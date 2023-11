Quando arriva la stagione fredda calano gli inviti a cena, ma non deve per forza essere così. La compagnia di amici fa sempre piacere e scalda anche l’atmosfera più fredda. Se però non sapete cosa cucinare, potete scoprire qui 10 idee per preparare una cena invernale con gli amici.

Cena invernale con gli amici: 10 idee per sorprendere i tuoi ospiti

Per preparare un’ottima cena non serve mettersi ai fornelli il giorno prima, esistono moltissime ricette semplici e veloci di antipasti, primi piatti, secondi, dolci, adatte a essere gustate in inverno in compagnia di amici.

Piatti di carne o vegetariani, ce n’è per tutti i gusti! Eccovi 10 idee per una cena invernale veloce da gustare con amici, parenti o chiunque vogliate a farvi compagnia nelle fredde sere d’inverno.

Antipasti: crostini rustici con lardo, miele e noci

Per iniziare una cena invernale nulla è più indicato e semplice da preparare come dei deliziosi crostini di lardo con miele e noci (tutti prodotti che si gustano con piacere in inverno).

Il pane può essere scelto a piacere, può essere un pane rustico, integrale, di segale o qualsiasi altro in base ai gusti. Tagliato a fette e fatto tostare deve poi essere sormontato da qualche fettina sottile di lardo, qualche pezzetto di noce e del miele di bosco.

Con poco, pochissimo impegno e una spesa contenuta avrete realizzato un antipasto invernale perfetto da gustare in compagnia!

Antipasti: bruschette ai funghi

Una variante vegetariana di antipasto per una cena invernale veloce è rappresentata dalle bruschette ai funghi.

Le bruschette sono semplicissime da fare, di per sé infatti vi basterà usare del pane (integrale, di segale, rustico, etc), sale, olio, prezzemolo, aglio (se piace).

In aggiunta agli ingredienti classici che compongono la base della bruschetta ci sono del pecorino e i funghi.

Se l’autunno vi ha portato un bel raccolto di funghi potreste cogliere l’occasione di gustarli in modo originale, ma assolutamente veloce e sfizioso in compagnia di amici.

Naturalmente li avrete mondati e fatti rosolare con il prezzemolo tritato. Una volta che pane e funghi sono pronti basterà unire gli ingredienti e le bruschette vegetariane sono pronte per essere servite!

Primo piatto: Spaghetti con le noci

Se state cercando la ricetta di un primo piatto invernale veloce e facile da preparare per amici a cena, vi proponiamo gli Spaghetti con le noci.

Gli spaghetti sono una pasta che di per sé cuoce molto in fretta, soprattutto se di piccolo formato; le noci un abbinamento perfetto nella stagione autunnale e invernale.

La ricetta, che potrete leggere completa qui, prevede la preparazione di spaghetti aglio e olio cui vanno aggiunti capperi, noci e prezzemolo. Quando amalgamerete la pasta con il condimento di noci ne sentirete il profumo e i vostri ospiti li mangeranno con gli occhi!

Primo piatto: Risotto taleggio e spinaci

Per la preparazione di questo piatto vi occorrono 40 minuti. Preparati gli spinaci è necessario occuparsi del risotto che va fatto tostare.

Negli ultimi minuti di cottura al riso vanno aggiunti gli spinaci. Quando mancheranno 5 minuti al completamento della cottura, si potrà aggiungere il taleggio tagliato a pezzetti.

L’unione di questi ingredienti darà vita a un piatto caldo, cremoso, intenso e avvolgente che acquisterà un colorito color verde dato proprio dagli spinaci.

Piatto unico: Torta salata gorgonzola e pere

Se volete optare per un piatto unico e completo che vi faccia cenare in modo semplice, gustoso e veloce, la ricetta della torta salata gorgonzola e pere è perfetta.

Gorgonzola e pere sono un abbinamento davvero gustoso, ove il gusto dolciastro delle pere incontra quello più forte del gorgonzola. Inoltre entrambi questi ingredienti sono tipici della stagione autunno-inverno e si trovano ovunque, spendendo davvero poco.

Se preferite una versione più leggera potete diminuire la quantità di gorgonzola prevista dalla ricetta e utilizzare una pasta sfoglia integrale, davvero ottima per non rinunciare alla bontà e alla leggerezza.

Piatto unico: Quiche alla zucca e ricotta

Zucca e ricotta formano un connubio perfetto di sapori e consistenze. Entrambi gli ingredienti sono delicati, il sapore dolciastro della zucca si sposa perfettamente con quello neutro della ricotta, un formaggio leggero abbinatile con tantissimi ingredienti sali e non.

La torta salata di zucca e ricotta si presta molto bene per una cena invernale veloce con amici che potranno gustare in semplicità e allegria sapori autunnali caldi che danno allegria al piatto.

Piatto unico: Bourguignonne

Un altro piatto gustoso e adatto a una cena invernale veloce con amici è la bourguignonne, un piatto a base di carne che viene tagliata a tocchetti e cotta direttamente durante la cena in olio aromatizzato.

Ogni commensale, mediante apposti bastoncini, infilza il boccone di carne e lo intinge per la cottura in un pentolino contenente olio aromatizzato. Qui il boccone di carne viene lasciato fino a cottura ultimata che ognuno può scegliere in base ai propri gusti.

A contorno di questo semplicissimo piatto che ben si presta ad essere gustato in compagnia, vi sono le verdure (scelte in base a gusti e preferenze), tagliate a listarelle e accompagnate da salse a scelta, come maionese, salsa bouguignonne, altre.

Piatto unico: Fonduta di formaggi

Simile alla bourguignonne per tipologia di degustazione è la fonduta di formaggi.

Si tratta di un piatto semplice, a base appunto di formaggi scelti in base alla ricetta che si preferisce (valdostana, altre) da gustare utilizzando appositi bastoncini nei quali si infilzano pezzi di pane da intingere poi nella fonduta di formaggi.

I formaggi più adatti per la fonduta sono quelli a pasta morbida che devono cuocere a fuoco moderato-lento in una specifica pentola a fondo alto.

Tra quelli più adatti ci sono la fontina, il comté. Inoltre, si possono usare anche il groviera e l’emmental.

Dolce: Fonduta di cioccolato

Per concludere una cena invernale veloce con amici cosa c’è di meglio che una bella fonduta di cioccolato e frutta?

Come la sopracitata fonduta di formaggi, quella di cioccolato si gusta comunitariamente con appositi bastoncini in cui si intinge la frutta tagliata a bocconcini e immersa nel cioccolato precedentemente fuso e lasciato al caldo su fuoco lento nell’apposito pentolino.

Si tratta di un’idea semplice, veloce e veramente divertente per concludere una serata in compagnia di amici.

Dolce: Polenta dolce

Con 8 minuti di preparazione e 15 di cottura avrete preparato e potrete servire un dolce originale, ma davvero squisito a base di polenta, latte di cocco, banane, olio di semi e zucchero.

Questo dolce è una sorta di soufflé da gustare caldo in appositi stampini. La cremosità della polenta addolcita dallo zucchero e dal latte di cocco si unirà alla dolcezza e consistenza delle banane che in essa sprofonderanno, fondendosi in un caldo abbraccio.

