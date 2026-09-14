Tour Matera, Alberobello e Città Bianche: itinerario di 4 giorni con partenza da Lucca

Un tour di 4 giorni dal 15 al 18 ottobre 2026 tra Matera, Alberobello, le Città Bianche della Valle d’Itria e Altamura, con visite guidate, degustazioni e servizi inclusi

Dal 15 al 18 ottobre 2026 si parte per un’esperienza pensata per chi ama i contesti autentici del Sud Italia: un tour di 4 giorni tra la Murgia la Valle d’Itria e la Basilicata alla scoperta di Matera dei trulli di Alberobello e delle Città Bianche come OstuniCisternino e Locorotondo.

Un itinerario che intreccia arte romanica, architetture rupestri e paesaggi di uliveti secolari, con degustazioni tipiche e assistenza completa.

Il viaggio, organizzato da giovedì a domenica, prevede trasferimenti in pullman G.T.hotel selezionati 3/4 stellepasti con bevande incluse secondo programma, guida locale e accompagnatore. L’itinerario si sviluppa tra i simboli della storia medievale pugliese, i siti Patrimonio Mondiale UNESCO e i panorami sospesi tra collina e mare della Valle d’Itria.

Itinerario dettagliato: dal mare di Trani ai Sassi di Matera

Giovedì 15 ottobre 2026: Lucca → Trani → Castel del Monte (842 km)

Partenza dai punti di carico stabiliti e viaggio verso la Puglia con soste in autogrill per la colazione facoltativa. Arrivo a Trani pranzo in ristorante e visita della celebre Cattedrale di San Nicola Pellegrino affacciata sul mare e costruita dal 1099 in pietra della Murgia capolavoro del romanico pugliese e riferimento per i naviganti per secoli. Si prosegue con l’esterno del Castello Svevo legato a Federico II e una passeggiata tra i vicoli del centro storico. Nel pomeriggio trasferimento a Castel del Monte ottagonale e carico di significati simbolici ispirato alla Cappella Palatina di Aquisgrana e inserito nella Lista UNESCO. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 16 ottobre 2026: Alberobello → Matera (138 km)

Dopo la prima colazione, visita ad Alberobello dove i trulli – costruzioni in pietra a base circolare o quadrangolare con copertura conica – formano un unicum riconosciuto dall’UNESCO. L’itinerario include il Trullo Sovrano il Trullo Siamese la Chiesa di Sant’Antonio e Casa d’Amore. Tempo libero, rientro in hotel per il pranzo e partenza per Matera. La guida conduce nei quartieri storici dei Sassi – CivitaPianoSasso Barisano e Sasso Caveoso – incisi lungo la gravina in un paesaggio di grotte abitate sin dalla preistoria e bonificate nel Novecento fino all’inserimento, nel 1993, nel Patrimonio dell’Umanità. Cena in ristorante tipico tra i Sassi e tempo per vivere l’atmosfera serale. Rientro e pernottamento.

Sabato 17 ottobre 2026: Ostuni → Cisternino → Locorotondo (129 km)

Giornata riservata alla Valle d’Itria. Si parte da Ostuni la Città Bianca candida di calce e incorniciata da uliveti secolari digradanti verso il mare. Passeggiata nel centro storico e visita a un frantoio con degustazione di olio locale. Tappa a Cisternino considerato tra i centri storici meglio preservati della valle, ordinato attorno alla Chiesa di San Nicola e ai palazzi nobiliari. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Locorotondo borgo arroccato con vista scenografica sulla valle. Cena e pernottamento.

Domenica 18 ottobre 2026: Altamura → Lucca (800 km)

Colazione e visita di Altamura città nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia ricca di monumenti e tradizioni. Tempo libero e pranzo in ristorante con degustazione del Pane di Altamura. Rientro verso Lucca con soste lungo il percorso e arrivo previsto in serata.

