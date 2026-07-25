Pranzo di pesce per Gasperini, D’Amico e lo staff della Roma

Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico hanno goduto di una giornata di svago a Santa Severa, pranzando in compagnia dello staff della Roma al ristorante L'Isola del Pescatore.

In una giornata di riposo, Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico hanno scelto di trascorrere del tempo insieme al mare, a Santa Severa. Il tecnico della Roma e il direttore sportivo hanno condiviso un pranzo a base di pesce al ristorante L’Isola del Pescatore accompagnati dallo staff giallorosso.

La giornata di relax è stata immortalata su Instagram, offrendo uno scorcio di svago in mezzo alla stagione calcistica.

La scelta di Santa Severa come meta per una giornata di relax non è casuale. Questo luogo, noto per le sue spiagge e la cucina di mare, offre un ambiente ideale per staccare la spina. Il ristorante L’Isola del Pescatore è diventato un punto di riferimento per chi cerca piatti freschi e di qualità, in un contesto rilassante e suggestivo.

Un momento di svago per lo staff della Roma

Non solo Gasperini e D’Amico hanno partecipato a questo pranzo di relax. Anche Mattia Scala, tecnico della Primavera della Roma, ha fatto parte del gruppo. La presenza di diversi membri dello staff ha reso l’occasione un momento di condivisione e di team building, lontano dal campo di allenamento.

Le fotografie condivise su Instagram mostrano un’atmosfera serena e amichevole, con i partecipanti che godono del paesaggio marino e della buona cucina. Questo tipo di iniziative è fondamentale per rafforzare i legami all’interno del gruppo, migliorando la coesione e la motivazione.

Le spiagge di Santa Severa: un paradiso a portata di mano

Santa Severa è una località che offre molto più di una semplice giornata al mare. Le sue spiagge, caratterizzate da sabbia fine e acque cristalline, sono perfette per chi cerca relax e divertimento. Il ristorante L’Isola del Pescatore si trova in una posizione privilegiata, offrendo una vista mozzafiato sul mare e un servizio impeccabile.

La cucina del ristorante è un altro punto di forza. Specializzato in piatti a base di pesce fresco, offre una varietà di opzioni che soddisfano anche i palati più esigenti. Dalle classiche insalate di mare ai piatti più elaborati, ogni portata è preparata con ingredienti di alta qualità e una cura meticolosa per i dettagli.

Per chi desidera trascorrere una giornata indimenticabile a Santa Severa, il ristorante L’Isola del Pescatore è una scelta eccellente. La combinazione di un ambiente rilassante, una cucina deliziosa e un servizio impeccabile lo rende un luogo ideale per una pausa di relax.

Un’oasi di tranquillità

La posizione del ristorante, direttamente affacciato sul mare, offre una vista spettacolare che contribuisce a creare un’atmosfera di tranquillità. I tavoli all’aperto permettono di godere appieno del paesaggio, mentre l’interno elegante e accogliente è perfetto per chi preferisce un ambiente più riservato.

Il personale del ristorante è altamente qualificato e sempre disponibile per soddisfare le esigenze degli ospiti. La cortesia e la professionalità del servizio sono elementi che contribuiscono a rendere ogni visita un’esperienza piacevole e memorabile.

Il ristorante L’Isola del Pescatore ha offerto l’ambiente perfetto per un pranzo di qualità, in un contesto di bellezza naturale e tranquillità.