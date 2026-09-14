Scopri i 15 nuovi ristoranti italiani nella Guida Michelin 2026

La Guida Michelin continua a rinnovare la propria selezione, anticipando le novità che saranno ufficializzate il prossimo 12 novembre. Nell’ultimo aggiornamento di agosto, gli ispettori hanno individuato 15 nuove insegne gastronomiche che spaziano dalla Lombardia fino alla Puglia, offrendo un panorama variegato della eccellenza culinaria italiana.

Questa nuova selezione rappresenta un vero e proprio viaggio enogastronomico attraverso la Penisola, con tappe in regioni come il Piemonte, il Veneto, la Liguria, la Toscana e il Lazio, per concludersi con due importanti conferme nell’area metropolitana di Bari.

Un percorso culinario tra le regioni italiane

Il percorso inizia in Lombardia regione che da sempre vanta una tradizione culinaria di alto livello. Gli ispettori hanno individuato qui alcune nuove proposte che si distinguono per innovazione e qualità degli ingredienti. La selezione prosegue poi in Piemonte terra di vini pregiati e piatti tradizionali, dove emergono nuove realtà che sanno coniugare tradizione e modernità.

In Veneto e Liguria la Guida Michelin ha riconosciuto il valore di ristoranti che offrono esperienze uniche, sia per la cucina che per l’atmosfera. La Toscana e il Lazio completano questo itinerario, con nuove insegne che rappresentano al meglio il patrimonio culinario di queste regioni.

Le conferme in Puglia e l’attesa per la cerimonia ufficiale

La Puglia, e in particolare l’area metropolitana di Bari è protagonista con due importanti conferme. Questi ristoranti, già noti per la loro qualità, vedono ora ufficializzato il loro posto tra le eccellenze gastronomiche italiane. La cerimonia ufficiale del 12 novembre svelerà le nuove stelle Michelin i Bib Gourmand e le conferme dell’edizione 2026, offrendo un ulteriore riconoscimento a questi locali.

L’aggiornamento di agosto rappresenta un’anticipazione di ciò che sarà svelato a novembre, ma già ora è possibile intravedere le tendenze che caratterizzeranno la ristorazione italiana nei prossimi mesi. La Guida Michelin continua a essere un punto di riferimento per chi cerca eccellenza e innovazione nella cucina italiana.