Sushi, dim sum, sakè e cucina fusion: a Roma la cucina asiatica va oltre il sushi e conquista hotel di lusso e insegne autentiche.

La cucina asiatica a Roma è cambiata in modo evidente. Per molti anni il sushi è stato l’unico volto conosciuto di questa cucina, ma oggi in città convivono grandi marchi internazionali, locali che approfondiscono le tradizioni regionali cinesi e izakaya giapponesi di stampo casalingo. Ci sono banconi per osservare il lavoro del sushi chef, tavoli dove condividere ravioli e piccoli piatti, menu stagionali e carte dei sakè curate come quelle dei vini.

Di seguito dieci indirizzi nel centro di Roma che rendono bene questa varietà. La mappa della cucina asiatica in città è però più ampia e in continuo cambiamento.

Nobu e Zuma: l’alta cucina giapponese negli hotel

In Via Vittorio Veneto apre il ristorante Nobu Roma, parte del marchio fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teperberg. Inaugurato nel novembre 2025 nel primo Nobu Hotel italiano, unisce tecnica giapponese, ingredienti peruviani e gusto occidentale. Tra i piatti più noti figurano il Black Cod Miso, la Rock Shrimp Tempura e lo Yellowtail Sashimi con jalapeño. Il sushi bar, il bar dei cocktail e il rooftop su Via Veneto completano l’offerta. Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 155, 00187 Roma, telefono 06 9918 3000.

All’ultimo piano di Palazzo Fendi si trova Zuma, ideato da Rainer Becker e ispirato alle izakaya di Tokyo. La carta si divide tra sushi e sashimi, cucina principale e robata, la griglia giapponese a carbone, dove si preparano il galletto marinato al miso e il merluzzo nero avvolto in foglia di hoba. Ci sono anche tempura e tagli di Wagyu, una terrazza panoramica e un lounge bar. Indirizzo: Via della Fontanella di Borghese, 48, 00186 Roma, telefono 06 9926 6622.

Song e Dao: dim sum e cucina cinese regionale

Nel quartiere Prati, Song ha scelto il dim sum come punto di forza. Aperto nel 2021, propone 55 piatti e 26 tipologie di dim sum, tra cui lo Xiao Long Bao al maiale, lo Har Gau ai gamberi e lo Shao Mai con manzo e tartufo, affumicati al tavolo con legno di melo. Tra i piatti principali c’è l’anatra alla pechinese, lavorata per oltre 30 ore. La carta dei vini conta più di 50 etichette. Indirizzo: Via Valadier 14, 00193 Roma, tel. 06 3215804.

Dao è un progetto firmato Jianguo Shu, nato a Roma nel 2012 in Viale Jonio come bistrot. Nel 2025 si è trasferito in Via Sardegna, vicino a Via Veneto. Ai fornelli c’è lo chef Xue Denglong, con esperienze in grandi alberghi cinesi, che lavora sulle ricette tradizionali anche dopo viaggi di ricerca nel Paese d’origine.