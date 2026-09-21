Pietro Recchia porta la pittura di Rothko e Burri in tavola, trasformando colore e materia in dessert dal forte impatto visivo e gustativo.

Nel contesto elegante del Byblos Art Hotel Villa Amistà, il Ristorante Amistà ha deciso di superare la tradizionale separazione tra arte e gastronomia. Qui, il pastry chef Pietro Recchia non si limita a decorare un piatto: al contrario, ricostruisce il processo creativo partendo da concetti propri della pittura contemporanea.

La sua formazione all’Istituto d’Arte di Monopoli, unita alle radici pugliesi di Bari, gli consente di approcciare la pasticceria come una vera pratica compositiva, dove colore, materia e spazio diventano ingredienti determinanti.

Il dialogo tra pittura e pasticceria al Ristorante Amistà

All’interno del resort, le sale sono costellate da opere di artisti internazionali; la loro presenza non è decorativa, ma parte integrante dell’identità del luogo. Recchia interpreta questo contesto trasformando il linguaggio visivo in dessert che parlano da soli. L’obiettivo non è la replica di un quadro, ma la trasposizione dei principi compositivi in una esperienza sensoriale che inizia con lo sguardo e culmina con il palato. Il risultato è una cucina che, pur restando rigorosamente gastronomica, si nutre di concetti tipici dell’arte astratta e informale.

La formazione di Pietro Recchia e il suo approccio metodico

Diplomatosi all’Istituto d’Arte di Monopoli, Recchia ha imparato a valutare forme, superfici, equilibri cromatici e percezioni. Prima di scegliere gli ingredienti, si interroga su come colore e materia possano caratterizzare una composizione. Solo successivamente inserisce fragole, cioccolato o nocciola, valutando come ciascun elemento possa contribuire sia al gusto sia alla pesatura visiva. Questo ordine di priorità – prima il disegno, poi la preparazione – è alla base dei due dessert che hanno attirato l’interesse di critici e commensali.

Verde e Rosso: il colore di Rothko trasformato in dolce

Inserito nel menu vegetariano Terrae il dessert “Verde e Rosso” nasce dall’analisi dei Color Field Paintings di Mark Rothko. L’artista considerava il colore come uno spazio esperienziale capace di avvolgere lo spettatore senza fare riferimento a forme riconoscibili. Recchia ha tradotto questa teoria usando fragola, fiori di ibisco, lattuga e verbena, che insieme creano due campiture cromatiche intense. Il piatto non si propone di raccontare una storia, ma di offrire al commensale un campo percettivo dove lo sguardo si posa prima di gustare. La prima azione è

Nero Plastica: la materia di Burri reinterpretata in dolce

Nel menu Oltre il Confine il dessert “Nero Plastica” si ispira alla serie omonima di Alberto Burri, maestro dell’Arte Informale e dell’Arte povera. Burri trasformava la plastica sottoposta al fuoco in superfici spezzate, piegate e ricche di tensione. Recchia ha ripreso quell’idea, usando cioccolato fondente, pane tostato e nocciola per generare una stratificazione di texture che si frantuma e si ricompone al morso. La superficie non è più semplicemente un involucro, ma parte integrante della narrazione gustativa: i contrasti di croccantezza e morbidezza ricordano le rotture visive delle opere di Burri. Il risultato è un dolce che, come la pittura dell’artista, celebra la materia vivente e la sua capacità di mutare sotto la pressione.

Queste due creazioni dimostrano come il dessert possa essere concepito prima di tutto come un atto compositivo, non solo come una fase di preparazione. Rothko e Burri hanno spinto i confini della rappresentazione pittorica; Recchia, con la sua esperienza artistica, ha proiettato quel percorso nella cucina offrendo al cliente un viaggio che parte dall’osservazione, attraversa la percezione tattile e culmina in un gusto studiato per rispecchiare l’essenza dell’opera originale. Il risultato è una proposta gastronomica che supera la semplice chiusura di un menù, trasformandosi in un’esperienza continua di osservazione e assaporazione.