Quota, servizi inclusi ed extra: tutto quello che serve sapere

La quota di partecipazione è pari a € 495,00 a persona in camera doppia. Sono inclusi: viaggio in pullman G.T.hotel 3/4 stelle selezionati con 2 pensioni complete e 1 mezza pensione; 2 pranzi in ristoranti selezionati e 1 cena in ristorante selezionato; bevande incluse a tutti i pasti; specifica pasti: giovedì pranzo+cena+pernottamento; venerdì colazione+pranzo+cena+pernottamento; sabato colazione+cena+pernottamento; domenica colazione+pranzo; visita con degustazione in oleificiodegustazione del Pane di Altamuraguidaaccompagnatoreassicurazione medico bagaglio.

Non sono compresi: tutto quanto non indicato, pranzi dove non specificati, ingressi facoltativisupplemento singola € 90 totali, tassa di soggiornoassicurazione annullamento (BASIC € 44, TOP € 50). Le camere non garantiscono contiguità o piani specifici; la doppia indica solo la capienza, non il letto matrimoniale. La tripla prevede un terzo letto aggiunto più adatto ai bambini e senza riduzione tariffaria. I pasti sono a menu fisso o buffet per l’intero gruppo, senza menù à la carte, e i tavoli non sono prenotabili. Eventuali allergie o intolleranze vanno segnalate in agenzia al momento dell’iscrizione per valutare soluzioni, che comunque non possono essere garantite dal fornitore.

Logistica, regole di viaggio e condizioni: punti di carico, pagamenti e cancellazioni

Punti di carico e norme a bordo

I punti di carico previsti sono: Deposito Ottavio Viaggi; Ponte a Moriano (Piazza Principale); Lucca (Centro Commerciale Esselunga Viale San Concordio); Capannori (Casello Autostradale Parcheggio Frizzone); Altopascio (Casello Autostradale davanti alla Fapim); Chiesina Uzzanese (Casello Autostradale Parcheggio Distributore 4 Petroli); Montecatini Terme (Stazione Ferroviaria Piazzale Italia); Pistoia (Parcheggio HITACHI Via dell’Annona); Prato Est (Parcheggio McDonald’s); Firenze (Area Servizio Firenze Nord THE GATE HOTEL). Gli orari verranno comunicati 3 giorni prima. In pullman è obbligatorio l’uso delle cinture, vietato alzarsi durante la marcia e l’ascolto di audio senza cuffie. È richiesto un documento valido per tutta la durata del viaggio. L’ordine delle visite può variare senza alterare i contenuti del programma.

Pagamenti, polizze e coordinate bancarie

Per gite da 2 a 4 giorni è previsto un acconto del 30% alla prenotazione e saldo 15 giorni prima della partenza. Causale del bonifico: numero pratica + nome partecipante. Coordinate: Monte dei Paschi di Siena – Conto intestato a OTTAVIO VIAGGI – IBAN: IT 62 B 01030 70110 000000 374901Banco BPM – Conto intestato a OTTAVIO VIAGGI – IBAN: IT 08 Q 05034 70110 000000001798Banco Posta – Conto intestato a OTTAVIO VIAGGI – IBAN: IT 03 A 07601 13700 0010 3568 0279 – C/C n° 0010 3568 0279. È disponibile polizza Europassistance l’assicurazione annullamento può essere aggiunta nelle versioni BASIC o TOP.

Politica di cancellazione e note importanti

Per gite da 1 a 4 giorni si può annullare senza penali fino a 16 giorni prima. Penale 30% fino a 4 giorni prima; oltre tale termine, penale 100%. Il calcolo esclude il giorno del recesso e si applica sull’intero importo, indipendentemente dall’acconto. Le stesse condizioni valgono in caso di mancata partenza per documenti non idonei. Il viaggio di gruppo comporta il rispetto di regole e orari si richiede di segnalare allergie e intolleranze all’atto dell’iscrizione. L’organizzazione non risponde di variazioni immediate di orari o regolamenti interni dei siti visitati.