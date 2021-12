L’antipasto è da sempre la scelta migliore con cui iniziare un pasto in compagnia, che sia di amici o famiglia. Perfetto per aprire lo stomaco alle portate successive, può diventare il protagonista del pranzo se scegliamo di preparare un suntuoso buffet.

Per gli antipasti di Natale possiamo essere un po’ più originali e cucinare qualcosa di nuovo. Nulla da temere, perché non sarà necessario fare delle grandi preparazioni difficili da assemblare. Bastano tanti ingredienti diversi per soddisfare i gusti di tutti, abbinati con fantasia e voglia di sperimentare.

Gli antipasti di Natale più originali: le ricette più semplici

Preparare un buon antipasto è spesso il modo migliore per iniziare un ottimo pasto.

Basta un po’ di fantasia per cucinare qualcosa di gustoso e unico che i nostri ospiti apprezzeranno sicuramente. Al posto del solito buffet natalizio e tradizionale che proponiamo ogni anno possiamo puntare ad antipasti di Natale più originali. Mantenendo dei gusti che tutti apprezzeranno, possiamo cominciare con degli stuzzichini di pasta sfoglia. Semplici e veloci, basterà tagliare la pasta in forme diverse (come stelle, cuori, ecc…), farcirla con salumi diverse e scaldare il tutto in forno.

Se volete ancora più varietà potrete prepararli anche con spinaci e formaggio.

Se volete cucinare qualcosa di diverso dal solito potete scegliere i profiteroles salati. Vi basterà usare una base di pasta choux salata e farcirla con una mousse di formaggio caprino, succo di limone e un filo d’olio.

Una volta impiattati avrete della invitanti palline dorate, che potrete accompagnare con altri elementi come salmone, tonno, affettati: quello che preferite! Un altro piatto molto scenografico è il tronchetto di Natale salato. Prendete delle fette di pancarrè senza crosta, appiattitele con un mattarello e posateci sopra prosciutto cotto e insalata capricciosa. Poi arrotolate il tutto e copritelo con uno strato di formaggio cremoso.

Le opzioni a base di pesce e quelle vegetariane

Uno degli ingredienti immancabili per la tavola natalizia è il salmone; con un po’ di originalità potrete usarlo per cucinare delle sfiziose ricette a base di pesce come antipasti. A partire dalle tartine al salmone: tagliate del pancarrè in piccoli tondini e fatelo tostare in padella. Dopo averle spalmate con il burro aggiungete una fetta di salmone e formaggio cremoso. Un’altra valida alternativa è l’insalata di polpo e patate; dopo aver lessato il polpo tagliatelo in tanti pezzi e bollite le patate. Alla fine basterà aggiungere il tutto in un’insalatiera e l’antipasto sarà perfetto.

Per chi invece preferisce evitare carne e pesce potrete cucinare degli ottimi antipasti vegetariani, che di sicuro conquisteranno anche gli altri. Gustosi per grandi e piccini, i salatini alla paprika sono un elemento originale da portare in tavola. Gli ingredienti sono farina, uovo, grana grattugiato, burro e paprika dolce. Impastate il tutto in tante piccole palline e poi scaldatele in forno. Un’altra soluzione è il paté vegano: al posto della carne basterà inserire nell’impasto ingredienti vegetali come funghi, fagioli e ceci. Il tutto sarà ancora più gustoso se amalgamato a spezie e salse diverse.