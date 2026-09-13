Sicurezza a Olbia: il piano del sindaco Nizzi per contrastare la criminalità

Olbia si trova al centro di un dibattito acceso sulla sicurezza urbana. Il sindaco Settimo Nizzi ha recentemente annunciato l’istituzione di un corpo speciale all’interno della polizia locale, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e migliorare la vivibilità della città.

Questa iniziativa arriva in risposta a una serie di episodi di violenza e degrado che hanno allarmato i cittadini.

Un corpo speciale per la sicurezza cittadina

Durante una conferenza stampa tenutasi nella sala giunta del palazzo comunale, Nizzi ha spiegato che il nuovo corpo sarà composto da personale già formato e con anzianità di servizio. L’obiettivo non è sostituire le forze dell’ordine statali, ma offrire rinforzi e incrementare i controlli in aree critiche. “Noi ci muoviamo nell’ambito della legalità”, ha sottolineato il sindaco, ribadendo l’importanza di agire nel rispetto delle normative.

Controlli mirati e sequestri di abitazioni

Il sindaco ha anche annunciato l’avvio di controlli specifici in determinate vie e abitazioni, dove vengono affittate case in nero. “Abbiamo già trovato due case e identificato le persone che ci vivono”, ha dichiarato Nizzi, aggiungendo che queste abitazioni sono state segnalate come inagibili e verranno sequestrate. Tra i principali centri problematici citati dal sindaco ci sono una palazzina in viale Aldo Moro e due edifici in zona industriale dove numerose persone senza fissa dimora hanno trovato rifugio.

Manifestazioni e appelli dei cittadini

La tensione tra i cittadini è palpabile, come dimostra il flash mob e il successivo corteo tenutosi venerdì 11 settembre nel centro cittadino. Centinaia di persone si sono radunate per esprimere solidarietà alle vittime di un’aggressione avvenuta una settimana prima in un ristorante asiatico. L’iniziativa, promossa da vari movimenti cittadini, ha visto la partecipazione di residenti stanchi del degrado e dell’insicurezza.

Testimonianze e richieste di intervento

I partecipanti al corteo hanno raccontato di difficoltà quotidiane come minacce, aggressioni e parcheggi assenti. “Olbia è nostra e ci appartiene”, hanno gridato i manifestanti, auspicando una maggiore presenza delle forze dell’ordine. “La sicurezza è un diritto”, hanno ribadito, sottolineando l’importanza di agire nei limiti del rispetto e della legalità. Gli organizzatori hanno anche lanciato un appello alle istituzioni per interventi concreti e maggiori controlli.

Riqualificazione urbana e appello alla cittadinanza

Nizzi ha inoltre parlato della recente ordinanza che vieta il parcheggio lungo via Fiume spiegando che si tratta di una questione di decoro urbano. “La strada è troppo stretta per consentire il parcheggio di vetture”, ha detto il sindaco, aggiungendo che dietro le auto si nascondevano spesso cittadini malintenzionati. La via, insieme ad altre, verrà riqualificata e l’illuminazione sarà potenziata. Infine, Nizzi ha lanciato un appello ai cittadini: “Segnalateci i problemi, anche in forma anonima”.