mescola, poi incorpora il latticello riposato, amalgamando senza battere eccessivamente. Infine, incorpora la farina rimanente, il lievito per dolci e un cucchiaino di bicarbonato di sodio; il risultato deve essere un impasto liscio, senza grumi.

Versa delicatamente l’impasto sopra le pesche nella tortiera, livellando la superficie con una spatola. Inforna in forno statico preriscaldato a 180 °C per 40-50 minuti. Controlla la cottura inserendo uno stecchino al centro: deve uscire asciutto con qualche briciola umida. Una volta cotta, lascia intiepidire nello stampo, poi capovolgi la torta su un piatto da portata e rimuovi con cautela la carta da forno.

Finitura e conservazione

Se desideri un tocco extra, spolvera la torta ancora tiepida con una leggera spolverata di zucchero a velo o accompagnala con una pallina di gelato alla crema. La torta di pesche rovesciata si conserva per 2-3 giorni coperta da pellicola trasparente o sotto una campana di vetro; è consigliabile farla riposare a temperatura ambiente per qualche minuto prima di servire.

Varianti e suggerimenti di presentazione

Per chi ama sperimentare, è possibile aggiungere all’impasto una cucchiaiata di vaniglia o una grattugiata di scorza di limone. Un’ulteriore idea è arricchire il fondo caramellato con una spolverata di mandorle a lamelle, leggermente tostate prima della cottura. Queste variazioni valorizzano ulteriormente il sapore fruttato e rendono il dolce ancora più scenografico.