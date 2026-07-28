Scopri Bao Dumpling, il ristorante cinese a Lecco con ricette tradizionali e fusion

Bao Dumpling, il ristorante cinese di Lecco, delizia i suoi ospiti con ricette tradizionali e innovative, grazie alle competenze della famiglia Jin e alle preziose ricette della madre di Cristina Jin.

In un angolo di Lecco, dove la presenza di ristoranti cinesi è piuttosto rara, si nasconde un piccolo gioiello culinario: Bao Dumpling. A differenza della vicina Milano, dove la scena gastronomica asiatica è in continua espansione, Lecco può contare su poche opzioni autentiche.

Questo locale, gestito dalla famiglia Jin, originaria dello Zhejiang, offre un’esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione, a prezzi accessibili.

Un viaggio tra i sapori della Cina

Il cuore di Bao Dumpling sono i bao un vero e proprio poema gastronomico che racchiude un ripieno succoso e saporito. Questi impasti morbidi e profumati sono farciti con una varietà di ingredienti, tra cui maiale, manzo, char siu, cotoletta e gamberi. Non mancano le opzioni vegetariane, per accontentare tutti i palati. Ogni bao è un’esplosione di sapori, con un sughino squisito che cola delicatamente.

Ma la vera magia di Bao Dumpling risiede nelle ricette tradizionali della madre di Cristina Jin, una delle proprietarie. Le sue ricette, tramandate nel tempo, sono il segreto di un’esperienza culinaria autentica e indimenticabile. Ogni piatto è preparato con ingredienti di qualità e fresco ogni giorno, per garantire un sapore impeccabile.

Specialità e fusion: un mix perfetto

Tra le specialità della casa spicca il maiale char siu una carne di suino arrosto laccato, marinata in una miscela di salsa di soia, salsa Hoisin, miele e cinque spezie. Questo piatto, originario della tradizione cantonese, è presente in diverse varianti, dai bao arricchiti di nero di seppia ai ramen e ai bento. I ramen, in particolare, sono un must: provare per credere le versioni con char siu, pancetta grigliata e anatra croccante.

Bao Dumpling non si limita alle ricette tradizionali. Il locale offre anche piatti fusion, come gli spiedini di pollo allo yakitori con riso e gli spaghetti alla pechinese, un mix audace tra tradizione e innovazione. I prezzi variano dai 10 ai 20 euro, con menu lunch a partire da 13 euro nei giorni feriali.

Un tocco italiano: i ravioli con mozzarella

Tra le creazioni più originali di Bao Dumpling ci sono i ravioli con mozzarella, un abbinamento insolito ma delizioso. Questo piatto, che unisce la tradizione cinese con un tocco italiano, è un esempio perfetto della filosofia del ristorante: portare innovazione mantenendo l’autenticità. Anche i ravioli con mais e mozzarella sono una scelta popolare, con prezzi che variano dai cinque ai sette euro.

L’intervista con Cristina Jin

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Cristina Jin, una delle proprietarie di Bao Dumpling. Cristina ci ha raccontato la storia del ristorante, nato nel con l’obiettivo di portare a Lecco i veri ravioli cinesi, i baozi, preparati con passione e cura. Cristina ha sempre vissuto a Lecco e conosce bene le esigenze dei locali, sapendo che mancava un ristorante che offrisse ravioli fatti a mano con autenticità.

Cristina ci ha svelato i segreti dei ripieni, preparati ogni giorno dalla madre con ingredienti di qualità e ricette tradizionali. Ogni piatto è assaggiato prima di essere servito, per garantire che il sapore sia impeccabile. La fusione tra tradizione e innovazione è evidente anche nei piatti come il baozi manzo, preparato con un impasto speciale a base di succo di carote e ripieno di vitello morbido e succoso.

Bao Dumpling è un ristorante che merita una visita, sia per gli amanti della cucina cinese tradizionale che per chi cerca nuove esperienze culinarie. Un viaggio gastronomico che inizia a pochi passi dalla stazione di Lecco, in Via Camillo Benso Conte di Cavour, 87. Per prenotazioni e informazioni, contattare il numero 379 238 9999 o seguire il profilo Instagram del ristorante.