Scopri Pietra Piana, il ristorante di Praiano che rileva la Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è un luogo che cattura l’immaginazione di molti, ma spesso il ritmo frenetico della vita moderna ci impedisce di godere appieno delle sue meraviglie. A Praiano, però, esiste un angolo di paradiso dove il tempo sembra fermarsi: Pietra Piana il nuovo ristorante all’interno del Piccolo Sant’Andrea offre un’esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione in un contesto mozzafiato.

Accessibile a tutti, non solo agli ospiti dell’hotel, Pietra Piana è un luogo dove la cucina diventa protagonista. La terrazza affacciata su Positano offre una vista spettacolare, mentre il servizio, affidato a una squadra giovane e affiatata, garantisce un’esperienza indimenticabile. Ogni dettaglio è curato con attenzione, dalla presentazione dei piatti alla scelta degli ingredienti, per offrire un’esperienza gastronomica unica.

Lo chef Pietro Rossi e la sua visione culinaria

Alla guida della cucina di Pietra Piana c’è lo chef Pietro Rossi un nome che promette qualità e creatività. Rossi ha maturato una profonda conoscenza della Costiera Amalfitana lavorando in alcuni dei ristoranti più rinomati del territorio. La sua cucina è un omaggio alla tradizione campana, ma con un tocco personale che la rende unica. Tra le sue creazioni, spiccano piatti come la Finta provola un’antipasto che sorprende per la sua semplicità e bontà, e il dessert ispirato al Liuk il ghiacciolo degli anni Ottanta che ha fatto sognare generazioni di italiani.

Rossi lavora con ingredienti locali, ma li interpreta con una curiosità che li rende nuovi e sorprendenti. La sua cucina è un viaggio tra sapori familiari e nuove esperienze, dove ogni piatto racconta una storia.

Le specialità di Pietra Piana

Il menu di Pietra Piana offre una varietà di piatti che deliziano il palato e soddisfano ogni esigenza. Tra le proposte alla carta e il menu degustazione, ci sono piatti che lasciano il segno. La bruschetta ad esempio, diventa un esercizio di tecnica grazie alla maestria del pastry chef Carlo Nastro che trasforma il pane in uno sfogliato perfetto.

Il pesce fritto e baccalà è un altro piatto che racconta bene l’approccio di Rossi alla tradizione. Il fritto, nella sua dimensione più immediata e conviviale, incontra la morbidezza della quenelle di baccalà mantecato. Un connubio di sapori che ricorda la profondità del Mediterraneo.

Il Fusillone con ragù di seppia e olio al limone è un altro esempio della cucina di Rossi. La pasta di Gragnano, un condimento marino di succulenta profondità, e la nota agrumata dell’olio al limone creano un equilibrio perfetto di sapori.

Il Rombo alla meunière interpretato con l’orata, porta il racconto verso una dimensione più classica. La cottura del pesce incontra una salsa a base di burro, limone, salsa Worcester e brodo di manzo, con un’intensità che resta ben bilanciata dalla delicatezza della materia prima.

La chiusura del menu è affidata al Liuk al limone un dessert che sblocca un ricordo generazionale senza trasformarlo in nostalgia. Il gelato al limone, servito con un liquore alla liquirizia fatto in casa, richiama quel celebre ghiacciolo che ha accompagnato le estati di molti italiani tra gli anni Settanta e Ottanta. Un finale ironico e preciso, capace soprattutto di strappare un sorriso.

Un’esperienza indimenticabile

Lasciare Praiano dopo una cena a Pietra Piana significa portarsi via la sensazione di un progetto che sta maturando con convinzione e senza fretta. Pietra Piana ha trovato un equilibrio tra una cucina che conosce profondamente la propria terra e la libertà di attraversarla con uno sguardo personale, sostenuta da una squadra giovane che lavora con naturalezza e partecipazione.

È un indirizzo da tenere in agenda per chi vive o attraversa la Costiera Amalfitana: una cena a cui arrivare anche solo per il piacere di fermarsi qualche ora, con la comodità del parcheggio, il silenzio di Praiano e una cucina capace di sorprendere senza perdere il legame con le proprie origini.

A rendere il progetto ancora più interessante è anche il rapporto tra ciò che viene proposto e il conto finale: considerando il luogo, il servizio e il lavoro della cucina, Pietra Piana mantiene una collocazione equilibrata, capace di restituire valore senza inseguire gli eccessi che talvolta accompagnano gli indirizzi più panoramici della Costiera.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il ristorante al numero +39 089 813087 o visitare il sito ufficiale.